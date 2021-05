PSOE-Badajoz pide cerramiento de Alcazaba "a modo de prueba" y para "ver los resultados"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido que se cierre la Alcazaba en horario nocturno "a modo de prueba" y para "ver los resultados", como también reclama ampliar la zona ajardinada interior del monumento, limpiar el exterior del mismo "sobre todo" tras los fines de semana, y retirar la cartelería "obsoleta".

Así pues, a través de una nota de prensa, el PSOE ha recordado que el 11 de agosto de 2020 el primer teniente de alcalde, Ignacio Gragera, aseguró que el Ayuntamiento tenía un proyecto para cerrar la Alcazaba por la noche, y que el PSOE dudó que existiera ese plan y pensó que era una "fanfarronada" de Gragera y así lo comunicó al día siguiente mediante un comunicado.

"Lo cierto es que si entonces no hubo proyecto, bien pudiera estar ya, pues han pasado casi ocho meses y la Alcazaba sigue sin cerrarse por una más que evidente ineficaz gestión del tripartito", han sostenido los socialistas, cuyo portavoz, Ricardo Cabezas, ha pedido al equipo de Gobierno que diga "la verdad" y "no mareen a la ciudadanía con anuncios que solo son globos sonda que periódicamente traen a la actualidad de la ciudad".

Igualmente, ha recordado que ya cuando se ajardinó el monumento en 2006 se habló de cerrar la Alcazaba de Badajoz de madrugada "para impedir actos vandálicos", añadiendo que "ahora todo el mundo está de acuerdo pero no se hace, pues el PP tardó 13 años en entrar en razón y cambiar de opinión".

"Esto no se puede eternizar, por eso pido hacer un cierre a modo de prueba para analizar después el resultado. Me resulta imposible creer que se lleve 15 años dándole vueltas a este tema, que es nada más y nada menos que la protección del patrimonio de la ciudad, y no haya habido ningún avance", ha incidido Cabezas, quien lamenta el "caso omiso" a las recomendaciones de asociaciones culturales de Badajoz y al "propio" PSOE, que incluyó el cierre en los programas electorales de 2015 y 2019.

En relación a la Alcazaba, el portavoz del Grupo Socialista ha pedido "más ambición" al equipo de gobierno para que no se limiten a desbrozar el interior del monumento, y ha solicitado que se ajardinen todas las zonas interiores de la Alcazaba y no solo los arriates que se dan entre la Puerta del Capitel y la Facultad de Ciencias de la Documentación y Comunicación Audiovisual, sino también otros espacios menores, a la vez que insta a un mayor cuidado de los ya existentes.

Por último, requiere una mayor limpieza en el perímetro externo de la muralla, "sobre todo" tras los fines de semana, y que se retiren dos carteles de intervenciones pasadas que sufragaron la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz y que están frente a la Biblioteca de Extremadura.