Vergeles replica a Fragoso que el RD Estado de Alarma no permite adelantar toque de queda

Así, lo ha señalado el Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, añadiendo que el Real Decreto del Estado de Alarma vigente actualmente permite que el toque de queda "se produzca para toda la población o para nadie" y que sea "entre las diez de la noche y las siete de la mañana" y en esa franja cada comunidad puede "mover" el horario.

De este modo, se ha pronunciado sobre el planteamiento del alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, de aplicar un toque de queda "inferior" a las 22,00 horas para los menores de 16 años.

A este respecto, el titular de Sanidad ha incidido en que no se puede implantar un toque de queda fuera del horario establecido y que "por eso las comunidades autónomas que quieren adelantar el toque de queda a las seis de la tarde, lo que hacen es tomar la decisión de disminuir los atractivos para que la gente salga", es decir, cerrando comercio y hostelería a las 18,00 horas porque "si no hay nada abierto, no va a la gente".

Junto con ello, Vergeles ha agradecido a Fragoso "la preocupación" y la "actitud que ha tenido durante todo la pandemia" y ha considerado que tiene una "relación magnífica" con el primer edil pacense.

En este sentido, ha indicado que aunque quisiesen adoptar la medida planteada por el alcalde "el Real Decreto del Estado de Alarma en este momento no lo permite".

En este punto, ha resaltado que las medidas se toman "basadas en recomendaciones" que hace Salud Pública, matizando que "con ésto, no quiero eludir responsabilidades, el responsable último de tomar la decisión y el que lo lleva a Consejo de Gobierno a proponerlo soy yo, o sea que yo no eludo responsabilidades en este tema pero siempre con el asesoramiento de Salud Pública".