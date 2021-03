PSOE: Denuncias de Policía Urbana de Badajoz que no son de tráfico no se están tramitando

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha apuntado que las denuncias de la Policía Urbana que no son de tráfico, como las de veladores o fiestas ilegales, "no se están tramitando".

Cabezas ha recalcado que, "en el Grupo Socialista hemos tenido conocimiento de que las denuncias de la Policía Local, aquellas que no son de tráfico, no se están tramitando", mencionando las denuncias de veladores, espectáculos, fiestas ilegales, contaminación acústica o aquellas derivadas del horario de cierre de locales.

Según el portavoz socialista, "desde noviembre pasado, vienen a reconocer en Policía Local que esperan se adopte alguna medida provisional y urgente previa a la incoación del procedimiento sancionador, porque ya existían entonces denuncias de incumplimientos de las medidas sanitarias que podían generar un grave peligro para la salud pública de las personas".

Así, ha continuado, en noviembre, la Policía Local "reconocía más de 40 denuncias relacionadas con la pandemia a un solo local", ante lo cual ha recordado que en dicho mes de 2020 se denunció a un bar en la zona del río.

Además, ha apuntado que la Junta de Extremadura solicitó información al ayuntamiento por cada una de las denuncias impuestas "que no determinaron el cierre del local" y que "por eso instaron desde la Dirección General competente a que se adoptaran medidas cautelares en base a la Ley de Espectáculos Públicos de 2019".

Al respecto, ha asegurado que el consistorio "no contestó" a la Dirección General de Emergencias, Protección Civil e Interior, que pasados unos días volvió a solicitar la misma información "sin obtener respuesta", y que "cuatro meses después siguen sin dar una contestación el ayuntamiento sobre lo que ha hecho o dejado de hacer ante las denuncias".

Se ha referido a la Policía Local y a las declaraciones del alcalde, Francisco Javier Fragoso, sobre que con 200 agentes de este cuerpo "llegan hasta donde pueden llegar", sobre esto último ha expuesto que "a veces las cosas son tan evidentes que da igual lo que diga el político de turno, lo reconozca o no" dado que la gente "ha inoculado su opinión sobre lo que pasa y esa es la verdadera".

También se ha referido a la concejala delegada de Policía Local, María José Solana, que el 3 de marzo solicitó por escrito a la Junta "la subrogación en el ejercicio de las competencias sancionadoras municipales al estar totalmente acreditada la insuficiencia de recursos técnicos y personales en el servicio municipal competente para la tramitación de las mismas, hasta tanto no se solvente la situación de incapacidad producida".

De igual modo, ha apuntillado que el 11 de marzo, ocho días después, el Ejecutivo autonómico contestó por escrito que "no se acredita esa insuficiencia de medios técnicos y humanos, que no se dice qué procedimientos están por resolver, y que cuando se le ha requerido información sobre determinados expedientes el ayuntamiento ha hecho oídos sordos y no ha contestado", en relación a lo cual ha afirmado que, desde ese escrito y a fecha de este martes, Solana "no ha contestado", y le sorprende dado que "por otras cuestiones menores salta del sillón como si tuviera un resorte".

DESCONTROL Y DESORGANIZACIÓN

Ricardo Cabezas ha sostenido que en Policía Urbana trabajan ocho personas, que "es cierto que hay bajas", pero que "deberían ser más", y ha tachado de "evidente" que "hay una situación de descontrol y desorganización".

También, ha sostenido que la edil de Policía Urbana y Policía Local "no es eficiente en su trabajo y deja mucho que desear en su gestión", junto con que "debe saber algo muy importante, las cosas no se solucionan solas".

Asimismo, ve "evidente y consecuencia de lo que pasa" que "no se puede tirar por tierra la labor que se viene realizando desde la Policía Local con motivo de la pandemia en el control del cumplimiento de las medidas sanitarias, horario de cierres, veladores y demás infracciones, si después el ayuntamiento no se preocupa de que el servicio de Policía Urbana funcione adecuadamente", para apostillar que la policía asume "riesgos de contagios haciendo su labor", y que "después viene el ayuntamiento para darle la espalda a ese trabajo que realizan en la calle".

"Desde el PSOE, de una forma leal, se lo hemos advertido a la señora Solana en comisiones extraordinarias que hemos celebrado solo de Policía Local y también en sesiones plenarias", ha resaltado.

Junto con ello, ha rememorado que los presupuestos de 2020 se aprobaron en el pleno de agosto del año pasado con 14 puestos previstos en Policía Urbana, y que entonces dos eran vacantes y una tercera que, aunque figura en la relación, lleva años trabajando en otro servicio, estando 11 puestos en activo.

Según Cabezas, desde entonces, "ya se sabía" que una persona se jubilaría en diciembre, que dos concursarían en diciembre y se marcharon a otros servicios y de los ocho que quedan, a día de hoy, dos están de baja laboral, por lo que "de 14 nos quedamos solo en seis".

"¿Qué ocurre y cuál es la causa de todos los males? Que no se ha realizado una adecuada planificación para evitar que se llegar a esta situación", ha remarcado Cabezas, para quien "realmente no se ha hecho" por que el "interés" del equipo de gobierno "es nulo para gestionar con eficacia la vida administrativa de este ayuntamiento, y "esto no se ha enderezado: han visto que iba mal y se han desentendido, porque a pesar de la situación se ha seguido como si no ocurriera nada".

Igualmente, ha advertido que "desde agosto el servicio ya iba mal" y que "se ha permitido que la estructura vaya empeorando con la marcha del personal", a la vez que ha confiado en que "solo" espera "una solución".

"No tengo ningún interés en hurgar en la herida. Estas cosas se solucionan solo de una manera, trabajando", ha zanjado Ricardo Cabezas.

Por otro lado, el portavoz socialista ha apuntado que el equipo de gobierno está "muy preocupado últimamente" en contestarle, sin decir que lo están haciendo, a las ruedas de prensa que realiza o a sus publicaciones en redes sociales, y que Partido Popular y Ciudadanos lo hacen "por separado" y "siempre para contrarrestar con números y con proyectos que difícilmente se cumplen y sirven de confusión".