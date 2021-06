Pleno de Badajoz rechaza regularizar asentamientos rústicos irregulares en 'Los Rostros'

Ep.

El Pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha rechazado con los votos en contra de Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, la abstención de Unidas Podemos y el voto a favor del concejal no adscrito, Alejandro Vélez, dos peticiones de modificación puntual del Plan General Municipal, consistentes en la regularización de asentamientos rústicos irregulares en 'Huertos la Encina' y 'Los Rostros de Santa Amalia'.

Según ha detallado el concejal delegado de Urbanismo, Carlos Urueña, se han presentado dos informes, uno jurídico y otro técnico, que se recogen en uno final, y cuando entró en el gobierno local a mediados de junio lo primero que hizo al mes siguiente fue tener una reunión con la Dirección General de Urbanismo con los jurídicos de ambas instituciones para buscar una solución a este tema, pero no encontraron ninguna.

Así, ha concretado que presentan una modificación para que "esto sea un asentamiento irregular", tras lo cual ha concretado que, según la ley, se consideran como tales "los generados por actos carentes de legitimación, que sería el caso, sobre los que no cabe la actuación disciplinaria de restauración": "justamente en este caso es clarísimo, porque es que estamos llevando a cabo actuaciones disciplinarias de restauración y es que se encuentran en fase de conclusión, por tanto es imposible poder utilizar el artículo 71 para poder legalizar 'Los Rostros'".

El edil del PSOE Pedro Miranda ha matizado que "sobre todo por querer entender el drama en el que se encuentran algunos vecinos en esa zona" que, si hay alguna posibilidad se haga como "últimamente" cuando se está conociendo que el ayuntamiento se gasta dinero en acudir a gabinetes jurídicos "de gran prestigio a nivel nacional" para que resuelvan cosas que, "a lo mejor", los técnicos de la casa son conocedores del tema "pero no tienen toda la seguridad" y, en este caso, para para "resolver un grave problema" de la ciudad en todos sus Núcleos Urbanos Secundarios (NUS).

Al respecto, el alcalde, Francisco Javier Fragoso, ha compartido los "criterios de preocupación global que se pueden tener", aunque ha remarcado que "esto no es un NUS" y que para todos estos núcleos ya está planificada la contratación de una asistencia técnica que ayude tanto al ayuntamiento como a la comunidad, que tras la modificación de la ley "tampoco tiene claro la hoja de ruta", en aras de "intentar solucionar" una situación como esta en la que hay una veintena de urbanizaciones en la ciudad que "necesitan tener una salida" que la ley "ha marcado".

"Pero después no se sabe fácilmente cómo desarrollarla y, de hecho, yo creo que en contactos con la Dirección General de Urbanismo se nos ha pedido que utilicemos algún modelo o cojamos un NUS para que sea el ejemplo por el cual después en toda Extremadura seguir con este proceso", ha adelantado el primer edil, junto con que "desgraciadamente" se trata de un caso "muy analizado" por el ayuntamiento y los juzgados y "ya está sentenciado" por el Tribunal Superior de Justicia, que "ha marcado ya sentencias más que firmes en reiteradas ocasiones".

Seguidamente, ha recalcado que, si en el diálogo con Urbanismo, "hubiera habido alguna luz para haber explorado algún camino, el camino se hubiera explorado", pero que "desgraciadamente" se trata de dos peticiones "fuera de ley" aunque ello no significa que estén "fuera de nuestro corazón entenderlo", dado que en el caso de "la mayoría" alguien ha querido hacer algo por "si había suerte y 20 años después no se ejercía el peso de la ley", aunque también hay "casos individuales" que "posiblemente" fueron llevados a una situación "no digo que engañados pero casi".

Por su parte, la concejal de Unidas Podemos, Erika Cadenas, ha aseverado que hay sentencias judiciales, actuaciones disciplinarias de restauración en curso y pendientes de ejecución o sanciones y que según los informes técnicos y jurídicos a los que han tenido acceso la solicitud que presentan estos vecinos es "improcedente" puesto que vulnera el ordenamiento jurídico y el ayuntamiento no puede asumirla "como propia".

Por otra parte, ha agregado que estos particulares tienen derecho a instar estas modificaciones, aunque el pleno no puede contravenir la legalidad vigente.

El concejal no adscrito Alejandro Vélez ha valorado que "una vez más" se queda "solo" en "este drama vecinal" en el que "se ha utilizado la parte más restrictiva" de la ley, cuando ha habido dos argumentos "que perfectamente se podían haber utilizado para lo contrario, para beneficiarles como proponen ellos", a la vez que ha incidido en que el ayuntamiento se ha "apoyado" en un informe técnico para que su "voluntad política" se lleve a cabo, que es el derribo de esas viviendas.

ÚLTIMO PLENO DE FRAGOSO

Cabe destacar que Francisco Javier Fragoso ha comenzado el pleno señalando que "con casi toda seguridad" será el último ordinario que presidirá como alcalde de la ciudad, dicho lo cual ha mostrado su "esperanza" de que entre todos intenten que sea un pleno "lo más liviano posible, en el sentido de, más allá de poder manifestar las discrepancias que se puedan tener sobre diferentes cuestiones, intentar efectivamente modular el uso de esa discrepancia de la forma que haga que la presidencia tenga que hacer lo menos posible ese ejercicio de la potestad moderadora".

Otros asuntos que se han aprobado en la sesión plenaria correspondiente al mes de mayo son un expediente de modificación de la Ordenanza fiscal del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y una solicitud de modificación de dicho impuesto presentada por la empresa Monliz España, así como la aprobación inicial de la cesión de una parcela al Arzobispado para la construcción de una iglesia en Cerro Gordo.

Dentro también de la Comisión de Economía, Hacienda y Patrimonio se ha dado luz verde, con la abstención de PSOE y Unidas Podemos, a un expediente de modificación presupuestaria de suplemento de crédito dentro del Presupuesto General 2021, relativo a la financiación del déficit del Servicio municipal de Transportes Urbanos y a la adquisición de una nueva bomba rural para el Servicio de Bomberos.

Igualmente, han salido adelante dos expedientes de modificación presupuestaria y un expediente de crédito extraordinario que, como ha puesto en valor el concejal de Economía y Hacienda, Eladio Buzo, son 19 millones de euros que "simplemente es la amortización del préstamo anticipadamente" solicitado por el ayuntamiento, que vuelve a ser "probablemente de las pocas ciudades de España que no tiene ninguna deuda".

Por último, ha resaltado en relación a las inversiones que lleva "parejas" este expediente que "prácticamente" el 80 por ciento está en proceso de ejecución y terminar, aunque algunos tardarán "más" como los trabajos previstos en El Campillo, y otros se ha dejado su inicio para después del verano, como los de la plaza de Los Alféreces.