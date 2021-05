Arqueólogos de Junta paran reasfaltado carretera que atraviesa yacimiento romano de Regina

La asociación Regina Viva ha calificado como "inadmisible" y "vergonzoso" que la "descoordinación" entre la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura haya estado a punto de acabar en el reasfaltado de una carretera que atraviesa el yacimiento romano de Regina, en Casas de Reina (Badajoz), pendiente de ser desviada por un trazado alternativo desde hace años.



En concreto, se trata de una situación que ha estado cerca de convertirse en un "atentado contra el patrimonio propiciado por los que tienen que protegerlo y por la torticera burocracia", y que finalmente no se ha producido porque los arqueólogos de la Consejería de Cultura han paralizado las obras de reasfaltado que acomete la Diputación de Badajoz en la carretera provincia BA-004.



Así pues, a través de una nota de prensa, la asociación explica que este yacimiento está dividido en dos desde mediados del pasado siglo por la citada carretera, que atraviesa la antigua urbe romana a la altura del foro de la ciudad.



De esta forma, "múltiples edificios están bajo una vía cuyo uso siempre ha sido residual por su mal estado de conservación", de tal suerte que desde hace casi una década se venía trabajando para buscar un desvío alternativo bordeando el terreno que ocupa el yacimiento.



Tras diversas reuniones, todas las administraciones competentes en este asunto, es decir, la Junta, la diputación y los ayuntamientos de la zona, confluían en la necesidad de solucionar esta "anomalía" buscando una ruta alternativa por una camino rural que bordea el yacimiento.



Pero la carretera no solo no se ha desviado sino que ha sido preasfaltada a la altura del yacimiento por unas obras de mejora y reacondicionamiento llevadas a cabo por la Diputación de Badajoz, que es la administración titular de la vía.



A este respecto, la asociación asegura que los arqueólogos de la Consejería de Cultura pararon dichas obras cuando se iba a proceder al asfaltado del trazado en el tramo que atraviesa el yacimiento que había sido ya preparado para proceder a su asfaltado.



Por ello, desde la Asociación Regina Viva consideran que es "complicado entender" que dos administraciones públicas "no hayan sido capaces de coordinarse y hallar una solución en beneficio de un Bien de Interés Cultural" que es "de todos" y que ha sufrido "todo tipo de avatares en los últimos años por el expolio de los indeseables y la inacción de los responsables" del patrimonio.



"Creíamos que Regina había tocado ya fondo, pero está claro que nos equivocábamos", aseveran desde Regina Viva, pues este episodio ha estado "a punto" de provocar "un atentado contra el patrimonio propiciado por los que tienen que protegerlo y por la torticera burocracia". Una situación a la que "nunca se debió llegar", un caso, añaden "inadmisible, tan grave como vergonzoso".



En este punto, sostienen que las explicaciones aportadas a la asociación no aclaran lo sucedido. La Diputación de Badajoz señala, afirma Regina Viva, que "están en contacto con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio de Cultura de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes para intentar dar una solución viable que evite la afección a la que estaría sometido el yacimiento por dicha carretera".



Y desde la Consejería de Cultura, por su parte, mantienen que "están estudiando las alegaciones presentadas por el promotor del proyecto a requerimiento de la Dirección General". Por tanto, "ni una ni otra respuesta arrojan luz a todo este caso que ya estudia la Comisión Provincial de Patrimonio", concluye.