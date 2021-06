Gragera muestra su "absoluta" y "plena satisfacción" por acuerdo entre PP, Cs y Vélez

Ep.

El alcalde accidental de Badajoz, Ignacio Gragera, de Ciudadanos, ha mostrado su "absoluta" y "plena satisfacción" por el acuerdo "de compromiso y estabilidad" con la capital pacense alcanzado entre los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos y el concejal no adscrito, Alejandro Vélez que refleja las "líneas programáticas básicas" que llevan ejecutando en estos dos años de mandato en el Consistorio de la capital pacense.



Unas "líneas programáticas" a las que "ahora" suman una serie de medidas que redundarán en beneficio de los ciudadanos, según ha valorado en relación a este "acuerdo de gobierno" con el que se despeja el camino para que el portavoz de Ciudadanos y regidor en funciones sea elegido como alcalde de Badajoz en el pleno extraordinario de este sábado.



Un acuerdo respecto al cual ha querido hacer hincapié en la "enorme responsabilidad" que tienen dentro del consistorio para poder superar la pandemia de la Covid-19 y las consecuencias sociales y económicas derivadas de ello.



En ese sentido, ha subrayado, contemplan "todo un bloque de medidas y de intenciones y estrategias para poder ponerlas en marcha", para poder potenciar la marca 'Badajoz', para poder seguir desarrollando la ciudad como destino de compras, para mejorar su turismo, "y por supuesto para mejorar el mantenimiento y las infraestructuras de la misma".



También quieren seguir impulsando una Badajoz cada vez más innovadora que pueda competir "en igualdad de condiciones" con las ciudades más avanzadas de España y de Europa, señala el alcalde accidental, que remarca que tienen que "exigir" al Gobierno de España y también al de Portugal la construcción del Centro Ibérico de Energías Renovables y Eficiencia Energética, "ya pactado allá por el año 2008 y que todavía no es una realidad".



Y es que, como ha recalcado, Badajoz es una ciudad que potencialmente tiene mucho margen para poder ser puntera en el ámbito de las renovables por su situación geográfica, por su situación climatológica y "por supuesto" por su situación en cuanto a "referente" de la logística del suroeste europeo gracias a su plataforma.



"Por tanto queremos seguir volcados también en Portugal, y también queremos seguir volcados en la igualdad de oportunidades y en dar a la ciudad unos servicios públicos de calidad que intenten disminuir esa brecha que existe entre las diferentes barriadas de nuestra ciudad", ha continuado Gragera, para quien están "contentos en cuanto al nivel de compromiso adquirido para invertir el máximo número de recursos municipales posibles en reducir esa brecha".



También para "seguir dando prioridad a los servicios que nos ocupan a los vecinos en el día a día", así como para seguir mejorando los parques y jardines, las aceras, las calles y la limpieza.



PLANES Y SOSTENIBILIDAD



Por otro lado y al hilo de los diferentes planes que hay pendientes de percibir fondos, como pueden ser los Next Generation y también el Plan nacional de recuperación, transformación y resiliencia, Ignacio Gragera ha abogado por ser "punteros" en continuar aportando a Extremadura "la ciudad de Badajoz como faro de ciudad sostenible y comprometida con el medio ambiente".



Algo que "ya" hicieron con la Estrategia 'Badajoz se cuida' y que van a seguir haciéndolo gracias a esos planes que, espera, "tengan reflejo e inversión en la ciudad de Badajoz tal y como nosotros deseamos", subraya Ignacio Gragera, que también quiere que la capital pacense sea "referente" en prácticas de eficiencia energética, de utilización de energías renovables o también en la reducción de la emisión de contaminantes atmosféricos, a través de la apuesta "decidida" por un transporte urbano sostenible y eléctrico.



Por todo ello, ha señalado que lo que van a hacer en estos dos años "no es otra cosa que continuar en la senda de los dos primeros", a la vez que ha esperado y ha deseado que ya el final de la pandemia "esté cada vez más cerca", de manera tal que se pueda recuperar la normalidad, y poder "seguir viendo hecho realidad esos proyectos que llevaban tantos y tantos años esperando y que ahora ya están en marcha".



Finalmente, se ha referido al año 2023 y a que "gracias al esfuerzo y al sacrificio" tanto de todos los que conforman el equipo de gobierno como el de todos los vecinos de Badajoz se pueda tener una "mejor" ciudad, puedan haber cumplido "todos y cada uno" de los "compromisos", y "por tanto" poder concurrir, en este caso a las elecciones de 2023, "con el trabajo hecho, con las ilusiones renovadas y con una ciudad mucho mejor" de la que se encontraron.