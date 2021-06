Junta dotará con más psicólogos a oficinas de atención a víctimas de violencia de género

Ep

La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha señalado que el Ejecutivo autonómico dotará de un psicólogo más a los Puntos de Atención Psicológica de las principales ciudades de la región, así como también se están reforzando los equipos de atención psicológica a menores, gracias a los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género.



Un personal que trabajará en el último semestre del año y que, como ha señalado la consejera, permitirá evaluar cómo se ha funcionado "con ese refuerzo" en los últimos meses de 2021 en el marco de una iniciativa que se va a llevar a cabo en Badajoz, Cáceres, Plasencia, Villanueva o Don Benito, en los que ha trasladado a las profesionales de este tipo de servicios que están trabajando en unificar la regulación de las Oficinas de Igualdad y los Puntos de Atención Psicológica en un único decreto, en el que pretenden incluir las propuestas de mejora de las técnicos y los profesionales.



Gil Rosiña ha hecho estas declaraciones antes de mantener un encuentro para tratar temas en materia de igualdad en el Ayuntamiento de Badajoz con el alcalde de la capital pacense, Francisco Javier Fragoso, quien ha agradecido a la consejera la visita, en esta ocasión para conocer en cada sitio las políticas que, a diario, se llevan a cabo en materia de igualdad y de prevención de la violencia de género, competencias que ostenta la consejera, que comparten a través de diferentes convenios y que tienen las administraciones "más cercanas y más al pie de la calle".



"Qué mejor para poder uno diseñar lo que uno quiere, amén de lo que uno tenga en su cabeza y lo que uno piense, que escuchar a aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras que están directamente a pie de calle y que son los que nos pueden decir a todos los que tenemos responsabilidades públicas en qué se puede mejorar", ha valorado Fragoso, junto con que la consejera le ha traslado su "voluntad" de "reforzar" las políticas que se llevan a cabo en esta materia con la incorporación de "algún recurso más".



Así, ha expuesto que les une la misma "sensibilidad" y que "esta batalla la tenemos que ganar la sociedad" y ha lamentado que el ayuntamiento se ha reunido 17 veces con motivo de minutos de silencio en recuerdo a víctimas de violencia de género, y lo ha tachado como una "barbaridad".



También ha considerado que es una "lacra que solo unidas todas las instituciones, unidas las fuerzas políticas podemos trasladar a la sociedad el cambio que se debe de dar" dado que "esto no es un cambio legislativo" o "político", que pueden "ayudar", sino "fundamentalmente un cambio social" y "de mentalidad".

"Esta batalla la tenemos que ganar entre todos y qué mejor que hacerlo unidos, y que hacerlo de la mano todas las instituciones, independientemente de quien las gobierne", ha dicho el alcalde.



EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS



Por su parte, Gil Rosiña ha enmarcado esta visita al Ayuntamiento de Badajoz en una ronda que finaliza en la capital pacense y que la ha llevado por las grandes ciudades de la región para conocer "de primera mano" a las profesionales de las Oficinas de Igualdad y los Puntos de Atención Psicológica, un servicio público que dan de manera compartida entre la Junta de Extremadura y los ayuntamientos o mancomunidades de la comunidad.



Según ha destacado, la red de Oficinas de Igualdad y Puntos de Atención Psicológica tiene más de 15 años y ella misma es "partidaria" de que "las cosas que están bien hechas no quiere decir que no se puedan mover ni un ápice".



De esta manera, ha resaltado que es "importante una evaluación permanente de las políticas públicas" y esas 17 veces que se han secundado minutos de silencio en las puertas del Ayuntamiento de Badajoz o las 1.095 víctimas que suma la violencia de género desde que se tienen datos oficiales en España "nos interpelan a todos los poderes públicos a analizar en estos momentos qué no estamos haciendo bien para prevenir la violencia de género, para evitar que a las mujeres se las siga asesinando".



En este sentido, ha trasladado a la ciudadanía extremeña que en Extremadura "también hay violencia de género" y más de 1.600 mujeres están en estos momentos con una orden de protección y que hay "otras muchas más" atendidas a través de recursos como dicha oficina de Badajoz.



Asimismo, ha hecho hincapié en que en el "repunte" de la violencia "sobre el que ahora se analiza al calor, probablemente, de la importancia que ha tenido la denuncia de una mujer con una vida pública como Rocío Carrasco respecto de la violencia psicológica", "hay opiniones para todos los gustos".



Para Gil Rosiña, "siempre que ocurre eso y que la violencia de género se sitúa en los primeros titulares del día cuando uno se levanta por la mañana eso siempre es bueno", ha indicado, como también ocurrió hace 20 años con el caso de Ana Orantes.



Según ha incidido, dos décadas después "de nuevo otro tipo de violencia, más sutil, más difícil de demostrar y por lo tanto más difícil de detectar y de intervenir como la violencia psicológica se pone también de relieve en la primera plana de los titulares del día".



ATENCIÓN PSICOLÓGICA DEFICITARIA



En ese sentido, "a todas luces parece lógico que la atención psicológica es deficitaria", según Gil Rosiña, que ha detallado que ahora mismo en el Ayuntamiento de Badajoz tienen a una psicóloga y con los fondos del Pacto de Estado quieren poner un psicólogo más en cada una de las ciudades, en las que "hay un mayor volumen de población" y "por tanto" un "mayor" número de casos de posibles víctimas de violencia de género y de necesidades de intervención, ha avanzado, junto con que al mismo tiempo han reforzado los equipos de atención psicológica a menores.



Sobre esto último, ha recordado que "no hace mucho" se modificó la Ley de violencia a nivel nacional "precisamente para considerar a los menores como víctimas también de la violencia de género", y ha dicho que quieren reforzar los servicios psicológicos y "es cierto" que están gestionando esto "casi" en el segundo semestre del año, y hasta este martes el Consejo de Ministros no aprobó el reparto a las Comunidades Autónomas de los fondos del Pacto de Estado, y concretamente a Extremadura llegarán 4,7 millones.



No obstante, la región "sí tuvo la previsión" de contemplar en el Presupuesto General de la Comunidad Autónoma estos recursos y ha podido ir "dando pasos y ejecutando el Pacto de Estado".



De esta forma, hace unas tres semanas sacaron las ayudas para la recuperación de mujeres víctimas en la comunidad, que nacieron con 500.000 euros y hoy en día cuentan con 1,5 millones porque la violencia de género "no está solo en las mujeres que asesinan" y son "muchas" las mujeres con las que están interviniendo y "muy jóvenes".



Por otro lado y a preguntas de los periodistas por la creación de una red de centros de emergencia por provincias anunciada por el Gobierno de España, la consejera de Igualdad ha reconocido que difiere en algunas cuestiones del planteamiento inicial que hace el Ministerio y así lo ha trasladado en la conferencia sectorial y en una bilateral con la secretaria de Estado de Igualdad, dado que desde la Junta entienden que hay regiones que no tienen Casas de la Mujer como las dos con las que cuenta la región.



"Extremadura tiene ya una estructura perfectamente diseñada", ha concluido, por lo que la propuesta que hace al Ministerio es "mejorar" el servicio que ya tiene la región, "bueno", de "calidad", y que al Ejecutivo regional le supone al año más de 2,3 millones para mantener las Casas de la Mujer de Cáceres y Badajoz abiertas los 365 días del año; o bien incorporar un centro nuevo en la región que "equilibre más la atención territorial".