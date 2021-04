Junta cerrará próxima semana toda actividad no esencial en Guareña si no baja incidencia

Ep

La Junta de Extremadura cerrará la próxima semana toda la actividad no esencial en la localidad pacense de Guareña si no baja la incidencia de contagios de coronavirus, que ahora mismo está 1.794 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días.



"Guareña está en una situación muy complicada epidemiológicamente", ha advertido el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, en rueda de prensa en Mérida tras el Consejo de Gobierno extraordinario que se ha celebrado este viernes.



En su intervención, Vergeles ha recordado que Guareña se encuentra ya en aislamiento perimetral desde hace unos días, y este pasado jueves, se acordó con el alcalde de la localidad y la Delegación del Gobierno, incrementar la vigilancia policial en los próximos días para que los positivos en Covid-19 y sus contactos mantengan la cuarentena establecida.



Para ello, pasarán a las fuerzas de seguridad todos los datos de contagiados de positivos y de contactos "para que se extremen las precauciones de aislamiento", ha explicado el consejero de Sanidad, quien ha advertido de que si estas medidas no fuesen suficientes, la Junta de Extremadura tomaría una medida "más drásticas" la próxima semana en el Consejo de Gobierno, que sería "cerrar toda la actividad no esencial" en el municipio.



Ante esta posibilidad, el consejero de Sanidad ha reclamado "máxima responsabilidad" a los vecinos de Guareña, tras lo que ha destacado la "implicación" del alcalde, pero ha admitido que "con estas cifras de incidencia acumulada, no prevemos que la situación mejore en poco tiempo", sino que ha calculado que "a Guareña al menos le hace falta un mes para que se puedan arreglar las cifras que en este momento tiene".



Y es que, "a pesar de haber adoptado una medida tan dura como el cierre perimetral, sigan apareciendo casos diariamente en esa localidad", ha lamentado el consejero, quien ha considerado que "la ciudadanía tiene que reconducir su actitud con respecto a la pandemia, y tomárselo muy en serio".



Frente a ello, la Junta de Extremadura no va "a escatimar esfuerzos con respecto a los cribados y con respecto a la atención", pero ha advertido que tampoco van "a escatimar esfuerzos en poner medidas muchísimo más duras" en la localidad.