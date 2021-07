Badajoz pedirá "alternativas" para "compensar" el proyecto "fallido" del Ciere

Ep.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha avanzado que el ayuntamiento pedirá "explicaciones" o "al menos" que se le den a la ciudad "alternativas" sobre qué tiene previsto el Gobierno de España realizar o invertir en la capital pacense para "compensar" en este caso el proyecto "fallido" del Centro Ibérico de Energías Renovables (Ciere).



Y es que, para Gragera, "hay margen suficiente como para que se nos puedan dar respuesta a las peticiones de ambas ciudades sin tener que generar debates innecesarios entre nosotros", después de que la pasada semana se conociera que el Centro de Investigación de Almacenamiento Energético que el Gobierno de España prevé instalar en Cáceres supondrá una inversión de 70 millones de euros.



Un centro que contará con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y de los que en los presupuestos de este año ya están recogidos 34 millones, según avanzaron el ministro de Ciencia e Innovación, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en una rueda de prensa el pasado jueves, tras visitar los terrenos en Cáceres en los que iría ubicado este centro, que han sido cedidos por la Diputación Provincial.



Sobre este asunto, el regidor de la capital pacense ha insistido en que "no es una cuestión de enfrentamiento entre ciudades" sino "de justicia para la ciudad de Badajoz" y "un compromiso que estaba en firme", pese a que "ya ha anunciado" el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, "que no se va a cumplir".



"Por parte del ayuntamiento lo que pediremos es, si es necesario también por carta, que se nos den explicaciones o que al menos se nos den alternativas sobre qué tiene previsto el Gobierno de España realizar o invertir en la ciudad de Badajoz para compensar en este caso el proyecto fallido del Centro Ibérico de Energías Renovables", ha recalcado Gragera, para quien "Badajoz necesita una alternativa y Badajoz va a exigir una alternativa".



Según ha recordado, este fin de semana ha sido crítico en sus redes sociales a raíz de unas declaraciones del ministro en una entrevista en la que afirmaba que la creación de este centro en Cáceres supone que no se construirá el de energías renovables proyectado en Badajoz, en relación a lo cual Gragera admite que no entiende por qué los compromisos que se adquieren, "no ya con esta ciudad sino con esta región en muchos casos al final se convierten en compromisos primero no cumplidos, y luego en compromisos duplicados".



Sí ha entendido y se ha mostrado además "a favor" de que el Gobierno invierta en Extremadura y en la ciudad de Cáceres, y que se haga "un esfuerzo inversor importantísimo" para el Centro de Almacenamiento de Energía Renovable que se prevé en los Presupuestos Generales del Estado.



No obstante y en relación al Ciere, ha recordado que no se ha cumplido una "promesa" que se remonta al año 2008 - 2009 y ha valorado que "ahora con este centro a la ciudad de Badajoz se le quita una inversión pública y comprometida" que iba, entre otros motivos, a dar respuesta a unos acuerdos bilaterales de una Cumbre Hispanoportuguesa, y que "por tanto" también venían con financiación por parte de Gobierno portugués.



"Es decir, que para quitar a Badajoz parte de esa inversión se le tenga que dar a una ciudad generando como a Cáceres una serie de enfrentamientos que no es entre ciudades, porque no es entre ciudades, sino que es entre proyectos públicos que creo que el Gobierno de España no está cumpliendo con Badajoz", ha continuado, para remarcar que puede entender que haya un Centro de Almacenamiento de Energía.



Lo que no entiende, ha expuesto, "es que sin haber cumplido el compromiso del Centro Ibérico de Energía Renovables ahora ese concepto de Centro Ibérico de Energías Renovables, ese centro de investigación también vaya a la ciudad de Cáceres como complemento a la inversión que se realiza por parte del Gobierno".



El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios durante su intervención en la presentación del programa de actividades 'Veranos en la Rucab', en dicha Residencia Universitaria de Fundación CB.