Gragera no tiene "ninguna duda" con concejal no adscrito para ser próximo alcalde Badajoz

El hasta ahora primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Badajoz y nuevo alcalde en funciones, Ignacio Gragera, de Ciudadanos, ha señalado que "no habrá ningún problema" ni "tiene "ninguna duda" con el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, en aras de contar con su voto favorable y ser el próximo alcalde de la capital pacense.



Así lo ha señalado tras la renuncia del 'popular' Francisco Javier Fragoso de su cargo de primer edil en virtud del acuerdo alcanzado entre Partido Popular y Ciudadanos tras las últimas elecciones municipales de 2019, para alternarse en la Alcaldía a los dos años de legislatura, con lo cual "se abre una pequeña nueva etapa en la que el equipo de gobierno va a continuar trabajando por los mismos objetivos y por las mismas metas".



"Con toda la ilusión del mundo afrontamos esta nueva etapa con las ideas claras, con parte del trabajo hecho, y yo creo que con una ilusión que nadie nos va a poder quitar", ha recalcado Gragera, tras el pleno extraordinario en el que el hasta ahora alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha presentado su renuncia al cargo.



En este sentido y sobre si le preocupa la ausencia del pleno de este martes del concejal no adscrito, Alejandro Vélez, cuyo voto necesita para ser el próximo alcalde de la ciudad, ha comentado que no" y que tendrán y han tenido "tiempo" y han hablado "con normalidad".

"Seguro que vamos a llegar a un entendimiento y no habrá ningún problema", ha aseverado, para matizar sobre dicha ausencia del no adscrito que sabe que tenía una cita médica pero desconoce si se ha complicado o no, puesto que no le ha dado tiempo a hablar con él.



En todo caso, ha remarcado, que "no hay ninguna duda" y "lo único es que simplemente que hoy, precisamente como consecuencia de esta incidencia", no han podido o tenido la oportunidad de hablar. Algo que han hecho "esta semana pasada, y la anterior y la anterior y seguramente seguiremos hablando durante todos estos días, no solo para encajar porque ya está encajado sino para hablar de futuro y de medidas y de acuerdos para la ciudad", ha subrayado el alcalde en funciones.



AGRADECIMIENTO A FRAGOSO



Para Gragera, este martes "es un día de despedidas" y ha querido dedicar unas palabras de "agradecimiento" a Francisco Javier Fragoso por todo el trabajo que ha realizado "durante tantos y tantos años" por la ciudad de Badajoz y lo ha parafraseado al decir que "como él repite siempre con sus aciertos y con sus fallos", pero en cualquier caso con vocación de servicio público y compromiso con la capital pacense.



Según ha apuntillado, tras la renuncia de Fragoso se abre "un paso más en el acuerdo de gobernabilidad de esta ciudad" suscrito en 2019 entre Partido Popular y Ciudadanos; y "se abre una pequeña nueva etapa en la que el equipo de gobierno va a continuar trabajando por los mismos objetivos y por las mismas metas".



"Y con toda la ilusión del mundo afrontamos esta nueva etapa con las ideas claras, con parte del trabajo hecho, y yo creo que con una ilusión que nadie nos va a poder quitar, una ilusión de superar la peor parte de la pandemia, de poder intentar reactivar la ciudad poco a poco, de que la gente vuelva a generar no solo ilusión sino expectativas y que entre todos podamos seguir haciendo Badajoz todavía más grande", ha abundado.



En este sentido, se ha puesto a "disposición por supuesto de la ciudad" desde su nueva responsabilidad como alcalde en funciones, y ha anunciado que en los próximos días se comunicará cuándo se va a convocar el pleno de investidura, al tiempo que ha insistido en agradecer "todo el trabajo, todo el esfuerzo y toda la dedicación" que Fragoso ha dedicado a esta ciudad "durante tanto tiempo".



Igualmente, ha esperado y ha deseado que, en el futuro, puedan "no solo seguir trabajando en esa senda sino que incluso" puedan "mejorar todos y cada uno de los aspectos que la ciudad necesita y requiere", mientras que en relación a la fecha concreta del pleno de investidura en el que se elegirá al sucesor de Fragoso ha sumado que tienen que verlo una vez se abre un periodo de 10 días hábiles y "cuadrarlo", y aunque se intentará que sea "lo antes posible" todavía no hay una fecha determinada.



A preguntas de los periodistas por el hecho de que el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, haya pedido la abstención de Alejandro Vélez o de algunos de los concejales de Ciudadanos y si teme que Vélez pueda abstenerse o ausentarse como este martes, Ignacio Gragera ha considerado que "temor ninguno" y que cree que "todos" tienen "claro que este es el mejor gobierno de la ciudad".



"Esto no es un gobierno de Partido Popular ni de Ciudadanos, esto es un gobierno de ciudad y por eso yo creo que Alejandro sabe, reconoce y además él ha sido parte de este proyecto y podrá seguir siéndolo, y por tanto yo creo que él cree desde su fuero interno que obviamente esta es una buena opción para la ciudad", ha incidido.



Finalmente e interpelado también por su valoración de la intervención de Cabezas en el pleno en el que Fragoso ha presentado su renuncia, Ignacio Gragera ha valorado que "no son ni las formas ni el momento", ni cree que "absolutamente nadie independientemente de lo que haga se merezca después de tantos y tantos años de servicio público" que en un pleno de despedida e institucional "recibir del líder de la oposición, de alguien que pretende ser el alcalde de todos, esas palabras", que ha tachado de "profundamente injustas".



Para Gragera, "no era el momento" y tenía "seguramente" muchos foros para poder hacerlo, pero ha elegido "el peor que es el del pleno del ayuntamiento", ante lo cual ha abundado en que ha sido "un gravísimo error".