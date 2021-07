El alcalde de Badajoz destaca que los últimos brotes en la ciudad están "controlados"

Ep.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha destacado que los últimos brotes declarados en la ciudad están "controlados" y "pendientes de seguimiento", según le ha trasladado el consejero de Sanidad, José María Vergeles, motivo por el que ha lanzado a la ciudadanía un mensaje de "calma y prudencia" pero también de "responsabilidad" porque "el virus sigue aquí" y "todo puede volver atrás".

Asimismo, se ha referido al brote notificado este miércoles con 12 positivos y 24 contactos que podría estar relacionado con el ocio durante la Feria de San Juan, y que también estaría "controlado".

A preguntas de los periodistas por la situación epidemiológica en la ciudad, Gragera ha remarcado que mantiene el mismo mensaje que lleva manteniendo durante meses el equipo de gobierno: "que el virus sigue aquí y que hay que tener la cabeza fría y tener paciencia porque, aunque hayamos mejorado durante un tiempo, todo puede volver atrás".

Del mismo modo, ha confiado en que los cribados masivos que están teniendo lugar estos días en Badajoz "sean positivos" y que "no haya una especial incidencia", ante lo cual ha resaltado que está en contacto "directo" con el consejero de Sanidad, quien le ha dicho que los brotes que se habían declarado este jueves estaban "controlados" y "pendientes de seguimiento", y que "en principio estaba todo controlado" y le mantendría informado sobre el tema.

"Tenemos que ser conscientes y ser sensatos y saber que, aunque llegue el buen tiempo y aunque creamos que la vacunación, porque es así, está avanzando de la manera que todos queremos que es rápido y bien, el virus sigue aquí", ha insistido, al tiempo que ha apelado a no olvidar que pese que se acerquen el periodo vacacional y el buen tiempo no se debe hacer lo que se quiera sin guardar distancias o cumplir esas medidas sanitarias "que siguen vigentes".

De esta manera, Ignacio Gragera ha hecho un llamamiento "a la calma, a la prudencia", pero también a la responsabilidad individual "de todos y cada uno de nosotros" para evitar que la situación epidemiológica se agrave "más allá de lo que todos, obviamente, deseamos".

Interpelado en concreto por el brote notificado este miércoles con 12 positivos y 24 contactos que podría estar relacionado con el ocio durante la Feria de San Juan, el regidor ha comentado que en la mañana de este jueves ha estado hablando con el consejero y le ha trasladado que estaba "controlado" y que están "pendientes de la evolución", así como que desde el SES "mantenían la calma y la tranquilidad".

"Estos brotes al final surgen como consecuencia de la actividad, puede ser en una actividad determinada como en otra, en este caso ha sido de la feria pero a mí lo que me trasladan de la Consejería por ahora es calma y, por supuesto, que está controlado y monitorizado", ha agregado, junto con que en cuanto haya alguna novedad desde Salud Pública darán la información y, si tiene oportunidad de coincidir y la tiene, la dará "sin problemas".

En relación a una posible presencia de la variante Delta en la ciudad, ha comentado que los datos que se tienen es que "obviamente" está en Extremadura aunque "no a los niveles que nos encontramos en Portugal" o en concreto en la fronteriza región del Alentejo donde son "bastante elevados"; y en todo caso ha apuntillado que la variante Delta, hasta donde les informan Salud Pública, "puede ser más contagiosa pero no es más grave, con lo cual no supone una agravación de los propios síntomas de la enfermedad de la Covid".

"Lo que intentamos desde aquí, obviamente y desde Salud Pública", ha destacado, es tener monitorizada y controlada la incidencia que pueda tener la nueva variante, al tiempo que ha insistido en apelar a la responsabilidad y continuar con el proceso de vacunación, "porque será seguramente la mejor manera, la manera más eficaz, de controlar el rebrote o en este caso el aumento de la incidencia que llevamos acumulada en estos días", ha dicho.

Finalmente, ha reiterado que "absolutamente todo pasa" por que la gente "sea consciente de que el virus sigue aquí" y que se deben seguir cumpliendo "a rajatabla" las medidas de distanciamiento o de control "entre nosotros", un "esfuerzo más" y el "enésimo" que se pide a la población y a tenor de lo cual ha aseverado que si se quiere tener un verano "relativamente tranquilo" hay que ser "conscientes" de que hay que aplicar dichas medidas.

"No podemos relajarnos ni un solo segundo", ha concluido el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que ha hecho estas declaraciones a los medios, a preguntas de los periodistas, con motivo de su visita la nueva rampa de accesibilidad construida en la calle La Pimienta.