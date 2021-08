Provincia Badajoz entre las que tienen mayor accesibilidad al dinero en efectivo del país

La provincia de Badajoz figura entre las que cuentan con una mayor accesibilidad al dinero en efectivo del país, con un porcentaje de sólo un 0,4 por ciento de población sin puntos de acceso (ni sucursal bancaria con ventanilla ni cajero automático).



Un índice que en otras provincias asciende al 14,8 por ciento y que en la provincia pacense se ha mejorado en buena parte gracias al Plan de Lucha Contra la Exclusión Financiera puesto en marcha por la Diputación de Badajoz.



Así se desprende del estudio realizado por el Banco de España sobre infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en su acceso en España, que recoge que el número de puntos de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes en Badajoz es de 2, el tercero mejor de España tras Cuenca (2,4) y Teruel (2,3).



El estudio del Banco de España indica que la reducción del número de puntos para obtenerlo desde 2008 ha sido muy notable. Refleja que las oficinas bancarias ha disminuido cerca del 50 por ciento, mientras que el total de cajeros automáticos se ha recortado un 20 por ciento.



La reducción de la capacidad instalada ha sido desigual entre provincias, con un efecto asimétrico sobre la cobertura de la infraestructura tradicional de efectivo y, por lo tanto, sobre el acceso a este medio de pago. Los resultados señalan que la vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España es baja en gran parte del territorio, pero hay que subrayar que aproximadamente 1.300.000 ciudadanos se encuentran en una situación que puede considerarse vulnerable.



El problema se acentúa por las características de las localidades en riesgo de exclusión financiera, con una población media de 400 habitantes y edades elevadas, por lo que el acceso al dinero en efectivo resulta fundamental al tratarse de personas que no pagan con tarjeta, según informa la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.



Sin embargo, en la provincia de Badajoz se contabilizan 1.364 puntos de acceso al efectivo, lo que supone un grado de concentración de 0,25. A su vez, detalla que sólo son 5 los municipios que no cuentan con estos servicios y 160 los que sí disponen de los mismos. En la otra provincia de Extremadura, la de Cáceres, un total de 135 localidades no disponen de acceso a efectivo, mientras que 88 sí lo poseen.



Este estudio pone de manifiesto que la infraestructura tradicional de acceso al efectivo en España es amplia y tiene una cobertura generalizada, si bien su distribución geográfica es heterogénea a nivel regional. De media, el 98 por ciento de la población tiene un punto de acceso al efectivo en un radio de 5 kilómetros, aunque no esté localizado en su municipio.



PLAN DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ



Cabe recordar que el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, dio a conocer el año pasado en el Senado el Plan de Lucha contra la Exclusión Financiera puesto en marcha por la institución provincial pacense y que ha supuesto la instalación de 30 cajeros automáticos en pequeños municipios de la provincia.



Gallardo recordó que desde la institución que dirige decidieron ponerlo en marcha con motivo del "decenio negro", que fue el punto de partida debido a que, entre 2008 y 2018, en España se redujo en un 40 por ciento el número de sucursales bancarias. En la provincia de Badajoz se puso el foco en una treintena de municipios que ya disponen de cajero automático, lo que supone que unos 13.000 vecinos de estas localidades se hayan beneficiado del plan.



Por mencionar algunos municipios, se han favorecido desde Torremayor, la localidad más grande en la que se ha instalado con 957 habitantes a El Risco, la más pequeña con 140 vecinos.



Estos servicios financieros generan, en palabras de Gallardo, "igualdad y dignidad en el mundo rural". En este plan, la Diputación de Badajoz ha invertido 3,6 millones de euros, adjudicándose el contrato a Caja Rural de Extremadura. La Diputación corre con el gasto de la instalación, alquiler del cajero y mantenimiento de estos puntos durante cinco años, y los ayuntamientos ponen el espacio necesario para su ubicación.



Como dato relevante, detallar que los cajeros automáticos instalados por la Diputación de Badajoz en estas 30 pequeñas poblaciones de la provincia han movido 5,6 millones de euros como consecuencia de las 57.745 operaciones bancarias realizadas por los usuarios hasta el pasado mes de febrero.



Para este año la institución provincial ha consignado 750.000 euros para sufragar el alquiler y mantenimiento de los cajeros. De hecho, abiertos las 24 horas como si fueran una gran oficina bancaria al aire libre, están operativos en 30 poblaciones, en concreto, Acedera, Aljucén, Atalaya, Barbaño, Baterno, Capilla, Casas de Reina, Cristina, Fuente del Arco, Gargáligas, Garlitos, Guadajira, Garbayuela, Helechal, Higuera de Llerena, Hinojosa del Valle, La Lapa, Magacela, Malcocinado, Mengabril, Orellana de la Sierra, Reina, Sancti Spiritus, Tamurejo, Torremayor, Trasierra, Valle de Matamoros, Valverde de Burguillos, Villarta de los Montes y Zarza Capilla.