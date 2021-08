PP-Badajoz pide a Junta derribar estadio 'José Pache' por estar en situación de "abandono"

Ep.

El presidente provincial del PP de Badajoz, Manuel Naharro, ha pedido a la Junta de Extremadura que derribe el estadio de fútbol 'José Pache', ubicado en la capital pacense, por encontrarse en una situación de "abandono".

Naharro, en declaraciones a los medios a las puertas de estas instalaciones deportivas, ha recordado que las mismas estuvieron en uso hasta el año 2014, momento desde el que están en estado de "abandono", algo que genera problemas de convivencia y de insalubridad, ha dicho, en una zona "de pleno crecimiento".

De esta forma, ha criticado este "nuevo desagravio" de la Junta y que, en su opinión, es "otra de las vergüenzas" del Ejecutivo regional en la ciudad de Badajoz, por lo que ha reclamado que "al menos" derriben estas instalaciones y acaben con esta situación.

En esta línea, el presidente del PP en la provincia de Badajoz ha recordado que el pasado mes de marzo se abrieron 43 diligencias por fiestas ilegales dentro de estas instalaciones.

Por ello, ha pedido a la Junta de Extremadura que no se "cebe" con la ciudad de Badajoz, sino que "mire" por ella, ya que es la "punta de lanza". "Yo sé que debe doler que el Partido Popular lleve tantos años demostrando en la ciudad de Badajoz que sabe hacer las cosas de otra manera y que las hace bien", ha aseverado Naharro.

De esta forma, ha aseverado que los pacenses "no tienen culpa" de que la Junta de Extremadura "no tengan un proyecto para esta ciudad y de que no sean capaces de gobernar esta ciudad".

Manuel Naharro ha estado acompañado por el concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Badajoz, Juancho Pérez, y por la portavoz del equipo de gobierno, María José Solana.

Así, Juancho Pérez ha recordado que el consistorio pacense trasladó la petición de que la Junta incluyera en los dos últimos presupuestos una cantidad para que esta "vergüenza" no siguiera en el centro de la ciudad.

También, la portavoz del equipo de gobierno municipal, María José Solana, ha recordado que el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea presentó, a instancias del grupo municipal, enmiendas a las cuentas regionales para que o bien se dotase la instalación o se derribase.