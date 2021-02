Construcciones ilegales de finca Los Rostros, se comenzarán a demoler a partir abril

Ep

Las construcciones ilegales levantadas en la finca Los Rostros de Badajoz se comenzarán a demoler en los próximos meses, "en principio" a partir del mes de abril, según ha avanzado el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital pacense, Carlos Urueña.

A preguntas de los periodistas por este asunto, el edil ha aseverado que a los vecinos de Los Rostros les ha llegado una comunicación porque tenían una orden de demolición y se les ha comunicado que esta se va a ejecutar en los próximos meses.

A la vez que ha explicado que, en el caso de Los Rostros II, se ha iniciado el expediente también de demolición porque "son viviendas ilegales en suelo protegido y no cabe la legalización".

Al respecto, ha explicado que, cuando llegó a su puesto como delegado de Urbanismo, lo primero que hizo fue ver este asunto, en relación al cual se ha reunido con la Junta para "ver si había alguna posibilidad" de evitar ese tema, pero que no encuentran "ninguna" y, pese a que se ha reunido con los afectados, sus abogados o con arquitectos, "realmente a día de hoy la legalidad es la que es" y dichas demoliciones podrían empezar "en principio" en abril.

Así lo ha señalado Carlos Urueña en una rueda de prensa telemática en la que ha informado de los acuerdos adoptados en la Comisión de Urbanismo que se elevarán al pleno previsto para el próximo lunes, día 22, y que consisten en ocho expedientes de restauración de la legalidad, cuatro expedientes sancionadores por infracciones urbanísticas y, en el área de Planeamiento y Gestión Urbanísticas, cuatro estudios de detalle.

Respecto a los expedientes de restauración de legalidad, ha indicado que hay que llevarlos a pleno según marca la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (Lotus), con la anterior Ley del Suelo correspondía al alcalde, y consisten en una obra sin licencia, aunque legalizable, en la Calle Huerta Las Mellas en las que se propone la reposición de la realidad física alterada o demolición al no haber presentado en el plazo preceptivo de dos meses la documentación para poder legalizarlo.

Una situación similar a un expediente en la Calle Parque de Cazorla y a otro en Santa Marina, mientras que en el caso de una obra en Argüello Carvajal se propone la reposición de la realidad física al haberse realizado sin sujeción a control administrativo municipal y no ser legalizable; en una obra sin licencia en la Calle Pitágoras los dueños o promotores la van a legalizar al ser susceptible de ello.

Otros expedientes consisten en una construcción no legalizable y realizada sin sujeción a control administrativo municipal en la Calle Caballero; y en otro en una actuación en un suelo urbano no consolidado en la zona de La Cañada que no es legalizable, por lo que se propone reponer la realidad física alterada.

En el caso de los expedientes sancionadores, Urueña ha hecho hincapié en que, con la Lotus, la competencia para sancionar por infracciones urbanísticas corresponde a pleno y las sanciones van en el caso de las leves de 100 a 3.000 euros; las graves de 3.000 a 50.000 euros y las muy graves de 50.000 a 150.000 euros, aunque se contemplan reducciones de la multa del 25 por ciento si una vez impuesta la sanción se acepta y no se acaba de terminar el expediente iniciado (que se termina cuando se aprueba en pleno).

Además y si dentro del expediente de restauración de la legalidad se consigue legalizar la obra o es demolida, esa misma multa se reduce 50 por ciento.

Respecto a los expedientes sancionadores, uno de ellos es una infracción grave con una multa de 3.001 euros en la Calle Ronda Sur en Villafranco del Guadiana; otro de la misma cuantía en Parque Doñana de la ciudad pero que se está legalizando; también de la misma cuantía en una nave de El Nevero que también ha sido legalizada; y el último el de la Calle Pitágoras con una sanción de 18.667 euros.

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

En materia de planteamiento y gestión urbanística, Carlos Urueña ha citado un estudio de detalles y actuación singular en una manzana entre la Calle Moreno Zancudo y San Lorenzo, donde se pretende implantar un centro de arte flamenco y hacer unos apartamentos, aunque para acometer esta obra hay que hacer una agrupación parcelaria, algunas de las cuales están protegidas, y es necesario un estudio de detalles y presentar un proyecto de actuación singular.

Según ha concretado, este tema fue aprobado inicialmente en septiembre de 2020, se sometió a información pública sin alegaciones y se pidió el informe de Patrimonio de la Junta de Extremadura con fecha de entrada el 9 de octubre de 2020, de manera que pasados tres meses el ayuntamiento tiene "silencio positivo"; así como que este proyecto ya está en Licencia, aunque tendrá que volver a pasar por la Comisión de Patrimonio cuando el consistorio apruebe "a falta de muy poco" el proyecto de ejecución para que informen positivamente.

Otro estudio de detalle y proyecto de actuación singular se refiere a dos solares en Arco Agüero, donde se pretenden construir nuevas viviendas de iniciativa privada; y un tercer expediente a una manzana en la Avenida de Elvas, donde se contempla una edificación aislada exenta y una zona de aparcamiento en el marco de un proyecto que, como ha avanzado el edil, será un restaurante de una franquicia que se quiere instalar en esta parcela.