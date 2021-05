Fragoso se muestra "preocupado" por el aumento de contagios en Badajoz

Ep.



El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, se ha mostrado "preocupado" por el aumento de contagios de Covid-19 registrado en los últimos días en la ciudad, aunque también "tranquilo" por estar los casos "controlados", a la vez que ha incidido en que en "ningún momento" se está hablando de la "terrible" situación epidemiológica "descontrol" vivida los pasados meses de enero y febrero.



De este modo, ha recalcado que "es verdad que ningún momento" se puede hablar de la situación epidemiológica "terrible de descontrol" de principios de año, pese a lo cual "está claro que la curva ascendente es preocupante".



También ha señalado que "no hay una especial distancia" entre la incidencia acumulada a 14 días y esta dividida por dos, la incidencia acumulada a siete días, y que si la segunda fuera muy superior estaría "anticipando" que a 14 "nos vamos a disparar", de manera que se está en cifras "no exactamente iguales pero matemáticamente significa que efectivamente podemos estar en la meseta de ese empujón que hemos tenido en los últimos días con días de 19, de 20, de 17, de 12, que efectivamente a todos nos preocupa".



Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas ante los datos de contagios que presenta Badajoz en los últimos días y la atención que está prestando la Consejería de Sanidad al respecto, sobre lo cual Fragoso ha explicado que ha tenido la oportunidad de hablar con la directora del Área de Salud de Badajoz, Irene Manjón, quien le ha trasladado que, aunque el jueves el dato eran 19, estaba "más tranquila porque los 19 están controlados" y "se sabe el foco, la familia, el momento, el espacio".



De esta manera, ha continuado, "simplemente ha habido una conjunción de personas que en un determinado momento se han contagiado", mientras que otros días, e incluso con una cifra igual o menor, "podía ser más preocupante porque era un elemento disperso donde uno no sabía por donde venía la cuestión", y ha incidido en que "como es lógico cualquier elemento de avance en el número nos preocupa a todos".



También le ha tranquilizado el que, al parecer, no había ninguna mutación del virus que fuera "raro" y que en la mayoría de casos o era la variante británica con la que se convive desde octubre del año pasado en España, o la de Wuhan, y ha insistido en que "simplemente hay un determinado momento donde por lo que sea, en algún caso se puede entender que una celebración festiva familiar, en algún otro caso algún elemento social".



Por todo ello, el alcalde ha reiterado su llamamiento a la población dado que se está "en la fase final de ganarle la batalla al bicho" y "por lo tanto" los ciudadanos no pueden relajarse "en ningún momento" y acompasarlo con el proceso de vacunación, en el que cada vez hay más población que ha recibido la vacuna y "otros muchos", entre los que se ha contado, están "en las puertas de recibirla".



Asimismo, ha instado a hacer "ese último esfuerzo aunque el cansancio a la pandemia lo tenemos todos absolutamente presente", y a cumplir las cuatro o cinco normas para evitar los contagios: "la mascarilla, ya estemos en una boda, en una comunión, en un velador, intentemos quitárnosla lo imprescindible para comer y para beber; la higiene constante de manos, la distancia social, el respeto a los aforos, son los cuatro elementos básicos".



"No bajemos la guardia, estamos viendo la luz al final del túnel, pongamos todos de nuestra mano para que esta batalla se gane definitivamente", ha concluido, para abundar en su petición a las autoridades sanitarias para que aceleren "al máximo" el proceso de vacunación, "que sin duda es el resultado que nos va a dar una solución definitiva".



El alcalde ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en la presentación del proyecto de la calle Stadium en una rueda de prensa en las antiguas Casas Consistoriales.