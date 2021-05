Ayuntamiento de Badajoz asocia su oferta turística a los cuatro elementos de la naturaleza

Ep.

El Ayuntamiento de Badajoz ha presentado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) su oferta turística que asocia los cuatro elementos de la naturaleza a los aspectos que ofrece la capital pacense como "destino verde" y "seguro", junto a su patrimonio monumental, la Zona Especial de Protección Aves (ZEPA) acuática urbana en el río Guadiana, la gastronomía o fiestas de Interés Turístico Nacional como el Carnaval y la Semana Santa.



El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, acompañado de los concejales de Turismo, Jaime Mejías; de Cultura, Paloma Morcillo; y de Ferias y Fiestas, Lara Montero de Espinosa, han presentado la campaña turística de la capital pacense en una rueda de prensa en el stand de Extremadura en Fitur.



En su intervención tanto en español como en inglés, Jaime Mejías ha explicado que la Concejalía de Turismo ha diseñado la campaña 'Badajoz, los cuatro elementos' en la que han querido asociar a cada uno de los cuatro elemento de la naturaleza una oferta turística "diferente", en una ciudad "que lo ofrece todo" y que es un "destino internacional", además de ser "esencia".



Por su parte, Francisco Javier Fragoso ha detallado que este año no han querido "tener que buscar exclusivamente un motivo y destacar uno para venir a Badajoz", sino que han querido realizar una presentación de su oferta turística de forma "global", ante lo cual han entendido que "no había mejor forma de poder simbolizar la globalidad de la oferta turística de la ciudad que conectarla con la naturaleza" con el aire, el agua, la tierra y el fuego como "ejes vertebradores" de la misma.



"Hemos querido elegir naturaleza porque en primer lugar creo que condensa dos aspectos que la ciudad de Badajoz simboliza de forma perfecta", ha remarcado, junto con que la capital pacense se ha ganado "de pleno derecho" poder decir que es un "destino verde" y una localidad "ejemplo en Europa" en aspectos como la movilidad eléctrica, al ser la ciudad de toda Europa con mayor porcentaje de autobuses eléctricos en su transporte urbano o una de las pocas capitales europeas en la que el 100 por cien de su iluminación es LED.



Asimismo, ha destacado que cuenta con uno de los mejores parques urbanos que existen en el país como los del río Guadiana, y ha valorado que "conectar con la naturaleza" es hacerlo "con lo que hoy en día nos exigen especialmente en una Fitur como la de este año" dado que es igualmente un "destino seguro": "somos una ciudad con un compromiso verde y somos un destino turístico absolutamente seguro".



AIRE, AGUA Y FUEGO



Seguidamente, Fragoso ha hecho hincapié en el aire que, en la ciudad de Badajoz, es "limpio" y "puro" y en que según el último estudio del Observatorio de la calidad del aire es la segunda capital de provincia del país con mejor calidad del aire que permite, además de "lanzar esa imagen de destino seguro", ofrecer una visión "amplia" del patrimonio y disfrutar de elementos del turismo patrimonial monumental como la Alcazaba, las murallas abaluartadas, los revellines y las iglesias o conventos.



En relación al agua, ha destacado que no se puede entender Badajoz sin el Guadiana y que se trata del elemento "protagonista" de la oferta turística relacionada con el turismo activo y de naturaleza en una localidad que cuenta con "la más grande área" de ZEPA acuática urbana "que existe posiblemente en Europa" y en la que, sin salir del propio casco urbano, se puede observar un martín pescador o una garza real y más de 120 especies aves de interés ornitológico "solo" en el espacio urbano y más de 180 en el área que rodea a la ciudad, lo cual "garantiza el producto de 'birding'".



También relacionado con el agua, ha apuntado las actividades que se pueden realizar en el Guadiana o que también es un "reclamo" para el área de caravanas que se integra en el parque del río, mientras que en relación a la tierra ha indicado que "simboliza nuestras raíces" y la oferta turística de servicios como la gastronomía en una localidad transfronteriza en la que se da "la fusión real y directa de la cultura española y portuguesa", además del turismo de negocios o de eventos, el de compras o el sanitario.



Finalmente, el primer edil ha abundado en relación al fuego que Badajoz ofrece "pasión" a quienes la visitan, a través de fiestas de Interés Turístico Nacional como el Carnaval, cuya candidatura se presentará "en breve" para ser de Interés Internacional y a la que se unirá la Semana Santa, mientras que sobre Almossassa ha recordado que es de Interés Regional y ha planteado que la ciudad "tiene que tener como objetivo" que sea de Interés Nacional para poder ofrecer tres fiestas, entre dos de interés internacional y una nacional.



Ha agregado la Feria de San Juan o que la ciudad presenta la agenda cultural "más importante que se celebra en todo el suroeste de la península Ibérica" y, en próximos días, inaugurará la Feria del Libro, además de contar con la programación de festivales, la del Consorcio López de Ayala o un programa denominado 'Badajoz lectora' en el que los libros son los "protagonistas" de la vida de la ciudad.



"En definitiva, creo que nuestra ciudad tiene una oferta muy completa y queríamos que en este Fitur tan especial todo el mundo la pudiera conocer", ha concluido Fragoso, sobre una ciudad como la de Badajoz "abierta", "cosmopolita", "internacional", que fusiona la cultura de dos países y que "no va a defraudar" a todos los que la visiten.