Cabezas tacha de "vergüenza" que Badajoz "sea rehén de un ultra sin escrúpulos"

Ep

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha lamentado "profundamente" en una nota de prensa que "en la vida municipal del Ayuntamiento de Badajoz tenga la llave un aprovechado y mercenario de la política, que tiene en su mano el destino de otros 13 concejales y de la propia ciudad" y que "este supedite su apoyo a un mantenimiento de sus privilegios y de sus dos compinches fachas".

En su opinión, la rueda de prensa de Vélez de este viernes "ha sido una demostración de poder, de hacerse notar y de poner de rodillas al resto de la derecha", añadiendo "una alocución convertida en fantasmada para recordarles a sus compañeros de bancada que le deben los garbanzos".

Así, ha recordado al alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, que "esto es fruto de la inestabilidad y que la prioridad para la derecha no es Badajoz, sino los sillones y el buen vivir".

"Ni siquiera el pegamento del dinero que se repartieron sin decoro hace 20 meses, con liberaciones completas, más personal de confianza y más asesores, está sirviendo para dar estabilidad a un equipo de gobierno lleno de egos que miran por sus propios intereses antes que sudar la camiseta por Badajoz. Todo muy triste", ha recalcado Cabezas, que vaticina que "esto se repetirá periódicamente".

Para los socialistas, es "evidente" que el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Gragera, "no es el candidato a alcalde de Vélez y que preferiría que continuase Fragoso o un nuevo mirlo blanco del PP"; y "ante todo que continúen su secretario y asesor", al tiempo que han apuntillado que no esperan "ningún terremoto" pues saben que Ignacio Gragera "tragará con lo que haga falta y más pues su filosofía no va más allá del aquí no pasa nada".

Finalmente, Ricardo Cabezas ha puesto la "atención" en que el edil "de extrema derecha" ha manifestado que tiene un acuerdo firmado con Fragoso y "este no se ha hecho público, como sí se hizo el de PP y Cs".

Y, ante ello, urge a que antes de que se vaya Fragoso haga público dicho acuerdo, pues "no hacerlo es una indignidad y Badajoz no lo merece", concluyendo que "ya basta de engaños e hipotecas que nadie comprende".