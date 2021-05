Fragoso avanza que presentará su dimisión como alcalde de Badajoz el 15 de junio

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha avanzado que presentará su dimisión como primer edil el próximo 15 de junio, cuando se cumplen dos años de su investidura, tras lo cual el alcalde accidental, el primer teniente de alcalde y portavoz de Ciudadanos, Ignacio Gragera, será a quien le corresponda convocar el pleno para la elección de su sucesor, de manera que se quedará en el ayuntamiento "hasta la elección del nuevo alcalde".



"Presentaré mi dimisión el mismo día que se cumplen los dos años de haber cumplido mi elección, que será por lo tanto el 15 de junio, del mes que viene, y a partir de ahí se abre el proceso de elección de alcalde", ha explicado Fragoso sobre este asunto, en relación al cual ha considerado que cree que, según la normativa, son diez días los que se tienen para convocar un pleno para la elección del nuevo alcalde.



Igualmente, ha resaltado que ese sería el calendario que hay para la elección del alcalde, que será Ignacio Gragera a tenor del acuerdo de alternancia firmado por Partido Popular y Ciudadanos a principios de la legislatura; a la vez que ha aseverado que a él no le corresponderá convocar ese pleno, "si no evidentemente al alcalde accidental que en ese momento haya, que será evidentemente el primer teniente de alcalde, como dice también la legislación".



Sobre cuando dejará su acta de concejal, Fragoso ha destacado que se quedará "hasta la elección del nuevo alcalde" dado que cree que es lo que "corresponde" a su "responsabilidad" y "a la naturalidad con la que hay que conllevar este proceso".



"Evidentemente yo dejo la Alcaldía por el cumplimiento de un acuerdo que en su momento firmé, y del cual me siento absolutamente corresponsable y lo hago con absoluta lealtad a mi palabra, que para mí es lo más importante que pude heredar de mi padre o de mi maestro Miguel (Celdrán)", ha aseverado.



De igual forma, ha considerado que no se va "por la puerta de atrás" y ha añadido que estará y "gustosamente" votará e investirá al nuevo alcalde, pese a que pudiera irse porque le sustituyera el siguiente en la lista, de manera que, "a partir de ese momento" y como ya ha expresado anteriormente, se irá dado que, en su opinión, su presencia en el ayuntamiento "no sería bueno, ni para la ciudad porque en alguna medida estaría siempre comparándose con el de al lado".



Y es que, como ha sostenido, "en definitiva hay que dejar al equipo de gobierno que trabaje sin lo que podía ser, en algún caso, la distorsión de una persona que ha sido ocho años y pico alcalde de esta ciudad y 26 concejal de la misma", a la vez que ha valorado que "por lo tanto no tendría sentido" su "presencia" porque "no es bueno para la ciudad" y cree que "también sería malo" para su partido, el Partido Popular.



"Creo que los focos seguirían estando puestos en mí y no evidentemente en un proceso normal que se tiene que producir", ha concluido Francisco Javier Fragoso, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa en las Antiguas Casas Consistoriales.