Extremadura y Badajoz cumplen requisitos "fundamentales" para tener fábrica baterías litio

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha considerado que Extremadura y la capital pacense cumplen una serie de requisitos "fundamentales" para ser sede de una fábrica de baterías de litio, en la que el ayuntamiento lleva "meses" trabajando con promotores y acerca de lo cual ha reconocido que "sin el ánimo de entrar en ningún tipo de polémica con ninguna otra ciudad" defiende "las potencialidades positivas" que aporta la ciudad, como contar con una Plataforma Logística y su cercanía a Portugal.

"Creo que las noticias que tenemos de inversiones logísticas ponen de manifiesto que no solo es que lo opine el alcalde, es que profesionales de este ámbito parece que deben entender que Badajoz, efectivamente por su ubicación junto a Portugal, muy cerca al puerto de Sines, y en este caso también cercana a posibles yacimientos de litio, que no hablamos solo de uno determinado sino que son más yacimientos de litio en España y Portugal, nos ubican con esa posibilidad", ha señalado el regidor, "convencido" de que si la industria "fructifica" podría conllevar otros procesos industriales.

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por la visita de este jueves de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y sus declaraciones sobre la fábrica de baterías de litio, así como por su valoración ante la posibilidad de que ésta se ubique en la ciudad catalana de Martorell.

También ha sido interpelado por las declaraciones del alcalde de Cáceres, Luis Salaya, que ha mantenido que la primera fábrica de baterías para vehículos eléctricos en España, que podría ubicarse en Cataluña, no se nutrirá de litio extraído de minas extremeñas, junto con el hecho de que hay un proyecto para situar una fábrica de baterías de litio en la Plataforma Logística de Badajoz.

Al respecto, Fragoso ha asegurado que la "visión" de él mismo y de todo el ayuntamiento "es trabajar en pro de que todas esas inversiones puedan fructificar" y que "efectivamente" en la ciudad de Badajoz en Extremadura y en el contexto de la Plataforma Logística pacense "se pueda plantear una fábrica de baterías de litio".

Según ha avanzado, desde el consistorio llevan "ya meses trabajando con promotores", pese a que, como ha reconocido, se trata de decisiones empresariales, ante lo cual se ha preguntado: "¿Va a haber solo una fábrica de litio? ¿En Europa va a haber más fábricas de litio? Un empresario que tiene los fondos, los recursos, y que ha elegido una zona ¿alguien le puede decir dónde tiene que colocar su inversión?".

En este caso, ha continuado, se cuenta con un empresario y, además, parte de los mismos y en concreto uno de ellos es de Badajoz, "tiene muy claro su proyecto" y "reservado espacio como él ha manifestado" en la Plataforma Logística, al tiempo que ha confirmado que en el ayuntamiento llevan "meses" trabajando en la parte técnica dado que, como ha explicado, "no es sencillo este tipo de proyectos".

"Seguimos apoyándole y colaborando, y evidentemente alzaremos nuestra voz en el caso de que entendamos de que alguien intenta montar una cacicada para llevárselo a otro lado, nosotros respetamos que las decisiones empresariales las tienen que hacer los empresarios donde ellos consideren que es mejor", ha remarcado Fragoso, para quien Extremadura y Badajoz cumplen una serie de "requisitos" que le parecen "fundamentales" para poder ser sede de dicha fábrica.

Así, "sin el ánimo de entrar en ningún tipo de polémica con ninguna otra ciudad ni con ningún otro territorio", ha defendido "las potencialidades positivas que aporta nuestra ciudad", como su Plataforma Logística o las noticias que se tienen de inversiones logísticas que "ponen de manifiesto" que "profesionales de este ámbito parece que deben entender que Badajoz, efectivamente por su ubicación junto a Portugal, muy cerca al puerto de Sines, y en este caso también cercana a posibles yacimientos de litio" la "ubican con esa posibilidad".

Además, se ha mostrado "convencido" de que, si es una industria que "fructifica", "no solo va a generar elementos económicos de desarrollo en sí por la fábrica, puesto que también tendrá que haber otros procesos industriales que tienen que ver con el tratamiento y el refinado del litio, o con la gestión de los residuos que provoca este tipo de planta.

BADAJOZ "NO VA A CEJAR EN SU EMPEÑO"

"Es decir, estamos hablando de muchas industrias que tienen que ver alrededor de este proyecto y del cual, repito, la ciudad de Badajoz sin entrar en confrontación con nadie no va a cejar en su empeño de que ese proyecto de ese empresario pueda fructificar", ha insistido, para recalcar que lo que sí va a "exigir" es que, por parte del Gobierno de España, "no hubiera una cacicada que impusiera a los empresarios tenerse que ir a otro sitio por un capricho de re equilibrio".

Y es que, para el alcalde de la capital pacense, "lo que no puede ser es que en las otras industrializaciones de España se apoyara y se colocara la industria en otros territorios", y que "ahora la excusa para la nueva industrialización sea el poder compensar aquellos que sus industrias más antiguas pudieran estar en declive".

"Siempre lo he manifestado que, igual que algunos aluden a las balanzas fiscales, que me parece mal, pero bueno es su argumento, nosotros podíamos aludir a otro tipo de balanza como es la balanza energética", ha subrayado, a la vez que ha considerado que "no se trata evidentemente del chovinismo de lo de aquí no sale para allá o lo de allá para acá", sino "de respetar la voluntad de los empresarios por ubicarse en los sitios que sean mejor para su empresa".

A este respecto, se ha mostrado "seguro" que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, le habrá transmitido a la ministra que Extremadura y "está claro" la ciudad de Badajoz "no" van a "admitir cacicadas que evitaran que los empresarios puedan desarrollar sus proyectos con absoluta libertad" puesto que "la clave en la economía en la que hoy vivimos es la libertad, y ya está bien de intentarnos planificar y de llevar las cosas por voluntad política".

Finalmente, y sobre la previsión de la empresa de presentar al ayuntamiento el proyecto este mes de marzo, el regidor ha apuntado que lo que sí puede decir es que llevan "meses" con un trabajo "absolutamente discreto y tranquilo" con diferentes empresarios y, entre ellos, los de la fábrica de baterías y, en concreto, trabajando a nivel técnico "para evidentemente afrontar la dificultad que puede tener un proyecto que no tiene muchos elementos que se puedan decir que ya existen en otros sitios de España".

"Sería en todo caso de las primeras, sino la primera fábrica y por lo tanto hay que resolver cuestiones técnicas y se lleva trabajando con ellos", ha concluido Fragoso, que ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, tras inaugurar el mural sobre Alfonso IX de León, en el paseo que recibe el mismo nombre.