Vélez afirma: "Todo está en el aire" en referencia a su voto para que Gragera sea alcalde

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Badajoz Alejandro Vélez ha señalado que "todo está en el aire" en referencia a su voto favorable a que el alcalde accidental y portavoz de Ciudadanos, Ignacio Gragera, asuma la alcaldía de la ciudad, en relación al cual ha expuesto que comunicará su sentido del voto cuando se siente con Gragera, y que "ojalá" cuando se reúnan, para lo que "no hay fecha todavía", lleguen a "un entendimiento".

"Ojalá en la primera reunión que tengamos nos entendamos perfectamente y nos podamos poner a trabajar", ha hecho hincapié Vélez, para quien lo que le gusta "a día de hoy" es trabajar por su ciudad y que "estos ruidos políticos no" le "interrumpan" en su labor diaria de atender las pedanías o la limpieza de Badajoz.

También se ha referido al portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, que ha anunciado que se va a postular a la alcaldía de la ciudad tras la renuncia de Francisco Javier Fragoso al cargo, al aseverar que "no" ha hablado "absolutamente nada con nadie del Partido Socialista" y admitir que el que permitiese gobernar a dicha formación "sería difícil de entender" pero "ahí está", aunque ha agregado que "no" cuenten con él si "ponen una línea roja en temas ideológicos o en cómo gestionar también la ciudad de Badajoz inclinada hacia aspectos ideológicos".

Alejandro Vélez ha explicado, en una entrevista en COPE Badajoz recogida por Europa Press, que ante la actual sensación en la que parece tener en sus manos la alcaldía siente la "misma responsabilidad" que cuando fue nombrado concejal delegado de los diferentes servicios que lleva, una "responsabilidad" que tilda de "grande" porque "supuestamente" dar la alcaldía "a unas determinadas personas o a otras o a un determinado color político o a otro" puede "suponer también una responsabilidad en la gestión que van a hacer de la ciudad".

"Por eso lo que estoy diciendo es que lo que pongo encima de la mesa no es ideología, ahora mismo yo lo que pongo encima de la mesa es gestión, gestión, gestión y que se haga y que esa gestión vaya dirigida a la mejora de la ciudad de Badajoz, ideologías aparte", ha recalcado el ex de VOX, para quien Gragera le necesita y ante el hecho de que este martes dijera que no tiene "ninguna duda" de contar con su voto para ser alcalde "no puede decir otra cosa ni ponerlo en duda", dado que "está claro que es su deseo".

"Otra cosa es que la realidad a día de hoy no es así, es decir, todo está en el aire, todo está por sentarse por decidir", ha continuado, al tiempo que ha subrayado que "muchas" veces han hablado de no dejar gobernar a la izquierda y que "a lo mejor él se basa en eso", junto con que actualmente no tiene partido al que representar y lo "único" que le "interesa" es el bien de su ciudad, que es lo que pone "encima de la mesa" porque "no" ve "color político" con quien tuviera que sentarse o tuviera que gobernar.

En relación a Ignacio Gragera, ha apuntado que tendrán que sentarse e intentar llegar a un acuerdo con la línea que a él mismo le gustaría que se dirigiera el ayuntamiento y aceptar los servicios que actualmente tiene delegados, Limpieza y Poblados, y ha sostenido que el consistorio "tiene que dejar de ser un banco, donde cada año tengamos más ahorros" y que la línea de gestión tiene que estar encaminada a utilizar los "máximos recursos" de los que disponga la administración local para mejorar los servicios y Badajoz.

RICARDO CABEZAS

Por otro parte y en referencia a Ricardo Cabezas, el edil no adscrito ha resaltado que "el gobierno del Partido Socialista tendría que hacer un doble esfuerzo" como "dejar la ideología aparte y centrarse en Badajoz", mientras que si en un momento dado lo que ponen "encima de la mesa" pasa por utilizar "todos los recursos habidos y por haber, hasta el último céntimo de este ayuntamiento para la mejora de los servicios ideología aparte" y del consistorio podrían hablar.

No obstante, ha advertido que "si ellos ponen una línea roja en temas ideológicos o en cómo gestionar también la ciudad de Badajoz inclinada hacia aspectos ideológicos la verdad" con él que "no cuenten", al tiempo que ha asegurado que ha llegado a escuchar en "los corrillos del ayuntamiento" que ha comido con Cabezas, lo cual "es totalmente falso" dado que con el portavoz socialista no ha hablado "absolutamente nada" ni con nadie del PSOE.

En su opinión, los socialistas "están viendo" que en un momento dado ha votado o lleva "meses" votando en contra de mociones que lleva el equipo de gobierno y le "están viendo cierta disidencia" y que "a lo mejor donde antes creían que había una puerta cerrada pues a lo mejor están viendo un resquicio de luz" y que "a lo mejor" pueden tener "posibilidades todavía de gobernar".

Sobre esto último y si los votantes del ex de VOX entenderían que permitiese al PSOE gobernar, ha reconocido que sabe que "es una cuestión difícil de entender": "habría que explicar también el por qué, pues me llevaría a entenderme con unas siglas que estamos a años luz o estamos contrapuestos".

También ha recordado que el PP ha gobernado una legislatura en la Comunidad Autónoma de Extremadura con la abstención de Izquierda Unida, "que tampoco se eche las manos a la cabeza la gente porque tampoco esto sería nuevo".

Finalmente e interpelado por cuándo sabrá su sentido del voto en el próximo pleno de investidura del futuro alcalde de la ciudad, ha dicho que lo sabrá cuando se siente con Ignacio Gragera y que desconoce si "en la primera reunión" que tengan lo sacarán "todo de acuerdo, ojalá" y cuando se sienten lleguen a "un entendimiento".