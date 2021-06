El PSOE "tiende la mano" para que Badajoz "pueda tener la estabilidad política necesaria"

Ep.



El PSOE ha "tendido la mano" este martes para que la ciudad de Badajoz "pueda tener una estabilidad política necesaria para crecer", por lo que no va a ser "un obstáculo", sino que con su mayoría en el ayuntamiento de la capital pacense "bien gobernando o bien acompañando" ayudarán a que la localidad "sea un referente nacional".



Así lo ha asegurado el secretario provincial del PSOE de Badajoz, Rafael Lemus, en rueda de prensa este martes en Badajoz antes del pleno extraordinario previsto en el ayuntamiento de la ciudad, en el que el alcalde, Francisco Javier Fragoso, previsiblemente dimitirá de su cargo en virtud del acuerdo que alcanzó con Ciudadanos para alternarse a los dos años de legislatura.



"El PSOE de Extremadura y el PSOE de Badajoz han tendido y tienden la mano para que Badajoz pueda tener una estabilidad política necesaria para crecer", tras lo que ha reafirmado que "no se puede permitir que esta ciudad tenga un ayuntamiento pendiente de la voluntad de las minorías", ha señalado Lemus.



En este sentido, el secretario provincial socialista ha reconocido que no sabe qué ocurrirá durante el pleno de investidura que elija al nuevo alcalde "o quien sabe, la nueva alcaldesa", pero que sí puede anunciar que "pase lo que pase" el PSOE "en lo que queda de legislatura va a garantizar la estabilidad del Ayuntamiento de Badajoz, aportando, proponiendo y acompañando".



"No vamos a ser un obstáculo y con nuestra mayoría, bien gobernando o bien acompañando ayudaremos a que Badajoz sea un referente nacional", ha remarcado Rafael Lemus, al tiempo que ha matizado que el PSOE es un partido progresista, de ahí su intención de que "la ciudad más importante de Extremadura no solo lo sea de derecho, sino que también lo sea de hecho".



EL PSOE PRESENTARÁ CANDIDATO

En su intervención, Rafael Lemus ha avanzado que el PSOE presentará su candidatura a la alcaldía, Ricardo Cabezas es el cabeza de lista y portavoz del Grupo Socialista en el ayuntamiento, en el próximo pleno de investidura que se celebre en el consistorio: "somos la lista más votada y por tanto tenemos el derecho y el deber de presentar nuestro candidato", al tiempo que ha avanzado que considera que "se pueden barajar diferentes escenarios" a que el hasta ahora primer teniente de alcalde y portavoz de Cs, Ignacio Gragera, sea el próximo regidor.

Y es que, como ha recordado, en 2019 el Partido Socialista ganó las elecciones municipales en Badajoz y Francisco Javier Fragoso "perdió porque toda su trayectoria ha sido una trayectoria de derrota tras derrota" y "tras pactar de nuevo con un partido minoritario, Ciudadanos, el Partido Popular decidió darle la alcaldía de Badajoz a los dos años de legislatura", algo que ha tachado como "una fórmula surrealista para la ciudad más importante de Extremadura".

"A nadie se le escapa a día de hoy que Ciudadanos es un partido a la deriva, un partido político que no tiene ni orden ni rumbo, con un candidato a la alcaldía que inocentemente, creemos inocentemente, cree que va a poder gobernar la ciudad con tan solo cuatro concejales", ha remarcado, junto con que es "una utopía" y "sobre todo una locura que conlleva un grave riesgo" que "va a pagar" la capital pacense.

De este modo, ha insistido en que gobernar la ciudad de Badajoz, con casi 200.000 habitantes, "con tan solo cuatro concejales y durante tan solo dos años es cuanto menos una locura" y "sobre todo" con "esas premisas y en colaboración de un partido, el Partido Popular, que tiene como objetivo principal eliminar a Ciudadanos políticamente es, cuanto menos, una barbaridad que van a pagar todos los pacenses".

También ha hecho hincapié Lemus en que Badajoz "lleva siendo castigada durante seis años por la cobardía del actual alcalde, el alcalde que se despide hoy", Fragoso, al que ha acusado de dejar que la ciudad "fuera gobernada por partidos minoritarios cuyo único objetivo, tanto unos como otros, era su supervivencia política", mientras que sobre la capital pacense ha señalado que "este momento, por fortuna y sin la ayuda de Fragoso" está experimentado "su mayor transformación, sobre todo gracias al empresariado pacense" y a lo que va a suponer la Plataforma Logística.

Una "transformación que convertirá a Badajoz en un referente nacional", ha continuado el secretario provincial socialista, para quien "sin Fragoso todo va a ir a mejor" y "su marcha va a rebajar mucho la tensión en esta ciudad", a la vez que ha criticado que "su ineptitud en la gestión y su rencor en lo político ha convertido el Ayuntamiento de Badajoz en un lodazal".

"Lo dijimos en más de una ocasión, con todas nuestras pugnas y derrotas, el PSOE, el PSOE de Badajoz, el PSOE de la provincia de Badajoz llegó a echar en falta a don Miguel Celdrán, el cual como un ganador nato nos trataba con el respeto debido", ha espetado, mientras que sobre Fragoso ha criticado que "ha sido un perdedor que cogió el Partido Popular provincial con la mayoría de ciudades de nuestra provincia gobernada por su partido y se despide de la política entregando su último y único bastión con la indignidad de los desertores".

Algo que hace, ha dicho, "por miedo al PSOE y a las consecuencias de que podamos entrar en este ayuntamiento y levantar algunas alfombras", según Lemus, para quien este martes "es un buen día para Badajoz" y para el PSOE y "empieza una nueva e ilusionante era para esta ciudad".

SE VERÁ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Ya en el turno de preguntas de la prensa y sobre sus declaraciones acerca de que "bien gobernando o bien acompañando" ayudarán a que Badajoz sea un referente nacional Lemus ha reafirmando sus palabras, y sobre si en estos dos años existe la opción de que gobiernen los socialistas ha dicho que "ahora mismo hay muchas opciones" y que "ya" verán "en los próximos días".

"No vamos a ser un obstáculo para que esta ciudad tenga estabilidad", ha reiterado, junto con que tienden la mano "a la persona que salga elegida alcalde o alcaldesa en esta ciudad".

Asimismo y sobre si hay conversaciones con el concejal no adscrito en el consistorio, Alejandro Vélez, Rafael Lemus ha abundado en que "ahora mismo no" tiene conocimiento de ninguna conversación, y en que "por lo menos desde el PSOE no hay ninguna conversación", y sobre conversaciones con Ciudadanos que "ahora mismo no hay conversación con nadie".

En este sentido, ha entendido que a partir de este martes cuando Fragoso deje la alcaldía "se abrirá un turno de conversaciones" y ha sostenido que debería haberlas puesto que "es lo que no ha habido de aquí para atrás" e, interpelado acerca de con quién, que "con los candidatos que se pongan encima de la mesa".

Y es que, como ha insistido, el PSOE en los dos años que quedan de legislatura "va a ayudar a quien salga elegido alcalde o alcaldesa, va a cooperar y va a colaborar", además de considerar que estos dos años son "muy intensos" después de que la Covid haya "mermado mucho la gestión en todos los ayuntamientos".

No obstante, "ahora mismo Badajoz está viviendo un momento muy interesante, con muchas oportunidades abiertas" y empresarios y la mayoría de ciudadanos "necesitan de la estabilidad de un ayuntamiento, que no ha tenido en los últimos seis años porque no ha habido intencionalidad por parte del alcalde, de Fragoso", en la pasada legislatura y en esta.

Finalmente y sobre si se plantea un escenario distinto a que Ignacio Gragera sea el próximo alcalde de Badajoz, Rafael Lemus ha señalado que "se pueden barajar diferentes escenarios", y ha añadido que no está "cerrado a ningún escenario y creo que ahora mismo adelantarse o aventurarse a cualquier otro escenario creo que sería cuanto menos una aventura".