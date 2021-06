Fragoso prevé que la piscina de la margen derecha de Badajoz esté acabada en 2022

Ep

La piscina de la margen derecha de la ciudad de Badajoz está ejecutada en la actualidad aproximadamente a un 25 por ciento y, ahora va a ir "a una velocidad mucho mayor" y podría estar lista en un año, en torno a verano de 2022, con una inversión de unos 4 millones de euros.



Así lo ha señalado el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, en declaraciones a los medios con motivo de su visita a esta piscina situada en la Avenida Adolfo Díaz Ambrona, algo que ha querido hacer antes de que acabe su mandato al ser "una de las obras en la que mayor ilusión durante todos estos años" ha puesto "para intentar solventar todas las dificultades que han podido ir surgiendo".



Y es que, como ha recordado, en dicha piscina se está proyectando una infraestructura deportiva que será la "más importante" en esta categoría en 220 kilómetros a la redonda, con la que no cuenta, como ha ejemplificado, la ciudad de Sevilla.



Así, es "muy complicada de ejecutar" y presenta una piscina climatizada de tamaño olímpico con la posibilidad de ser disfrutada por los vecinos de Badajoz y especialmente los de la margen derecha como la tercera climatizada de la ciudad y, en verano, como piscina de recreo descubierta.



Asimismo, permitirá celebrar competiciones y, a su vez, poder plantear formación y entrenamiento de alto rendimiento para nadadores como Fátima Gallardo, según Fragoso, que ha agradecido a la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de estas obras el "esfuerzo" que están haciendo para llevar a cabo una infraestructura "muy complicada" en unos momentos también "muy complicados", por el Covid o casos de positivos y cuarentenas entre el personal de la empresa.



EJEMPLOS DE DIFICULTADES



También ha señalado que se trata de una obra con "mucha infraestructura de acero". Actualmente hay colocadas en torno a 30 toneladas de una de las materias primas que mayor incremento y volatilidad del precio ha tenido, como "ejemplo de las diferentes dificultades a las que se han tenido que ver sometidos en los periodos de ejecución de la propia obra", durante la cual aparecieron aguas subterráneas cuyo encauzamiento ya ha acabado.



Igualmente, se ha tenido que realizar un cambio del sistema de evacuación de aguas sucias del polideportivo Juancho Pérez, que se está canalizando al sistema del colector general, ha puntualizado el primer edil que se ha referido a las críticas sobre el retraso de esta obra al subrayar: "por mucho que algunos quieran decir que la obra va mal, va con mucho retraso, pues sí, a mí me hubiera gustado tener la obra acabada".



"¿A alguien le cabe la menor duda que a mí me hubiera gustado durante mis años de alcalde inaugurarla? No, pero evidentemente uno tiene que gestionar realidades y dificultades que van surgiendo sobre la marcha en una infraestructura que supera los 4 millones de euros", ha incidido, para reconocer que se queda con la "satisfacción de tener esta infraestructura lanzada" para que "en el plazo más breve posible pueda estar acabada".



A este respecto, ha mostrado su "satisfacción" por haber puesto su "granito de arena" para que Badajoz cuente con una infraestructura que financian "casi a medias" la Junta de Extremadura y el ayuntamiento de la ciudad y que será un "referente" en el suroeste de la península ibérica, mientras que respecto a plazos ha expuesto que podría estar acabada en un año para que en el verano de 2022 los vecinos de la margen derecha tengan la posibilidad de disfrutar de esta piscina.



Así y preguntado por los periodistas, ha precisado que dichos 4 millones se corresponden a la fase actual para tener el vaso de piscina de 50 metros olímpica con techo retráctil y vaso infantil, y la infraestructura donde la piscina se puede utilizar, que "en este momento es lo importante", y que la próxima corporación verá la posibilidad de que alguna fase, como el foso exterior, se pudiera simultanear con otras.