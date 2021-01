PP y Vox piden la dimisión de un concejal del PSOE en Olivenza

Rd./Ep.

El PP y Vox han coincidido este jueves en pedir la dimisión de un concejal socialista de la localidad pacense de Olivenza, después de que el alcalde, Manuel José González Andrade, confirmara este pasado miércoles en el pleno municipal que este edil, con competencia en la residencia de mayores, había sido vacunado frente a la Covid-19.

Tras esta confirmación, el PP de Extremadura ha considerado, a través de redes sociales, que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara "ha mentido a todos los españoles", ya que "un concejal suyo ha sido vacunado también saltándose el protocolo".

"Otro más. Y no será el único", señala el PP de Extremadura, que añade que espera la "dimisión mañana mismo" de este concejal oliventino.

Por su parte, Vox ha reclamado la dimisión "de manera inmediata" de este concejal socialista que se ha vacunado "protocolos y las normas para la administración de dicha vacuna", ya que a su juicio, "no es de recibo que ningún cargo público utilice su posición privilegiada para ponerse por delante de aquellos que de manera voluntaria necesitan con mayor urgencia esas dosis".

Además, a través de nota de prensa, Vox ha reclamado a la Junta de Extremadura que "inicie una investigación seria sobre las personas que se han saltado los protocolos de vacunación", ya que a su juicio, "de lo contrario no podrán ser considerados más que cómplices de esta situación".

DEFENSA DEL ALCALDE

Ante estas peticiones, el alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade, ha defendido que este edil cuenta con su "absoluta confianza" y "ni se va a ir ni yo voy a permitir que lo haga".

Y es que, según ha explicado el alcalde en redes sociales, este concejal "está en la residencia mañana, tarde y alguna noche, de lunes a lunes sin descanso, trabajando y preocupado por llevar la gestión con el máximo cuidado para que la Covid-19 no entrase en ella", algo que "lamentablemente no pudimos evitar hasta el final y que ha provocado que no lo estemos pasando nada bien desde hace unos días".

González ha señalado que en el pleno confirmó, a preguntas del PP, "con la misma honestidad de siempre y la conciencia muy tranquila" que este concejal había sido vacunado, tras lo que ha recordado que "las personas que trabajan en primera línea con los mayores de residencias han sido los primeras en vacunarse", con el objetivo de "proteger a las personas mayores".

En ese sentido, el alcalde ha destacado que este concejal "es posiblemente el que más tiempo pase en el centro", por lo que ha considerado que "por puro sentido común es normal que haya tenido que ser vacunado", algo que él mismo supo "desde el mismo momento en que lo hizo", ha dicho.

"No voy a entrar en contestar comentarios políticos de los que me siento cada vez más alejado, que me quitan tiempo y energía", ha destacado González Andrade, quien ha aseverado que este concejal "es un tipo decente, como el resto del equipo de gobierno, por eso está conmigo y por eso repitió en la candidatura".

Por eso, concluye asegurando el alcalde que "si se hubiese aprovechado de su cargo como otros indecentes que hemos visto por ahí, no hubiese hecho falta que saliese la oposición a pedir su dimisión, ya lo habría hecho yo", tras lo que ha reafirmado su "absoluta confianza" en este edil.