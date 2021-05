Ayuntamiento Badajoz y feriantes acercan posturas para que San Juan se celebre en ferial

Ep.

El Ayuntamiento de Badajoz y los feriantes han acercado posturas para que la Feria de San Juan 2021 se celebre del 18 al 26 de junio en el recinto ferial con el 50 por ciento de atracciones, incluidos los puestos de comida pero no las casetas de música, con control de aforos en las propias atracciones que estarán separadas entre sí y hasta las doce de la noche, todo ello sujeto a las restricciones y medidas que se implanten en ese momento en relación a la pandemia de la Covid-19.

Representantes de la Concejalía de Ferias y Fiestas y, en concreto, la edil delegada del área, Lara Montero de Espinosa, y de los feriantes han mantenido en la mañana de este lunes, día 17, una reunión o "mesa técnica" en el ayuntamiento, tras la cual la representante y portavoz del colectivo de feriantes de la región, Rosa Morgado, ha trasladado en declaraciones a los medios que la reunión "ha ido bastante bien" y están "satisfechos" tras la misma, al haber llegado a un "acuerdo totalmente viable con el ayuntamiento".

Un "acuerdo" que pasa por un 50 por ciento de las atracciones y aunque no les han quitado las tasas que deben abonar al ayuntamiento sí han "conseguido por lo menos llegar a un acuerdo viable para ambas partes de lo que se ha podido por la situación que estamos viviendo", ha resaltado Morgado.

"Antes de ser empresarios somos personas, entendemos la situación que vivimos y estamos satisfechos con que ha colaborado bastante bien el Ayuntamiento de Badajoz, no han sido negativos en muchísimas cosas y nosotros también queremos colaborar", ha detallado, para señalar que quieren también llegar a un acuerdo en otros temas que tienen "pendientes", y que "si es así la Feria de Badajoz se va a realizar".

De este modo, ha agregado que el próximo lunes le darán la "respuesta" al ayuntamiento y que "de momento bien", dado que se ha acordado que se monten la mayoría de las casetas y tanto de atracciones como puestos de comida o tómbolas, aunque con un aforo del 50 por ciento en el recinto ferial, sobre lo cual ha recalcado que "por supuesto las atracciones de siempre se ha dicho que en el recinto ferial" y que, de otra manera, no montarían.

LA FERIA DE BADAJOZ SE TIENE QUE HACER

Según reconoce Morgado, los feriantes quieren montar todos, pero el recinto se ha acotado y no podrán instalarse todos, al tiempo que no ha podido detallar una cifra de feriantes, unas 300 familias entre puestos, hamburgueserías, aparatos de mayores o de pequeños, y ha sostenido que se instalarán los que puedan y deberán intentar llegar a un "acuerdo" que pase, como ha ejemplificado, por que todos tienen derecho a montar y si algunos tienen dos atracciones montarán una.

"Esperemos que lleguemos a un acuerdo; la Feria de Badajoz se tiene que hacer igual que se ha hecho la de Cáceres, hay que ser flexible también en estas circunstancias, nosotros y los ayuntamientos", ha continuado, junto con que el encuentro ha sido "totalmente viable dentro de las circunstancias que tenemos", algo que "realmente no" esperaban.

Rosa Morgado ha apuntillado además que, junto a la reducción del 50 por ciento de las atracciones, también se va a poner más distancia entre unas atracciones y otras, y que los feriantes también han pedido la suspensión o reducción de las tasas, ante lo cual se les ha trasladado que no pueden reducir dichas tasas y que "eso no es negociable".

Al respecto, han pedido que el hilo musical sea a coste del ayuntamiento "por lo menos". Por todo ello, ha dicho que están "satisfechos", que entienden la actual situación y quieren colaborar y llegar a un acuerdo en otros temas que tienen "pendientes también", tales como la propuesta que han realizado consistente en la posibilidad de abrir también un par de horas el segundo domingo por la mañana y hacerlo con alguna campaña del kilo para ayudar al Banco de Alimentos o Cruz Roja.

Sobre la posibilidad de que se instalen cacharritos en los barrios, Morgado ha sostenido que se trata de un aspecto que depende del ayuntamiento y que los feriantes "de momento" lo que quieren es la Feria de San Juan, que es "lo más importante" y sería, además, "la primera feria grande que se haría en Extremadura" dado que ya se están haciendo ferias pero son "pequeñas".

MESA TÉCNICA

Para la concejala de Ferias y Fiestas, "más que de negociación" se ha tratado de una mesa trabajo con los feriantes en una situación "muy complicada para ellos y muy complicada para todos", al tiempo que ha resaltado que los avances en el proceso de vacunación o la responsabilidad de los ciudadanos "hacen que los datos sean mejores" y "poco a poco podemos poner en marcha la ciudad".

En todo caso, se tienen unas restricciones que marca la Junta de Extremadura y "en base a eso es en lo que tenemos que empezar a trabajar y en lo que hemos empezado a trabajar", ha remarcado Montero de Espinosa, que ha comentado que los feriantes han salido "conformes", "contentos" y con "algunas peticiones", aunque "prácticamente en casi todo se está de acuerdo y se puede llevar a cabo", salvo alguna cuestión que tienen que estudiar desde el consistorio pero "de calado menor".

Asimismo, ha detallado que lo que marca la normativa "ahora mismo es un 50 por ciento", por lo que se trataría de dicho porcentaje de atracciones en función de la acotación que tiene el recinto ferial y "a día de hoy" un 50 por ciento también de los aforos de las propias atracciones, sobre lo cual ha reconocido que "parece una obra de ingeniería" y sí que se va a reducir el aforo, que "va a estar absolutamente controlado" y se tendrán dos entradas y dos salidas con controladores del ayuntamiento.

En lo que a personas se refiere, ha avanzado que el aforo "evidentemente será determinado porque no puede ser libre" y que "todo va a estar en función de las restricciones de la Consejería", como también ha querido poner "encima de la mesa" que van a ir trabajando "día a día", como se ha hecho "hasta ahora desde la pandemia", puesto que también las restricciones van evolucionando y ha confiado en que los datos a finales de junio "vayan a mejor".

Respecto a las casetas de música, ha hecho hincapié en que "no existe la posibilidad" y que, además, por los tamaños y los aforos "no tendría sentido" y que los caseteros "lo han entendido perfectamente" y "en ese sentido no ha habido ningún problema".

En relación a las tasas, ha indicado que no se pueden reducir porque no tienen la opción y la ordenanza fiscal "es la que es", mientras que sobre la posibilidad de que el ayuntamiento se haga cargo de gastos como la música ha dicho que "en principio no" lo pueden contemplar al no estar incluido en el presupuesto, pero que "con todo y con ello se va a estudiar".

Sobre la propuesta de abrir el segundo domingo por la mañana, ha agregado que también tienen que verlo y abordarlo con la Policía en relación a la seguridad.

Preguntada por si se trata de un acuerdo "definitivo", la concejala de Ferias y Fiestas ha recalcado que "todo es definitivo en función de las restricciones" y que se adaptarán a las implantadas en ese momento, como en el caso del horario que "a día de hoy serían las doce de la noche" por que "no solo para la hostelería, todas las actividades tienen que terminar" a esa hora, aunque ha mostrado su "confianza" en que los datos vayan "a mejor" y permitan "contar con un poquito más de tiempo".

Finalmente, ha comentado que se está estudiando la posibilidad de ampliar los veladores de la hostelería coincidiendo con San Juan; o de que haya atracciones por barriadas sobre lo cual ha planteado que "a día de hoy" y "sobre todo por cuestiones de seguridad y de aforos mientras se monte la feria los días de feria no va a haber atracciones por el resto de la ciudad".

También están a la "expectativa" en relación a los toros y se tienen que sentar a hablarlo con el empresario, aunque "no hay ahora mismo nada cerrado".