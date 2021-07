5.500 aspirantes se presentan a 26 plazas de 3 oposiciones del Ayuntamiento Badajoz

Ep

El Ayuntamiento de Badajoz celebrará la próxima semana, los días 23 y 24 de julio, tres oposiciones, entre una de 16 plazas de auxiliar administrativo, otra de cuatro plazas de laboral fijo y otra de seis plazas de ordenanza, a las que se han presentado 2.372, 1.222 y 1.837 personas, respectivamente.



Así lo ha señalado la primera teniente de alcalde, María José Solana, en una rueda de prensa telemática para dar cuenta de los asuntos abordados este viernes en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado una propuesta de gasto para el suministro en régimen de arrendamiento del mobiliario necesario para el desarrollo de varias de las ofertas de empleo que "van a ser una realidad a corto plazo", en una o dos semanas.



De este modo, Solana ha detallado que va a procederse a hacer una oposición de 16 plazas de auxiliar administrativo en la que ha habido 2.372 inscritos, y que se va a desarrollar en la Instalación Ferial de la ciudad (Ifeba) y en la Universidad, en la Facultad de Económicas, el 24 de julio a las 10,30 horas.



Ha puntualizado también cuatro plazas de laboral fijo a las que se presentan 1.222 personas y que se van a desarrollar el 24 de julio a las 17,00 horas, y de seis plazas de ordenanza que tendrá lugar el 23 de julio a las 17,00 horas en Ifeba con 1.837 personas inscritas, de manera tal que la citada propuesta de gasto consiste en el alquiler de la parte de los inmuebles que se requieren para el desarrollo de estas oposiciones.



"Una infraestructura importante", ha comentado y "sobre todo" porque requiere "un gran esfuerzo" por parte de la Delegación de Recursos Humanos y de todo el ayuntamiento en un tema que, añadido al "gran número de personas que se han inscrito", aparecen las circunstancias relacionadas "lógicamente" con el entorno sanitario, en materia tanto de los espacios que podrían ser necesarios como de separación.



También es una "infraestructura compleja en este momento", pero que se va a desarrollar "en ese esfuerzo de reforzar los Recursos Humanos del Ayuntamiento de Badajoz", ha aseverado.



SUPERINTENDENTE DE LA POLICÍA LOCAL



Por otro lado y a preguntas de los periodistas por la subida salarial del superintendente de la Policía Local de Badajoz, Rubén Muñoz, que los sindicatos han vuelto a rechazar, María José Solana ha reconocido que le llama la atención que, al hablar de un concepto que tienen el resto de funcionarios, "suponga el premio o no a una labor que además ha sido absolutamente inconmensurable tanto por el superintendente como por el resto de la policía".



Así, ha dicho que la labor sindical no la va a cuestionar, aunque tiene su opinión "y desde luego es absolutamente contraria a la forma de cómo están trasladando esta situación", y ha recalcado que hay un agente, "con independencia de que sea el superintendente o cualquier agente", que no está cobrando un concepto "como cobran el resto de agentes".



De este modo, ha continuado, lo que se produce "no es el aumento o no de las remuneraciones" sino "la rectificación conforme a un concepto que el resto la plantilla cobra" y en aras de que se cobre, "nada más", al tiempo que ha sostenido que "220 agentes tienen un concepto de peligrosidad en diferentes cuantías, uno de ellos no lo tenía", que al darse cuenta se produce "la rectificación de que esa persona cobre exactamente igual que el resto" y que además va a cobrar como su "inmediato inferior entre comillas jerárquicamente hablando, que es la figura de un intendente".



Sobre este mismo tema y si se llevará al próximo pleno la subida del superintendente o se volverá a negociar, ha indicado que cree que se tienen que producir dos mesas de negociación en las que se intentará seguir negociando y posteriormente se llevaría a pleno.