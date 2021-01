Ayuntamiento Badajoz trabaja nuevas ayudas para empresarios "obligados" a cerrar negocios

Ep.

El Ayuntamiento de Badajoz está trabajando en su segundo programa de ayudas a beneficio de empresarios o autónomos que se han visto "obligados" al cierre "forzoso" de sus negocios, como consecuencia de los sucesivos decretos de la Junta de Extremadura para frenar los contagios de Covid-19 en la región.

En concreto, está trabajando en sus bases, que se van "modificando y adaptando" por las nuevas restricciones y limitaciones anunciadas este pasado miércoles y que afectan a sectores que "en principio no estaban "obligados" al cierre, pero que "a partir de ahora sí van a estarlo como pueden ser gimnasios y otras actividades".

Así lo ha señalado, en una rueda de prensa telemática para informar de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local de este viernes, el primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, Ignacio Gragera, que ha recordado que en el consistorio tienen reservados 1,5 millones de presupuesto para este fin.

Igualmente, ha apuntado que el equipo de gobierno está manteniendo reuniones con los sectores afectados, y han estado hablando con la Confederación de Organizaciones Empresariales de la provincia de Badajoz (Coeba), la Cámara de Comercio o la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) o bien con diferentes sectores comerciales de la ciudad tanto para escuchar sus "impresiones", como para ver en qué se puede "mejorar".

Al respecto, ha avanzado que esta nueva convocatoria que tienen "muy avanzada" va a facilitar y agilizar "mucho" los trámites, sobre lo cual ha reconocido que las líneas de la primera convocatoria de ayudas lanzada eran "un poquito más complicadas", porque una de ellas era como consecuencia de la pérdida de facturación y, en este caso, lo que se van a sufragar son los cierres "directos", por lo que la acreditación documental "va a ser mucho menor". "Además tenemos ya la mecánica más adaptada", ha dicho.

Respecto al contenido de estas ayudas, ha abundado en que serán para todos aquellos que se han visto "obligados" a cerrar durante este periodo de tiempo, "indistintamente" de ejemplos como la hostelería que puede servir desayunos para recoger, y ha reiterado que el gobierno local considera que todo cierre de actividad "y toda imposición" por parte de las autoridades competentes relativa a "un cierre que les impida desarrollar su actividad" debe ir "acompañado" de ayudas, por lo que todos aquellos que han tenido que cerrar podrán recibir estas ayudas del ayuntamiento.

PETICIONES DE LA OPOSICIÓN

En su intervención, Ignacio Gragera ha dicho que le "sorprende" que, como consecuencia del "ruido mecánico que ha habido esta semana" respecto de las peticiones de la oposición a la hora de habilitar este tipo de ayudas, se pidan cuando "ellos saben" que el gobierno local trabaja en éstas desde el acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura del pasado día 5 y, desde "ese mismo día", están trabajando en confeccionar esas bases y en intentar ayudar y "echar una mano" a los diferentes sectores productivos "que se han visto afectados por ello".

Así, ha pedido "intentar rebajar el tono" porque no tiene "intención" ni "interés" en decirle a la oposición lo que tiene o no que hacer, pero "sí que al menos no falten a la verdad y que no intenten señalar o acusar a este equipo gobierno de inactividad y de falta de compromiso con los comerciantes y con los hosteleros de esta ciudad" porque "si algo ha demostrado este ayuntamiento y este equipo de gobierno es su plena implicación".

Asimismo, ha apuntillado que poner en marcha este tipo de ayudas supone un "esfuerzo", un tiempo y un trabajo tanto de los concejales como de los técnicos municipales que trabajan en el día a día en las mismas; y ha considerado que "no es de recibo" que se le exija al equipo de gobierno "soluciones inmediatas" cuando se desconoce cuánto tiempo se va a dilatar el cierre o hace una semana no se sabía que el sector de los gimnasios iba a estar incluido en los "cierres forzosos"; por lo que ha pedido "lealtad" y "comprensión".

"Estamos dispuestos a echar una mano a todo el mundo, pero lo que no estamos dispuestos es a admitir lecciones de quienes allí donde gobiernan en vez de ayudas a los empresarios lo que están haciendo es subir impuestos", ha señalado Gragera, para quien "esto es una problemática y una pelea continua" que "no" le "gusta".

Y es que, como ha recordado, la ciudad "desde el minuto uno" ha eliminado las "únicas" tasas que se cobran por la actividad económica, y no se paga el Impuesto de Actividades Económicas por debajo del millón de euros de facturación, ni tampoco las tasas de mercadillo o veladores o, en relación a estos últimos, fue la primera ciudad en hacer un "esfuerzo" para ampliarlos.

Finalmente, ha insistido en que el que PSOE y Unidas Podemos pretendan "dar lecciones de compromiso y de ayuda y de esfuerzo" al equipo de gobierno le "provoca en muchos sentidos" un "rechazo absoluto", y en que el que digan que no están apoyando a los sectores productivos "es mentir descaradamente", por lo que ha solicitado a la oposición que apoyen las medidas que se están tomando en el ayuntamiento, "que son muchas y muy variadas".