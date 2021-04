PSOE-Badajoz pide retirar "cuanto antes" el hormigón del empedrado de Conquistadores

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido que se retire "cuanto antes" el hormigón del empedrado junto a los juegos infantiles de la plaza superior del parking de Conquistadores.



A través de una nota de prensa, los socialistas han reconocido que "no salen de su asombro" ante el hecho de que alguien desde el Ayuntamiento "haya consentido el estropicio realizado en la plaza superior del parking de Conquistadores, la que por su abandono durante años los vecinos denominaron 'plaza de la vergüenza'".



Así pues, durante muchos meses, según ha apuntillado, se ha ido levantando progresivamente el solado próximo al parque infantil y la piedras resultantes se iban amontonando en un lateral, a la vez que ha matizado que se ha intervenido en la zona deteriorada, pero "no recuperando a su lugar las piedras sueltas, sino implementando una capa de cemento y llevándose las piezas sueltas que estaban en este espacio de empedrado irregular".



A este respecto, el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, ha afirmado que el equipo de Gobierno "nos ha impuesto como castigo que nuestras calles, aceras y baldosas estén en mal estado".

"Pero hasta ahí. No podemos permitir chapuzas como la perpetrada en la plaza de Conquistadores donde el empedrado ha sido sustituido por cemento, rompiendo la estética de este lugar", ha sostenido, junto con que "no es el único punto de la ciudad donde han sido igual de chapuceros".



Y es que, según sus palabras, "tienen guardadas estas piedras calizas en el almacén de Vías y Obras y han preferido no colocarlas e ignorarlas y por lo tanto hacerlo mal, y eso es pura vagancia o perrería y no lo vamos a consentir. Por eso pedimos que retiren el cemento cuanto antes y hagan las cosas bien", ha solicitado.



El Grupo Socialista ha aseverado que ha comprobado en la mañana de este miércoles que de esas piedras calizas o basalto que forman un solado de empedrado irregular "hay 'sacos' y montones sueltos en lo que fue aparcamiento del viejo Ifeba (ya vendido) y que ocupa como almacén de materiales el servicio de Vías y Obras de la ciudad".



"Es decir, no faltaban existencias para hacer bien la recuperación correcta de la plaza deteriorada y en consonancia con el entorno", concluye el PSOE, mientras que Cabezas ha reiterado que "estas chapuzas no se pueden consentir ni una vez más" y que "hay que hacer las cosas con ilusión, con buen gusto y buscando la satisfacción del vecindario".