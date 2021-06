Fragoso no se presentará a la reelección como presidente del PP de Badajoz

Ep.



El presidente del Partido Popular de la provincia de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha anunciado este miércoles que no se presentará a la reelección en el cargo en el 14º Congreso Provincial, que se celebra el próximo 18 de julio en la capital pacense en jornada de mañana y, en principio, en formato mixto y tanto presencial como telemático.



Fragoso, que ha reiterado que no aspira a ser presidente regional del PP ni está dentro de sus "planes" el serlo, ha recordado que ya en enero de 2020 con motivo de la celebración de un Comité Ejecutivo Provincial dijo que no se iba a presentar a la reelección, y anunció que tras casi 14 años de presidente de su partido y cuatro más de secretario general, "era el momento" en el que la "principal colaboración" que puede hacer a la formación "es colaborar en un impulso que debe ser renovado".



"Seguiré siendo un afiliado de base de mi partido en la ciudad de Badajoz, en la que aportaré hasta el último gramo de esfuerzo y hasta el último gramo de mi sudor para que el proyecto político que representa el centro-derecha y que representa lo que ha transformado y ha convertido esta ciudad en una gran capital lo siga siendo", ha aseverado, junto con que también pondrá "hasta el último gramo de esfuerzo" para que el PP "por primera vez en la historia" pueda gobernar la Diputación de Badajoz "y transformar la provincia", como se ha hecho con la capital pacense u otros grandes municipios.



También lo hará para que su partido vuelva a gobernar la Junta de Extremadura "y que los extremeños vean que hay otro modelo posible y no la resignación constante al desempleo y a la desesperanza en mi tierra", al tiempo que ha incidido en que es "capaz en este momento de poder aportar mucho" a su partido, "pero sin tener por qué tener responsabilidades" y en que su "papel en este momento es el de dar paso".



Así lo ha señalado en una rueda de prensa en la sede del partido en Badajoz en la que Fragoso ha trasladado los acuerdos adoptados en la Junta Directiva celebrada este pasado miércoles, acompañado de la concejala del PP en el Ayuntamiento de Badajoz María José Solana, que es la presidenta de la comisión organizadora del 14º Congreso que, a partir de este miércoles, "toma las riendas de la dirección del partido hasta que salga una nueva Ejecutiva que tenga las responsabilidades de dirigir los designios de la organización en los próximos cuatro años".



En este sentido, el presidente provincial saliente del PP de Badajoz ha planteado que su "papel hoy y mañana" pasará por "conseguir que haya una gran candidatura de unidad, donde se sienta representado, si es posible, el 100 por cien" del partido, puesto que, como ha remarcado, quiere "una gran candidatura de unidad porque en este momento no hay una sola discrepancia en el seno de la organización sobre cuál debe ser el proyecto político", aunque sí "puede haber dudas, razonables, legítimas, sobre quién puede tener el puesto A o el puesto B".

CUATRO COMUNICACIONES Y TRES INFORMES

En su intervención, Francisco Javier Fragoso ha hecho hincapié en que la última Junta Directiva Provincial que ha presidido tuvo el "honor" de proponer la celebración del 14º Congreso de su partido a nivel provincial para el 18 de julio, así como el reglamento que va a regular dicha cita congresual y la comisión organizadora, en relación a la cual ha propuesto que la presida Solana acompañada, entre otros, por los portavoces del PP en Don Benito, Ángel Valadés o en Mérida, Pilar Nogales.

Ha detallado que el número de compromisarios que conformarán el cónclave del PP provincial sea de 1.105, de ellos 229 natos como son los miembros de la Junta Directiva saliente, y el resto elegidos por los afiliados de la formación en los pueblos en los que el partido tiene afiliados y estructura local, así como que la elección del presidente no se hará a través de compromisarios sino en primer lugar a través de una primarias en las que todos los afiliados podrán votar y decidir quien quieren que ostente la presidencia de la formación a nivel provincial para los próximos cuatro años.

Para ser candidato hay que presentar 75 avales y en el caso de que quedaran dos sin el porcentaje suficiente pasarían a una segunda vuelta en la que, como pasó en el Congreso Nacional, los compromisarios serían los que elegirían, o si un candidato obtuviera el número suficiente en las primarias directamente ya sería elegido presidente provincial, ha agregado Fragoso, junto con que ha propuesto que durante el Congreso se presenten cuatro comunicaciones, en torno al modelo de ciudad, los pueblos y el mundo rural, la agricultura y la ganadería y los jóvenes.

También propuso tres informes sobre el papel del PP en la Asamblea, en la Diputación de Badajoz y en el Congreso y el Senado, según ha señalado, a la vez que ha puesto en valor que todos los acuerdos de la Junta Directiva fueron aprobados por unanimidad, mientras que María José Solana ha agradecido a Fragoso la "generosidad" de pensar en ella como presidenta de dicho comité organizador, constituido este miércoles con "normalidad" y sobre lo cual ha valorado que el que haya o no diferentes candidatos "es absolutamente natural".

"Además nos engrandece porque todas las aportaciones van a ser positivas y van a hacer de este partido lo que ha sido siempre, una realidad pegada a la tierra, sin crispación", ha continuado Solana, que ha detallado que ya está en la página web del PP provincial de Badajoz la información sobre el 14º Congreso.

CANDIDATURAS

Sobre las distintas candidaturas que se pueden presentar en este proceso, Francisco Javier Fragoso se ha mostrado "convencido" de que habrá una "si es posible única, pero sino mayoritaria en la provincia", acerca de lo cual y preguntado por si puede ser la que encabeza el alcalde de Valencia del Mombuey, Manuel Naharro Gata, ha replicado que como presidente saliente y honorífico cree que no debe opinar, pero que como afiliado tiene "derecho" a opinar y votar "y está claro" que ve que "en esa línea se encuentra la mayoría del partido".

Interpelado también por que Pedro Acedo se postule también como posible candidato, ha dicho que tiene "todo el derecho del mundo" pero que no sabe si "expresamente en su figura en este momento se reúnen los requisitos" de lo que entiende que debe haber en la formación. "Y especialmente el concepto renovación no sé si lo encarna con mucha exactitud", ha dicho.

Finalmente y sobre si valora como opción optar a la presidencia regional del PP, ha reiterado que este miércoles aseveró que no aspira ni está dentro de sus "planes" el serlo para alguien como él que, con 49 años, ha dedicado "bastante más" de la mitad de su vida a responsabilidades "importantes" en política, lo cual agradece y en concreto a Miguel Celdrán o a José Antonio Monago, y 31 años al Partido Popular, por lo que estará "siempre presente", actualmente es senador por la provincia y seguirá en la vida política y aportando.

"Pero no está en ningún caso en mis planes ni pasa por mi cabeza a corto plazo poder volver a decir que voy a asumir una sola responsabilidad más, creo que me he ganado el derecho, amén de dedicarme con pasión a lo que me gusta que es la política, de poderle devolver a mis hijos algo de la vida que les he restado", ha remarcado, para concluir que estará "presente" en todos los procesos del partido.