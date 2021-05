Vélez decidirá su voto sobre nuevo alcalde de Badajoz cuando conozca "planes" de Gragera

Ep.



El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Badajoz, Alejandro Vélez, ha pedido al primer teniente de alcalde y portavoz de Ciudadanos en el consistorio, Ignacio Gragera, una explicación sobre sus "planes" como "futuro nuevo alcalde" y el proyecto y la participación que él mismo tendrá en ese futuro gobierno, a tenor del acuerdo de gobierno alcanzado entre Partido Popular y Ciudadanos al principio de la legislatura y que incluía la alternancia en la Alcaldía a los dos años, con el objetivo de decidir su voto.



"Estoy a la espera de saber cuál será mi participación o los proyectos de futuro que tiene el futuro nuevo alcalde y cuando yo tenga esa información, en ese momento, es cuando podré decidir mi sentido del voto", ha señalado Vélez en rueda de prensa sobre el cambio en la Alcaldía en Badajoz previsto para el próximo mes de junio.



En ese sentido, Vélez ha aclarado que no está "poniendo ningún ultimátum, a nadie entre la espada y la pared", sino que únicamente está reclamado a Ignacio Gragera que explique "cuáles van a ser sus planes para su gobierno".



El concejal no adscrito, que concurrió a las pasadas elecciones por VOX y que ha abandonado dicho partido recientemente, se ha pronunciado de esta manera en rueda de prensa su postura "a día de hoy" sobre el futuro del Ayuntamiento de Badajoz, en aras de "evitar ciertas especulaciones" ante el relevo en la Alcaldía prevista para junio.



Y es que Alejandro Vélez ha apuntado que hasta el momento el candidato a futuro alcalde no se ha puesto en contacto con él para explicarle cuál va a ser el modelo de ayuntamiento, y qué proyecto y estrategia tiene pensando para la ciudad de Badajoz, como tampoco sabe o desconoce cuál es el encaje de su Concejalía (actualmente es edil delegado de Limpieza, Parque Móvil y Poblados), en esos planes, "si es que existe alguna planificación", ha agregado.



"Por principios acostumbro a no pronunciarme sobre asuntos que desconozco", por lo que ha reafirmado que en este momento "no podría participar en el pleno de relevo de Alcaldía que está previsto para el mes que viene porque sería irresponsabilidad por mi parte votar sobre un asunto que desconozco totalmente", ha dicho.



En cualquier caso, Vélez ha apuntado que en el momento en el que se le haga "partícipe de esos objetivos o proyectos de futuro", lo estudiará y reflexionará sobre ello y será en ese momento cuando podrá decidir su sentido del voto.



TOMARÁ DECISIONES EN FUNCIÓN DE LOS PLANES



Así, y a preguntas sobre si querría seguir con sus actuales concejalías, Alejandro Vélez ha reiterado que lo que quiere es una explicación por parte del futuro alcalde de Badajoz "de cuáles van a ser sus planes de futuro", para luego tomar las decisiones "oportunas" en el momento en el que sepa cuál es la estrategia o la planificación del futuro nuevo primer edil de la capital pacense.



Sobre la posibilidad de romper el acuerdo de legislatura, Vélez ha insistido en que está "esperando" la llamada del candidato a la Alcaldía para que le explique cuáles son el proyecto, la participación que tendrá en ese futuro gobierno.



"A día de hoy es lo que vengo a pedir a un mes vista de, supuestamente, ese cambio de Alcaldía", ha reiterado Vélez, quien ha añadido que no quiere decidir el sentido del voto en el pleno de investidura previsto para junio, sino saber cuál será su participación o los proyectos de futuro que tiene el futuro nuevo alcalde, de manera que cuando tenga esa información podrá decidir su sentido del voto, "una vez que tenga la información que a día de hoy no tengo", ha insistido.



15 DE JUNIO DE 2019



En su intervención, Alejandro Vélez ha señalado que el día de la constitución del Ayuntamiento de Badajoz, 15 de junio de 2019, se iba a votar a sí mismo, puesto que en las negociaciones previas "no hubo acuerdo alguno con nadie", pero que esa misma mañana le llamaron desde Madrid para decirle que había que votar al Partido Popular, "porque se había firmado un acuerdo a nivel nacional para hacer alcaldes a los de este partido".



"Estos facilitarían que entráramos en el gobierno de forma proporcional al resultado obtenido en cada ayuntamiento", ha apuntillado Vélez, quien ha relatado que finalmente accedió a ello y votó "sin más" la candidatura del PP que, junto a Ciudadanos, obtuvo la mayoría absoluta exigida por la ley para gobernar en la ciudad de Badajoz, y que luego vinieron las negociaciones sobre qué competencias tendría y a qué acuerdos llegarían.



Es ahí cuando acordó con el Partido Popular las competencias que llevaría a cabo y que tiene actualmente, la Concejalía de Limpieza, Parque Móvil y Pedanías, y en dicho acuerdo se incluía la creación de una jefatura de servicio para los Poblados porque consideraba que lo necesitaban "para mejorar la coordinación y servicios que se presta desde el ayuntamiento".