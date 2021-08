Cabezas pide al Gobierno local aclarar si trabajadores "Badajoz Suena" siguen sin cobrar

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha pedido por escrito que se celebre una Comisión Extraordinaria de Ferias y Fiestas para saber si los trabajadores de 'Badajoz Suena' siguen sin cobrar.

También pide que se analice la relación del Ayuntamiento de Badajoz con la productora del evento que "se desentiende de los empleados que trabajaron en el auditorio del ferial".

Así pues, a través de una nota de prensa, el PSOE de Badajoz afirma que, según ha podido saber, la productora "no ha cobrado del ayuntamiento por diferencias importantes en la documentación presentada". "No se ponen de acuerdo la empresa y la Concejalía de Ferias y Fiestas, lo que hace que el cobro se siga retrasando", asevera la formación.

De este modo, el Grupo Socialista pide rescindir toda colaboración futura con la productora de "Badajoz Suena", por el "fracaso" en la asistencia de público al festival y su "alto coste" y "por no cumplir sus obligaciones para con los trabajadores del evento".

"A la productora que puso en marcha el "Badajoz Suena" no le gusta que las personas que prestaron su servicio durante los San Juan 2021 le pidan el dinero por su trabajo y les responden con cajas destempladas, de malos modos. Han pasado 51 días desde que terminó el festival y algo más de 30 personas siguen sin cobrar. Se trata de personas que trabajaron como auxiliares en el festival. Tampoco han cobrado las azafatas ni los vigilantes de dos empresas de seguridad. Y debieron cobrar a trabajo terminado", incide el PSOE.

A este respecto, añade que la situación no cambia desde que hace 20 días el propio PSOE destapó esta situación. "No pueden seguir las semanas sin dar una solución a unos trabajadores que no tienen culpa de nada y que son los grandes perjudicados y, por otra parte, queremos saber la verdad, sobre contratos, recaudación, asistencia de público, datos que debiéramos haber conocido con normalidad y que se resisten a darnos desde el tripartito, alimentando la duda de que en esto hay gato encerrado", señala Cabezas.

A colación de esto último, recuerdan los socialistas que ya el 6 de julio reclamaron información sobre "Badajoz Suena", pues ya detectaron "irregularidades".

LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ES CLARA

Según ha podido saber el PSOE, la productora "no ha cobrado del ayuntamiento por diferencias importantes en la documentación presentada". "No se ponen de acuerdo la empresa y la Concejalía de Ferias y Fiestas con respecto a las exigencias normales de los servicios económicos municipales, lo que hace que el cobro se siga demorando", subraya la formación, que entiende que esto se arreglaría "con un esfuerzo añadido de las partes y no levantarse de la reunión hasta que no solucionar el problema".

Además, aunque algún representante del denominado Grupo Cultura Segura AIE manifestó a medios locales que tras el verano retomarían el contacto con Ferias y Fiestas para negociar la próxima edición, los socialistas opinan que no deben repetir.

"Que realizado el balance del festival, donde no cumplieron las expectativas, a pesar de los cientos de entradas regaladas, y el mal trato dado a los trabajadores al retrasar irresponsablemente el cobro de su salario, debiera buscarse otro interlocutor más serio y solvente", asevera.

Es más, en el PSOE difieren "radicalmente" con la concepción de nuevo festival que ha querido impulsar la concejala de Ciudadanos al frente de Ferias y Fiestas.

Los socialistas ven un "error" incluir un festival con nombre propio dentro de la Feria de San Juan de Badajoz que es la celebración "mayor" y que "engloba todo". "Son los conciertos por San Juan, ni más ni menos", recalcan. Igualmente, el PSOE teme que "Badajoz Suena" esté registrado por los productores privados y no por el ayuntamiento.

"O que quisieran extender el festival más allá de San Juan, lo que evidencia que les vale todo", añade, y también considera "lamentable" que a esta marca le haya salido otra que crea "confusión" denominada "Extremadura Suena", con conciertos en octubre, noviembre y diciembre próximos en la ciudad de Badajoz, concluye la formación socialista.