Gragera preocupado por casos acumulados, aunque están "bastante controlados"

Cabe matizar que,m desde la Consejería de Sanidad a través del consejero, José María Vergeles, le trasladan que, "dentro de la gravedad de los números", "parece ser que están bastante identificados y bastante controlados" en cuanto al origen de los mismos y que "por ahora" no está teniendo un reflejo en el aumento de la presión hospitalaria.

De esta forma, y a preguntas de los periodistas sobre la situación epidemiológica de la capital pacense, Gragera ha reconocido que "obviamente" están "preocupados en el sentido de que el número de positivos que vamos acumulando día a día no son los que todos desearíamos".

En todo caso, ha continuado, desde Sanidad a través del consejero le trasladan que "dentro de la gravedad de los números parece ser que están bastante identificados y bastante controlados en el sentido de tener identificados cuáles son los orígenes de los mismos", así como que la mayor franja de edad de nuevos positivos es la que va de 18 a 29 años.

Ante ello, ha entendido que podría ser "la consecuencia directa" del fin del curso académico, la finalización de las pruebas de la Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad (EBAU) o que durante el curso los más jóvenes "quizás" han estado "más orientados" hacia el estudio "y también más controlados en los centros académicos", pero "una vez que termina y empieza el verano obviamente esto se ha descontrolado un poco".

PRESIÓN HOSPITALARIA

En este mismo sentido, el regidor de la capital pacense ha confiado en que este aumento de positivos no tenga traslación en la presión hospitalaria y que la vacunación, "sobre todo" en aquellos sectores "que son los más afectados y por tanto los más vulnerables", haya servido para crear "cierta inmunidad", como también ha confiado en que no se repita la situación de principios de año "que fue realmente dramática" no solo para los médicos, sanitarios y para la asistencia y Sanidad pública, sino también para el conjunto de la ciudadanía.

"En principio nos informan que esa tasa de positividad que va aumentando, esa incidencia acumulada, no está teniendo por ahora, insisto por ahora con toda la prudencia, reflejo en el aumento de la presión hospitalaria pero tenemos que estar vigilantes", ha invitado, para remarcar que desde el ayuntamiento no han modificado "ni una sola coma de los planes de contingencia".

Igualmente, ha remarcado que desde el consistorio han continuado imponiendo a todas sus actividades "todos los protocolos", incluidos aquellos meses en los que se ha estado "quizás en una situación mejor", y que "especialmente" se ha sido "muy riguroso" con el mantenimiento de esas medidas en todo lo que tiene que ver con la Delegación de Mayores, que "al final son los grupos más vulnerables".

Sobre esto último, ha avanzado que van a seguir implementando "todas y cada una de las medidas que sean necesarias" para garantizar o "al menos" minimizar el riesgo de contagio dentro las actividades que organiza el Ayuntamiento de Badajoz.

Por último, Ignacio Gragera ha confiado en el avance de la vacunación una vez que se vea si se ha conseguido "realmente" que los grupos vulnerables estén "más a salvo de los contagios y del virus" y ha insistido en pedir que, antes de tomar cualquier tipo de medida, se valore "cuál es el riesgo real", la tasa de incidencia hospitalaria "real" y que sea ese el criterio que haga que la Junte de Extremadura tome o no determinadas medidas.

"¿Por qué? Porque estamos en una situación económica que por ahora está bien, en el sentido de que nos hemos recuperado, hemos ido recuperando y retomando actividad, yo creo que el mes de julio es fundamental para que la ciudad de Badajoz pueda sostener y mantener los volúmenes de productividad y nivel de empleo", ha concluido, para insistir en que "hay que ser muy cautos con las medidas que se puedan llegar a tomar a futuro".

El alcalde de Badajoz ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, con motivo de la inauguración de la actividad 'Bibliopiscina' en la piscina de verano de La Granadilla.