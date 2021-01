Gobierno Badajoz pide a la oposición que "dejen de ser cínicos" y "arrimen hombro"

Ep

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz ha pedido a los grupos de la oposición de PSOE y Unidas Podemos que "dejen de ser cínicos", "de insultar" y de "generar enfrentamiento y división".

Así lo ha señalado el primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, Ignacio Gragera, que ha tachado de "surrealista" la situación vivida esta semana en el ayuntamiento con "algunas" manifestaciones y declaraciones por parte de los grupos de la oposición, a la vez que ha querido recordar acto seguido que sigue en contratación la campaña para el fomento y el promoción del comercio local en Badajoz.

Una campaña publicada en la Plataforma de contratos del sector público, que lleva publicada desde el pasado día 4 de enero y cuyo plazo para presentar ofertas vence el 19 de enero, ha señalado Gragera.

Además, ha trasladado ante las críticas que se han venido sucediendo en los últimos días por parte de los grupos de la oposición que el ayuntamiento y el equipo de gobierno están con los comerciantes, con el comercio local y con la imagen de Badajoz como destino de compras y como una ciudad "eminentemente comercial" y también de servicios.

"Rechazamos expresa y tajantemente todas las acusaciones que se nos han venido provocando por parte de los grupos de la oposición", ha continuado, para tachar de "un cinismo absolutamente indignante" que tanto desde PSOE como desde Unidas Podemos se "achaque" al equipo de gobierno "actuar en apoyo del comercio por un mero interés o rédito político, cuando ellos ni siquiera han tenido la decencia" de "acompañarlos en uno de sus momentos más difíciles".

Ante ello, ha dicho que "habría que preguntarse por qué ellos no han querido acompañar a los comerciantes y a los hosteleros de esta ciudad en sus legítimas reivindicaciones".

"Por qué no apoyan, por qué no aplauden y por qué no publicitan todos los esfuerzos que se hacen por parte de este ayuntamiento para mejorar, dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestras competencias, las condiciones en las que pueden prestar y desarrollar sus negocios", se ha preguntado.

Y es que, según ha remarcado, el Ayuntamiento de Badajoz durante este año "se ha volcado" con estos dos sectores, el comercio y con la hostelería, y "les ha permitido cuando prácticamente nadie permitía" ampliar sus terrazas, les ha exonerado del pago de sus tasas, les ha eliminado el pago de las tasas para 2021 o ha planteado un plan de ayudas "con sus luces y con sus sombras pero muy ambicioso", que ha llegado y está llegando a 2.000 empresarios de la ciudad de Badajoz.

De esos 2.000 empresarios, ha matizado, el 80 por ciento ya están abonados a día de hoy habiendo terminado la convocatoria el día 30 de noviembre, por lo que se lleva un grado de ejecución, pago y liquidación de las ayudas "mucho mayor que el de otras administraciones", como también les han acompañado "físicamente" a los comerciantes y hosteleros, les han escuchado y han estado con ellos.

Algo que han hecho desde el gobierno local "incluso sabiendo que la situación desesperada que tienen algunos de ellos puede llevar a que haya o exista algún reproche", según Gragera, para quien "hay que dar la cara y estar con ellos, explicarles, escucharles incluso cuando se quejan" y "tener la decencia política de entenderles y de asumir que, en muchos casos, ya su desesperación hace que sus reproches quizás no vayan dirigidos o no siempre vayan dirigidos a quien, en este caso, tiene la responsabilidad de poder ayudarles".

DONDE GOBIERNAN NO AYUDAN

"Que no es en primera instancia, insisto en primera instancia, este ayuntamiento sino aquellas administraciones que les impiden desarrollar su labor por los motivos que sean", ha comentado en alusión al cierre de estos negocios en la ciudad, a la vez que ha criticado el "cinismo horroroso" de PSOE y Unidas Podemos, cuando "allí donde gobiernan no solo no ayudan, no solo no llegan las ayudas, no solo le suben los impuestos".

Y es que "además de todo eso les impiden desarrollar su actividad cuando no hay motivos científicos para ello", ha agregado, para pedir "por favor" a ambos grupos municipales que "dejen de ser cínicos", de "insultar", "de poner barreras", "de crear trincheras, de generar enfrentamiento y división y se dediquen de una vez a arrimar el hombro y a estar con los sectores afectados".

Ha lamentado igualmente que "ya está bien" de que comparezcan para "despotricar sin ton ni son" y llamen "cutres, mantas y demás lindezas" al gobierno local, que está "volcado desde el minuto uno en ayudarlos a todos"; como también ha pedido que "se deje de utilizar el doble rasero o el doble discurso" dado que un día piden unidad y consenso, ayudar y arrimar todos el hombro, y al día siguiente "para dar latigazos, para fustigar y para intentar minar la credibilidad de este equipo de gobierno, cosa que no consiguen".

MEDIDAS ANTICOVID

Finalmente, Ignacio Gragera ha criticado "la absoluta irresponsabilidad" de Unidas Podemos al plantear que en los cursos de formación anticovid de prevención de riesgos laborales se incumplían las medidas contra la Covid-19, algo que es "rotundamente falso", y unas "acusaciones que faltan flagrantemente a la verdad" con "un desprecio absoluto y con una deslealtad institucional" que, por otro lado, no le "sorprende", aunque sí es "alucinante" dada la actual situación de la pandemia y que el ayuntamiento "es absolutamente escrupuloso en su cumplimiento".

Por último y en relación a la situación sanitaria de esta ciudad y de las medidas anunciadas este jueves por el alcalde, Francisco Javier Fragoso, Gragera ha hecho un llamamiento a la ciudadanía "una vez más" para que intenten, dentro de sus posibilidades, "limitar" sus contactos sociales y su movilidad para, entre todos, conseguir superar la situación "en estos malísimos días" y poder retomar la normalidad "que a todos nos hace falta".

"La situación ya se prolonga mucho en el tiempo, la situación no es buena y tememos que como estos datos no consigamos entre todos mejorarlos vamos a tener unos meses o al menos un mes muy malo", ha concluido Gragera.