Promedio alerta de imposibilidad de depositar líquidos y residuos a granel en contenedores

El Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz (Promedio) ha alertado de la imposibilidad de depositar líquidos y residuos a granel en los contenedores de fracción resto "por la suciedad y olores que generan en las vías urbanas".



En ese sentido, a través de una nota de prensa, la Institución provincial recuerda que el reglamento provincial del servicio de recogida y transporte de residuos "prohíbe expresamente la entrega de basura domiciliaria que contenga residuos en forma líquida o susceptible de licuarse", un problema que "se acentúa durante el verano por la ingesta de mayores cantidades de líquidos o el consumo de frutas con más volumen de agua como melones o sandías".



Por este motivo, Promedio recalca que el reglamento no autoriza el vertido de ningún tipo de residuo en los contenedores de fracción resto (verdes) a granel, ni dentro de cajas o paquetes, sino que debe realizarse en bolsas de plástico u otros materiales estancos e impermeables, que "deberán estar perfectamente cerrados y atados, de manera que no se produzcan vertidos de materias residuales, denominados lixiviados".



Y es que, según explica, los contenedores cuentan con un agujero en su parte inferior para el desagüe en caso de lluvias, y el personal del servicio está procediendo a cerrar estos orificios con los correspondientes tapones, pero la medida requiere además de la colaboración de la ciudadanía.



"El vertido de lixiviados en las calles provoca manchas, suciedad y malos olores, además de ser un foco de atracción de insectos o animales", y además "dificulta en gran medida la labor de recogida y expone al personal del servicio a salpicaduras de los desechos", explica el técnico de residuos de Promedio Jesús Maestre.



Ante esta situación, el Consorcio recomienda aplicar como norma general la regla de las tres 'C': "tus residuos siempre Con bolsas, dentro del Contenedor y con la tapa bien Cerrada", concluye.