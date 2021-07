Unidas por Extremadura pide a la Junta que "actúe" en Alburquerque

Ep

El Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura ha reclamado a la Junta de Extremadura que "actúe" ante la situación creada en Alburquerque por el impago de las nóminas a los trabajadores municipales, mientras que el presidente del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por "respetar a los ayuntamientos" que tienen "sus responsabilidades y atribunaciones".

Así se ha pronunciado Fernández Vara este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a raíz de una pregunta de Unidas por Extremadura sobre "¿cuál es la hoja de ruta de la Junta de Extremadura ante la dramática situación que está viviendo el Ayuntamiento de Alburquerque?".

En la formulación de su pregunta, la presidenta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel Pérez, ha explicado que en Alburquerque "más de 200 familias están viviendo un infierno", ya que a los trabajadores se les adeudan más de nueve nóminas, pero que afecta "a toda la población" ya que el ayuntamiento "está en quiebra".

Además, la situación afecta a los mayores de las residencias de la localidad, que actualmente "no cuentan ni con enfermeras, ni con los asistentes adecuados", y que ha provocado que los trabajadores "ya no pueden más", mientras que los usuarios "ya no tienen ni ropa limpia que ponerse".

Por eso y ante "esta situación tan dramática", la Junta de Extremadura "no puede seguir mirando hacia otro lado" sino que el Sepad "tiene que actuar", ya que "la situación que nos podemos encontrar en Alburquerque es de una emergencia social brutal".

En su respuesta, el presidente de la Junta de Extremadura ha explicado que en el caso de los ayuntamientos, como el de Alburquerque, existen varios ámbitos de actuación, uno de ellos es el régimen económica-financiero, "cuya competencia exclusiva corresponde a la Administración General del Estado", por lo que la Junta colabora "trasladándole la información que nos llega".

En el caso de los servicios de gestión municipal que son competencia autonómica, la Junta de Extremadura debe "garantizar que esos servicios públicos se prestan" para lo cual debe "estar permanentemente monitorizando", mientras que otro ámbito de actuación corresponde a la Inspección de Trabajo en el caso de que se hayan vulnerado derechos de los trabajadores.

En el caso de Alburquerque y debido al retraso en el pago de las nóminas, la Inspección de Trabajo "abrió el correspondiente expediente que está resultado con una sanción, que está en el proceso final de desarrollo", ha explicado Fernández Vara.

Ante esta situación, el presidente de la Junta ha señalado que "la autonomía local puede verse condicionada por la actuación de otros niveles de la administración, bien sea regional o General del Estado", pero ha destacado la necesidad de "respetar a los ayuntamientos" que "tienen sus responsabilidades, sus atribuciones y representatividad, que la otorga la democracia".

Finalmente, Fernández Vara ha invitado a Irene a Miguel a poner la situación en conocimiento de la ministra de Políticas Sociales "que algo tendrá también que decir en todo esto", ha concluido.