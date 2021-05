Cabezas propone un Next Generation alternativo al del alcalde de Badajoz con 22 proyectos

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha propuesto un 'Next Generation' "alternativo" al de alcalde, Francisco Javier Fragoso, compuesto por 22 proyectos por unos 230 millones de euros y que buscan "crear valor de futuro" con inversiones en generación de energía, infraestructuras, turismo o empleo.

Concretamente, el dirigente socialista, que ha cuestionado a Fragoso por no haber consensuado "con nadie" la "supuesta" propuesta institucional de inversiones que trasladó en abril al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha detallado que uno de los proyectos que plantean los socialistas para los 'Next Generation' es que la ciudad tenga una planta fotovoltaica municipal en unas 30 hectáreas.

Dicha planta tendría unos 25 megavatios para generar una energía equivalente al consumo anual de unos 11.000 hogares en términos absolutos y la intención de verter la energía a la red eléctrica local; y su coste rondaría los 60 millones de euros, a la vez que ha sostenido que la ciudad debe propiciar el marco para la investigación y tener sus propios planes con respecto al hidrógeno "y no quedar descolgada".

RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO

El PSOE también plantea destinar 55 millones de euros a la recuperación "definitiva" del Casco Antiguo, dado que consideran que esa partida "es suficiente para darle un vuelco a la situación actual del centro histórico más degradado de España en una capital de provincia".

Así pues, dicho montante económico incluye plataforma única en la práctica totalidad del callejero, centro cívico, casa de cultura y aparcamiento, según han explicado los socialistas en una nota de prensa en la que han detallado que quieren que se haga desde una perspectiva "de sostenibilidad, de repoblación, que redundaría en el objetivo de conseguir una ciudad más habitable en su conjunto, más sostenible".

"Contribuyendo de verdad a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que no parecen importarle mucho a la derecha de esta ciudad y que es imposible sin un Casco Antiguo recuperado", han agregado.

De igual modo, apuestan por el sexto puente que uniría vías de titularidad municipal y que quieren que sea "un puente singular, un puente monumento, en forma de brazo, por el hermanamiento con los portugueses y que en su margen derecha acoja un fluviario y el museo de las aves, además de una sala de exposiciones, permanente en el propio puente, sobre el Guadiana y la ciudad".

El coste rondaría los 48 millones de euros y sería uno de los "hitos de la arquitectura modernista en la ciudad", agregan.

Por otra parte, en el Grupo Socialista tienen propuestas de partidas "importantes y necesarias" para cubrir "las necesidades de la ciudad tras años de estar preocupados por los ahorros más que por las inversiones" y, en concreto, prevén 12 millones de euros para cambiar parte de la red de saneamiento; 10 millones a la recuperación definitiva del área de la riada; otros 10 millones al dragado del Guadiana a su paso por Badajoz o siete millones a la construcción de un aparcamiento municipal en Valdepasillas con mil plazas y, anexo a él, un centro cívico.

También contemplan cuatro millones de euros al cambio de utilización de materiales en calzadas en la zona centro; 5,7 millones destinados a la recuperación del aljibe de la Alcazaba; 1,5 millones de euros a un espectáculo multimedia permanente, de luz, color y sonido en el Guadiana, entre el puente de la Autonomía y el de Palmas; o 2,8 millones para intervenir en la Catedral de Badajoz y Convento de las Adoratrices.

Además, prevén un parque de tirolinas en Las Crispitas, un carril bici desde San Isidro hasta Caya y otro desde la Dehesilla del Calamón a Cerro Gordo, la recuperación "virtual" del Badajoz con murallas, desarrollar paralelamente a la Plataforma Logística una plataforma tecnológica, un área de prueba de coches en Sancha Brava a modo de circuito, ampliar la red de electrolineras, semáforos y contenedores inteligentes, o crear un organismo con medios "para adelantarnos a las nuevas tendencias del comercio".

Proyectos que suman unos 230 millones "y que deben analizarse independientemente cada uno y no como una propuesta cerrada", ha destacado el PSOE, para quien "obviamente" hay "proyectos que llevan años de espera" como el desdoblamiento de las carreteras de Sevilla y Olivenza, la autovía a Zafra, completar la ronda Sur, la autovía a Cáceres, el Museo de la Ciencia y la recuperación integral del entorno de La Pesquera.

"Son muchas cosas y se las haré ver al presidente de la Junta de Extremadura. Es una oportunidad única para modernizar Badajoz", advierte el portavoz socialista.

CRÍTICAS A FRAGOSO Y GRAGERA

En su intervención, Ricardo Cabezas ha recordado que desde hace meses se habla de estos Fondos Europeos Next Generation y su distribución y ha "lamentado profundamente" que en estos proyectos para la ciudad el alcalde no les haya convocado a los grupos políticos, incluidos sus socios de gobierno, "prefiriendo el yo me lo guiso, yo me lo como".

Asimismo, ha asegurado que el listado que dio a conocer en abril al presidente de la Junta de Extremadura "fue algo personal para trasladar, entre otras cosas, lo que no ha hecho el PP en 26 años de gobierno y a pesar de los ahorros" y ha afirmado que, mientras en Madrid el presidente de los 'populares' Pablo Casado reclama información, "aquí el alcalde no comparte esa opinión" y "hace lo contrario".

También ha lamentado que el primer teniente de alcalde y portavoz de Ciudadanos, Ignacio Gragera, "se pliegue al 'estilo' Fragoso y haga seguidismo no pactando nada con la oposición", algo que no ocurre en Diputación de Badajoz, donde los socialistas "ofrecen acuerdos que alcanzan el consenso".

Finalmente, Cabezas también ha dedicado unas palabras para dar "ánimos" a la afición, jugadores y cuerpo técnico y al presidente del CD Badajoz, Joaquín Parra, tras el partido del sábado, donde el equipo pacense no logró subir de categoría, concluye la nota.