El plan formativo de la Edusi del Ayuntamiento de Badajoz contempla 21 talleres

El plan de formación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) del Ayuntamiento de Badajoz contemplan 21 talleres que, en total, llegarán a 252 alumnos con dos ediciones, la primera con 12 cursos de carácter didáctico y práctico en torno a materias tales como manipulador de alimentos, el cuidado de uñas y dos cursos del TPC de albañilería y electricidad.

Previsiblemente, en septiembre tendrá lugar el proceso de preinscripciones entre este viernes, día 3, y el día 13 y a final de mes la selección de los alumnos para el desarrollo de los cursos de la primera edición durante el cuatro trimestre del año.

Ya en diciembre se presentará el segundo plan de formación, de cara a que el proceso de selección se haga en enero y se puedan comenzar a implementar los cursos en febrero.

Así lo ha avanzado la concejala del área, Blanca Subirán, que ha presentado en una rueda de prensa telemática este plan formativo que se va a desarrollar en la ciudad con el objetivo de aumentar la empleabilidad de las personas más desfavorecidas, y que en concreto está destinado a ciudadanos del entorno de actuación de la Edusi, que son Casco Antiguo, Vía Norte (El Progreso, La Uva y Las 800), y Suerte de Saavedra-Cerro de Reyes.

De este modo, el plan de formación es fruto del proyecto Edusi, cofinanciado por el Feder y un proyecto "muy importante" que logró el Ayuntamiento de Badajoz hace unos años con una inversión total superior a 18 millones de euros en la capital pacense y que, además de grandes obras, también lleva parejo un plan formativo.

Y es que, como ha señalado, el objetivo que marca Europa es aumentar el bienestar social de los ciudadanos, que se mejora no solo con las infraestructuras sino también a través de actuaciones encaminadas a mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de las personas más desfavorecidas.

MÁS CORTOS Y MÁS PRÁCTICOS

Por otro lado, la "singularidad" de estos cursos respecto a otros planes formativos del ayuntamiento, según ha explicado la concejala, es que normalmente suelen ser certificados de profesionalidad "bastante extensos", mientras que en esta ocasión serán "mucho más cortos y reducidos en el tiempo", además de "mucho más prácticos y orientados principalmente a actividades más manuales y sobre todo que incentiven la reinserción, bien educativa o bien en el mercado laboral".

Por eso, ha continuado, los cursos que se van a desarrollar consisten en manipulador de alimentos, cuidado de uñas - que "están de moda hoy en día y es uno de los perfiles más demandados" - y cursos de la TPC de albañilería y de la TPC de electricidad, estas últimas tarjetas que habilitan a desarrollar trabajos relacionados con la albañilería y electricidad dado que muchas personas "si bien tienen grandes conocimientos, luego carecen de estas tarjetas tan necesarias para desarrollar estos puestos de trabajo".

Igualmente, la edil ha hecho hincapié en que de cada curso se van a realizar tres ediciones dado que, como ha insistido, es requisito indispensable estar empadronado en una de las zonas de actuación de la Edusi, de forma que una edición estará orientada a ciudadanos del Casco Antiguo, otra en Vía Norte, y un tercer entorno es el de Suerte de Saavedra-Cerro de Reyes.

Sobre la duración de estos cursos "muy didácticos, muy prácticos y con un periodo corto de duración que, a buen seguro, a los habitantes de estos barrios les va a ser muy interesante", ha especificado que el de manipulador de alimentos y los de TPC de albañilería y electricidad es de 40 horas y el más largo el de cuidado de uñas con 80 horas.

Cada curso y edición contará con 12 alumnos y el presupuesto con el que se cuenta para la realización de los talleres es de 100.000 euros, de los que 30.000 euros se destinan a becas para los alumnos para cuestiones como el transporte, a razón de 90 euros en el caso de los cursos de 40 horas y de 180 euros para los de 80 horas.

REQUISITOS Y PREINSCRIPCIÓN

En lo que a requisitos se refiere, Blanca Subirán ha enumerado que pasan por ser mayor de 16 años y estar empadronado en alguno de los entornos de actuación del Edusi (Vía Norte, Suerte de Saavedra-Cerro de Reyes y Casco Antiguo), junto con que se pueden solicitar y realizar una preinscripción a partir de este viernes, día 3, y hasta el 13 de septiembre a través de la página web del ayuntamiento en el apartado de Empleo.

No obstante, quien tenga dificultades como no tener acceso a internet u ordenador o no sepa hacerlo puede ser atendido telefónicamente en el Ayuntamiento de Badajoz, o en cualquiera de los centros sociales dependientes del Instituto Municipal de Servicios Sociales y situados en estas tres barriadas, que son el centro social de Suerte de Saavedra, los servicios sociales en San Fernando que darán cobertura a Vía Norte, y en el caso del Casco Antiguo en la Concejalía de Formación y Empleo en la Plaza de la Soledad.

En el caso de que el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, los técnicos harían una selección, en la que los criterios serán objetivos y se valorarán cuestiones tales como estar desempleado, el nivel de formación, que sean colectivos más desfavorecidos, o las familias monoparentales.

Una vez se haga la valoración, se harán entrevistas grupales para un mejor desarrollo del curso, sobre lo cual Subirán ha detallado que ya con el Pacto Local fueron "muy exitosas" y se ha remitido a que el 70 por ciento de los alumnos consiguieron una inserción laboral.