Ayuntamiento de Badajoz podría ayudar a que haya enterramientos de islámicos

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha abogado por que el ayuntamiento de la ciudad ayude y facilite que pueda haber enterramientos de ciudadanos islámicos bajo los principios generales de sus creencias, sobre lo cual ha aseverado que "siempre y cuando sean compatibles con nuestros derechos constitucionales no hay ningún problema".

"Ahora, querer un espacio reservado solo para ellos en los cementerios ya les he transmitido que a mí me parece que no es compatible con el espíritu de lo que en España debemos tener", ha matizado Fragoso, sobre la petición de la comunidad islámica de una parcela para un cementerio musulmán.

Al respecto y en primer lugar, el regidor ha querido trasladar a dicha comunidad su "absoluto respeto a todo lo que tiene que ver con los ritos funerarios derivados de su creencias, como no podía ser menos, la de la islámica y de la de todos, o sea la judía, la evangelista, la católica, la agnóstica, la atea".

Y es que, como ha agregado, cada uno "evidentemente" puede tener sus convicciones y hay que respetárselas y en la medida que estas sean "compatibles" con los principios que regulan la convivencia en España, la Constitución, estaría "encantado".

De este modo y sobre la petición de "querer un espacio reservado solo para ellos en los cementerios", ha dicho que "ya" les ha transmitido que le "parece que no es compatible con el espíritu de lo que en España debemos tener", a la vez que ha agregado que en la ciudad no hay cementerios católicos, ni judíos, ni evangelistas, ni agnósticos o ateos.

"Ahora si este ciudadano que ha fallecido necesita ser enterrado bajo un rito que permita tener un enterramiento en el suelo, que hoy lo permite nuestra legislación con las condiciones, una losa, dentro de la tierra, ningún problema", ha continuado Fragoso.

Además, cree que el "problema" es si se quiere que ese ciudadano sea enterrado pero se exige que, quienes se sitúen al lado, sean de su misma confesión; o que el operario que le entierre sea del mismo sexo que el fallecido.

Eso último "a lo mejor puede complicarlo un poco más", mientras que sobre la petición de que sea la comunidad islámica la que gestione este espacio, ha indicado que hoy en día el espacio lo gestiona el ayuntamiento y que él mismo a los operarios que entran a trabajar en Cementerios no les pregunta ni en qué creen, ni qué piensan ni "evidentemente" el sexo, que "se sabe porque viene en el DNI".

De este modo, ha dicho que "no hay ningún problema" y que este último en todo caso está en "querer un espacio solo para ellos", cuando a día de hoy en los cementerios civiles de la ciudad de Badajoz "no hay espacios reservados para nadie": "que ellos necesitan que en vez de enterramientos en nichos sea en suelo, hay espacios reservados para enterramientos".

Ha apuntillado igualmente que le ha dicho al imán "alguna vez" que se podría "analizar" si "hay que reorientar algún espacio", en relación a que los musulmanes piden un espacio reservado para sus enterramientos en el suelo mirando a la Meca.

"Pero un espacio para ellos solo gestionado por ellos yo entiendo que no es compatible con lo que son los principios constitucionales", ha insistido, para agregar que es su "criterio" y que "nadie" le ha "convencido de lo contrario".

"Igual que no permitiría que algún ciudadano católico me dijera que no permite que nadie de una confesión diferente esté en los alrededores del nicho de su padre porque no tendría ningún sentido", ha remarcado Fragoso, que ha sumado que la comunidad islámica diga cuáles son "sus principios básicos".

El alcalde, Francisco Javier Fragoso, ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, con motivo de su visita la finalización de las obras del entorno de la Biblioteca del Estado, en la Avenida República Dominicana.