Vara destaca que "por fin" el Ministerio de Transportes "interviene" la N-430

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que "por fin" el Ministerio de Transportes "interviene" la N-430, algo que debería "alegrar" porque "después de muchos años de promesas incumplidas y silencios se retoma esa carretera".



Así, ha subrayado que esto "en sí mismo es una buena noticia" y ha explicado que el primer tramo "va a ir desdoblada" y "el resto el Gobierno ha decidido pasar a la acción". "Iremos viendo a ver cuales son las intenciones que el Gobierno tiene", ha apuntado al tiempo que ha señalado que esta o la próxima semana la Junta tiene una reunión con el Ejecutivo central "para trabajar no solo en eso sino en el conjunto de las inversiones para el año que viene".



Vara se ha referido así a la noticia de que la Dirección General de Carreteras, órgano del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, haya optado por aparcar, de momento, el proyecto de autovía A-43 en el tramo Santa Amalia-Ciudad Real y analizar los datos necesarios para definir las alternativas viables para el acondicionamiento de la carretera N-430 como carretera convencional.



En declaraciones a los medios tras acudir a unas jornadas en Guadalupe (Cáceres), el presidente extremeño ha dicho que él hace "una primera lectura" y es que "por primera vez un Gobierno empieza a trabajar en esa carretera" algo que para él es "absolutamente fundamental" y luego verán "los detalles".



"A partir de ahora lo que podemos es intentar que todo esto se desbloquee o que vuelva a ser nada y, desde luego, para que vuelva a ser nada lo mejor es que cada uno pida una cosa diferente", ha manifestado al tiempo que ha añadido que "vamos a ver el Gobierno qué datos tiene, cuáles son sus previsiones, previsiones temporales que para mí son muy importantes" para ver si se hace en un tiempo "razonable".



De este modo, Vara ha apuntado que "si se hace un trazado nuevo" en el que "se saca (la carretera) de las ciudades", "se mejora" dicho trazado y "se hace con posibilidades de mayor velocidad, de mayor seguridad" y en "un futuro es posible completarlo con la duplicación de la vía" pues "vamos a ir andándolo".



"Lo que no me vale es estar discutiendo sobre cosas que no existen ni sobre el papel", ha destacado, toda vez que ha añadido que "vamos a ver si somos capaces, ahora ya que hay un Gobierno que por fin tiene voluntad de poder intervenir sobre ella, creo que poniendo muchos millones sobre la mesa, vamos a ver si no lo obstaculizamos", ha soltado.



Finalmente, Vara ha indicado que tras conocerse ayer el proyecto de fusión de las localidades pacenses de Villanueva de la Serena y Don Benito hay que "tenerlo en cuenta" a la hora de "diseñar la parte del trazado que afecta" a la que será esa nueva ciudad si los ciudadanos de ambos municipios "así lo quieren".