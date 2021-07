Los diputados del PP por Badajoz en el Congreso piden la dimisión de Sánchez

Los diputados del Partido Popular en el Congreso por Badajoz, Víctor Píriz y Teresa Angulo, han señalado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “debe dimitir por España, por la nefasta gestión económica que afecta a miles de españoles, y por el futuro de Extremadura”.

Durante la rueda de prensa que han ofrecido, Píriz ha indicado que esta petición para que Sánchez dimita se hace “forma enérgica”, ante “las faltas de respeto que le está haciendo a nuestro país, indultando a quien pone en jaque nuestra democracia y nuestra integridad territorial, que deslegitima la Justicia indultando a quienes no muestran arrepentimiento ni dicen que no volverán a hacer lo que hicieron y por lo que fueron condenados por el Tribunal Supremo por malversación y sedición y no por unas ideas políticas”.

En este sentido, el diputado 'popular' ha añadido que “no cesan los ataques a la independencia judicial y de los organismos de control, tal y como se ha visto esta semana con el Tribunal de Cuentas, y con todo aquello que se pone en el camino del plan que tienen Pedro Sánchez y los independentistas para el futuro de España”.

Tal y como hizo en el Congreso, esta semana el presidente del PP, Pablo Casado, hoy aquí en Badajoz, se ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno por su “nefasta gestión económica que está poniendo a España y los españoles en una situación dramática con unas caídas del PIB, el empleo y la actividad empresarial, con unas cifras lamentables de las que son culpables Pedro Sánchez y su Gobierno”.

El Gobierno, según ha continuado Píriz, “que peor ha afrontado la crisis sanitaria Covid en el mundo, con una reacción tardía; con un presidente que dijo en julio de 2020 que se había vencido el virus y a día de hoy hay 53.000 muertes más por coronavirus, que gestionó con total opacidad la compra de material o con comités de expertos que no existían y que ha sumido a España en un caos delegando al final la gestión de vacunas y medidas en las comunidades autónomas”.

A su vez, desde el PP también se pide la dimisión de Sánchez por la “humillación a las víctimas del terrorismo, por un peaje que cada semana paga este Gobierno acercando aterras a cárceles próximas al País Vasco para que Sánchez pueda seguir en el Gobierno”, según informa la formación 'popular' en una nota de prensa.

POR EXTREMADURA

Finalmente, Píriz ha dicho que los diputados del PP por Badajoz piden la dimisión de Sánchez por Extremadura y por la provincia pacense, “una región que gracias al Gobierno nacional y con la ayuda del regional de Fernández Vara, cada día está más desconectada de España a nivel de infraestructuras, con la intención de poner peajes para poder llegar a otras regiones, con los vuelos bajo mínimos, y con un ferrocarril también reducido en frecuencias y trayectos”.

A este respecto, Píriz ha indicado que “suena a cachondeo que el ministro Ábalos prometa la conexión entre Badajoz y Plasencia como un logro, cuando lo que los extremeños necesitan es poder estar conectados con el resto del país, los extremeños no queremos un Gobierno que se ría de nosotros, que no ejecute las partidas consignadas para la región en los PGE y que sí cumple con Cataluña”.

Por todo, ello tanto él como Angulo han concluido que si los diputados extremeños del PSOE en el Congreso piensan “seguir traicionando a los extremeños, los del Partido Popular no lo vamos a consentir y vamos a seguir trabajando por ellos, defendiendo sus derechos y sus intereses frente al Gobierno de la ignominia, para que la provincia de Badajoz y sus pueblos y toda Extremadura no se queden atrás”, han sentenciado.