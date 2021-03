Alcaldesa de Jerez ve "factible" la reconstrucción de la ermita de Santa María de Brovales

Ep.



La alcaldesa de Jerez de los Caballeros (Badajoz), Virginia Borrallo, ha considerado que puede ser "factible" la reconstrucción de la ermita visigoda de Santa María de Brovales (pedanía de Jerez) que fue derribada ya que hay imágenes de distintas épocas de la misma, aunque, ha dicho, tendría que hacerse con la ayuda de expertos y arqueólogos.



Así, Borrallo ha explicado que el pasado domingo recibieron imágenes de esta ermita que "venía teniendo ya deterioro" porque "no se estaba conservando", pero se llevaron la "sorpresa" de que "habían hecho una limpia" en la misma y solo el frontal y una habitación que pertenece a un oratorio templario es lo que había quedado.



Además, en declaraciones a Europa Press Televisión, ha apuntado que también han arado "toda la tierra que estaba alrededor, un yacimiento romano que allí se encontraba", por ello, se puso en contacto con Guardia Civil y Patrimonio para mostrarles su "preocupación" por este derribo.



De este modo, ha señalado que tanto Guardia Civil como los técnicos de Patrimonio levantaron un parte y han estado estudiando la situación por lo que se ha hecho un informe y se ha puesto la denuncia a fiscalía y ahora están "esperando a que se tomen las medidas oportunas".



A este respecto, la primera edil ha indicado que no saben el procedimiento que sigue ahora así como "la cuantía" o las "responsabilidades" que el derribo conllevan a la "sociedad limitada" que es propietaria del terreno donde está ubicada la citada ermita visigoda.



Borrallo ha subrayado que se trata de una ermita que está "catalogada" así como que desde el ayuntamiento estaban intentando que la Junta de Extremadura le diese la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC).



"Con tantísimas personas, tantísimos historiadores que han venido y se han interesado por ella, que tenemos unos reportajes fotográficos tan importantes, yo creo que no sería imposible, yo creo que sería factible esa reconstrucción... Yo creo que sería recuperable, que sería lo ideal en este caso", ha concluido.