Consistorio pacense propone al Sepad parcelas para centro personas con enfermedad mental

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha avanzado que el Ayuntamiento va a proponer al Sepad y a la Junta de Extremadura una serie de parcelas en la ciudad de cara a la posibilidad de construir un centro para personas con enfermedad mental.

En concreto, una de las parcelas estaría situada en la avenida Manuel Rojas, junto al parque Hermanos Vidarte y es un dotacional asistencial que tiene y cumple los requisitos para poder construir en la misma un edificio, según lo que se ha trasladado al Consistorio por parte de los familiares de los usuarios de la residencia de salud mental situada en la calle Menacho de Badajoz y que son contrarios al traslado a otro centro de la localidad pacense de Olivenza.

Otra parcela también dotacional "disponible con carácter asistencial" se sitúa en Ciudad Jardín al lado del centro de salud; y una tercera en el Cerro del Viento cercana también al Centro de Salud de Valdepasillas, según ha explicado Gragera, que ha sido preguntado por los periodistas, en la presentación de una actividad de cine de verano en el Parque de la Legión, por dicho traslado de Badajoz a Olivenza y la posible cesión de espacios del ayuntamiento a la Junta para acoger a enfermos mentales graves.

Sobre esto último, el regidor ha comentado que este martes han estado reunidos y tienen un listado de "al menos" tres parcelas, las anteriormente citadas, así como que se quiere ver "exactamente qué posibilidades hay" y que van a remitir dicho listado a la Junta de Extremadura a través del Sepad, de manera que el ayuntamiento va a poner "al menos esas tres parcelas a disposición del Sepad por si ellos entendieran que es necesario e interesante realizar un recurso propio, un edificio propio del propio Sepad".

Al respecto, ha comentado que desde dicho servicio extremeño posteriormente decidan cuál es el modelo de gestión, y que al equipo de gobierno le da "da exactamente igual" si es una gestión propia del Sepad, si quieren licitarlo, si va a ser una empresa o las Hospitalarias que gestionaban el centro residencial de la calle Menacho, al tiempo que ha matizado que "lo único" que les "interesa es que los usuarios tengan una estabilidad", además de que Badajoz "tenga un recurso que tienen el resto de grandes ciudades de Extremadura".

Según ha reconocido, "no" entiende que esa decisión de trasladarlos a Olivenza "suponga no sólo un plus o una mejora en el tratamiento de los propios usuarios", y ve que "empeora gravemente y provoca problemas importantes, no solo a los familiares sino principalmente a los propios usuarios".

Ante ello, Gragera ha apuntado que esas tres parcelas "van a estar a su disposición" y que los familiares de los usuarios afectados les han pedido que tuviera espacio suficiente, acceso cercano a diferentes centros de salud y que estuvieran incardinadas dentro del núcleo "para favorecer la inclusión de los usuarios con el vecindario".

"Nosotros esas tres parcelas se las vamos a ofrecer a la Junta de Extremadura y al Sepad para que esa falta de espacio no suponga una excusa o un motivo como para hacer moverse en este caso a esos usuarios de la ciudad o de su ubicación o de su emplazamiento a medida que se vayan renovando los contratos", ha insistido Gragera, para quien dichos usuarios "deben de estar de manera permanente en un espacio" y "no son personas a las que se pueda mover sin generarle especiales problemas".