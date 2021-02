PSOE Badajoz reclama la activación de11 proyectos "muy retrasados" en la ciudad

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha reclamado la activación de 11 proyectos "muy retrasados", en relación a los cuales ha pedido al equipo de gobierno que se deje de enredos y los active con urgencia".

En nota de prensa, Cabezas se ha referido al retraso para dar uso al albergue juvenil, el Centro de Ocio Contemporáneo (COC), el Fuerte de San Cristóbal, las cámaras del Casco Antiguo, las reparaciones en San Francisco y Conquistadores, los depósitos de La Luneta, el centro cívico de La Paz, los cambios en la plaza de Cervantes o terminar la de Santa Marta, "entre otras propuestas rezagadas".

Para el portavoz del PSOE, "no hay forma de que PP y Cs reconozcan error alguno en su gestión. Ni siquiera en los retrasos a proyectos anunciados mil veces, a los que responden en plan Aznar, 'estamos trabajando en ellos'", a la vez que ha expuesto que unos cuantos proyectos "se eternizan y no ven llegar su final para entrar en servicio para la ciudadanía", razón por la cual ha pedido al gobierno local que "no se distraiga ni dé nuevas justificaciones para el retraso".

Entre dichos proyectos, ha citado en primer lugar el albergue juvenil 'El Revellín', cerrado en octubre de 2017, desde cuando se viene realizando el pliego de condiciones para volver a sacarlo a licitación; y en segundo el COC, cerrado en enero de 2019 y cuyos pliegos "siguen haciendo" y "sin escuchar las demandas vecinales que piden su apertura como foco cultural".

Otros proyectos pasan por el Fuerte de San Cristóbal, cuya zona de hostelería se terminó en 2014 y desde entonces se redactan los pliegos sin "aclarar" por parte del gobierno municipal "qué tipo de gestión desea para el monumento", mientras que sobre la intervención en los depósitos de La Luneta ha expuesto que se trata de una obra "urgente" que lleva seis años presupuestada (en 2016 por 353.000 euros) y "sin hacerse"; y sobre el aparcamiento de autocaravanas que se ha quedado "pequeño" y es necesario buscar nueva ubicación.

Para Ricardo Cabezas, que algunas inversiones aparezcan en el Plan de Impulso "no es una garantía de que se hagan" y ha tachado este último como "de la vergüenza" puesto que "a pesar del montante a invertir no hay ninguna novedad" y "todo es una enmienda a lo prometido" por el alcalde Francisco Javier Fragoso, pero que "de una manera u otra sigue pendiente desde inicio de la pasada legislatura".

Sobre la Plaza de Cervantes, ha matizado que está esperando las jardineras y el nuevo ajardinamiento general, que no tenía financiación; y sobre el Centro Cívico Valdepasillas-La Paz que, para empezar, el Grupo Socialista considera que deben ser dos centros diferentes, a la vez que ha comentado que se incluyó en el anexo de presupuestos en 2016, 2017, 2018 y 2019 y que en 2020 "inexplicablemente no se incluyó pero se recuperó para el Plan de Impulso" y en todo caso lleva siete años "como promesa".

En el caso de la Plaza de Santa María de la Cabeza, lleva ocho años sin estar activa la fuente y cascada ornamental; y en las cámaras en el Casco Antiguo ha habido "demasiados anuncios fallidos, inclusión presupuestaria en 2017 y anunciadas un año antes".

El portavoz del PSOE ha sumado la intervención en las plazas de San Francisco y Conquistadores y que, tras "anuncios fallidos" del alcalde próximos a las elecciones de 2019, "es difícil justificar el retraso", además de estar "pendiente" desde 2017 y presupuestado en 468.000 euros.

También ha citado la terminación de la Plaza de Santa Marta, que "acumula 25 meses de retraso" y en la que no hay kiosco o la fuente monumental no entra en servicio, y por todo ello, ha recordado estos 11 proyectos "que esperan los pacense desde hace años" y que el gobierno local dice "que retoma algunos de ellos ahora, como también dijeron que los retomaban otras veces".

Así, ha matizado que "no quiero ser aguafiestas, pero entre mis responsabilidades está el echar en falta y en cara lo que no se hace para que se ponga remedio. Sin acritud, es por el bien de la ciudad. Háganlo, no hace falta que vuelvan a anunciar lo anunciado y que por su dejadez sigue pendiente".