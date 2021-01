Policía local de Alburquerque inicia huelga de hambre indefinida por impago a trabajadores

EpTv

Un policía local de Alburquerque, Juan Pedro Pulido, ha iniciado este lunes una huelga de hambre indefinida como señal de protesta por el impago de nóminas a trabajadores municipales por parte del ayuntamiento que debe tres nóminas a funcionarios, cinco a los contratados y cuatro al personal laboral.

"Es una decisión que me ha costado mucho tomarla, no te levantas un día y dices me voy a poner en huelga de hambre; hemos intentado solucionar el problema, hemos intentado ponernos en contacto con el ayuntamiento", ha asegurado Pulido al tiempo que ha resaltado que "no es un problemática de ahora" sino que llevan "arrastrando aproximadamente año y medio o dos años".

En este sentido, en declaraciones a los medios, ha afirmado que "son unas 250, incluso 300" las personas que son trabajadores municipales que están "sufriendo continuos retrasos" en los pagos "sin ningún tipo de explicación".

"En ningún momento nos han dicho por qué no nos pagan, simplemente llega el día, pasa un día, pasa otro, y nada; los recibos se van acumulando, tu familia llega final de mes y no tienes dinero prácticamente porque no cobras tu sueldo que para eso trabajamos", ha manifestado.

Del mismo modo, ha sostenido que han intentado contactar con la alcaldesa de la localidad, María Luisa Murillo, pero "en ningún momento" ha dado "ningún tipo de explicación" y que "extraoficialmente" le dijeron que "esto es lo que había" y que si no estaba de acuerdo que se "fuera" como había hecho "el resto de compañeros".

A este respecto, Pulido ha explicado que el cuerpo de la Policía Local de Alburquerque "se ha desmantelado" y quedan dos agentes ya que cuando él empezó eran once y que actualmente dos se han jubilado y siete han comisionado a otras localidades "en el último año y medio" porque hay una "situación insoportable".

"Pero yo estoy aquí para decir basta ya y yo voy a estar aquí y me van a tener y no me voy a ir", ha resaltado, toda vez que ha insistido en que en Alburquerque tienen "un problema real". "No significa nada que me paguen hoy las tres nóminas que me deben y al mes que viene tenga otra vez el problema", ha remarcado.

Por ello, ha reclamado a la alcaldesa que explique "realmente lo que está sucediendo en Alburquerque" y "a partir de ahí empezar a trabajar todos en una solución".

Pulido ha iniciado esta huelga de hambre este lunes a las puertas del ayuntamiento donde le han acompañado en este primer día algunos vecinos y también representantes sindicales y de grupos políticos como señal de apoyo a su reivindicación.

De este modo, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO Extremadura, Juan Antonio García, ha afirmado que el Ayuntamiento de Alburquerque está "en situación de quiebra técnica", es decir, que hay una "bancarrota" fruto de "una sobre dimensión" en la contratación pública que "ha atendido a comprar votos en el pueblo".

"Se han estado comprando votos a base de contrataciones temporales y de puestos de trabajo para las elecciones, no me queda la menor duda; no es normal que un pueblo del número de habitantes de Alburquerque haya tenido las contrataciones, los picos de contratación temporal que han tenido en los últimos años", ha espetado.

Por ello, ha pedido que acuda el Ministerio de Hacienda "cuanto antes" para "intervenir el ayuntamiento" y, ha dicho, "refinanciar los 10 o más de 10 millones de deuda que tenemos la sospecha que existen".

Por su parte, el responsable de CCOO en el ayuntamiento, Teo Santos, ha dicho que ha acudido a "solidarizarse con el compañero" y "apoyar un poco la situación de los trabajadores" del municipio que es "muy dura" y "muy dramática" por "tanto tiempo sin cobrar".

Además, ha dicho que en el consistorio hay "muchos trabajadores que son laborales y están indefinidos en fraude de ley" y "hay unos cuantos que no han renovado este año" por lo que si éstos "no denuncian su situación que puedan pasar a laboral indefinido no fijo, perderán todas las indemnizaciones" a las que tengan derecho.

GRUPOS POLÍTICOS PIDEN QUE SE INTERVENGA EL AYUNTAMIENTO

Por parte de los grupos políticos han acudido el presidente provincial de VOX Badajoz, Ángel Borreguero, el portavoz de Independientes por Alburquerque (Ipal), Manuel Gutiérrez, único grupo de la oposición en el municipio, y el diputado nacional del PP Víctor Píriz, quienes han coincidido en pedir que se intervenga el ayuntamiento debido a esta situación.

Así, Borreguero ha considerado que Pulido "ha sido muy valiente" al hacer esta huelga de hambre y que "no ha tenido más remedio" que llevarla a cabo para "visualizar su situación" y "la de más de 200 trabajadores del ayuntamiento". Además, ha afirmado que pedirán al Ministerio de Hacienda" que intervenga el ayuntamiento, el cual -ha sostenido- "ha comprado prácticamente la mayoría de los votos que tiene para sustentar" a su alcaldesa, de la cual ha pedido su dimisión.

Igualmente, Gutiérrez ha destacado que su grupo ha estado "advirtiendo" sobre "la posibilidad que en este momento se hace real de que el ayuntamiento entrara en quiebra técnica". Además, ha afirmado que han estado pidiendo información y "nunca" se les ha "respondido nada" así como que han tenido que "acudir en varias ocasiones a la fiscalía" para "denunciar" que no se les facilita la documentación a la que tienen "derecho" por ser oposición.

"Efectivamente el ayuntamiento ya no está en situación de dar solución a este grave problema que hay en Alburquerque que afecta no solamente a trabajadores y empleados municipales sino que afecta a todo el pueblo entero", ha asegurado al tiempo que ha insistido que el consistorio "tiene que ser intervenido".

Finalmente, Píriz ha apuntado que él ha acudido "en segundo plano" porque no le gustan "los oportunismos en política" y que es "el día de Juan Pedro, el día de los valientes y de que los alburquerqueños están dando la cara" por su "nómina" y la "dignidad en el trabajo".

"Desde el Partido Popular llevamos mostrando desde estos años el apoyo a los empleados municipales, el apoyo a la decencia y a la honradez que tiene que imperar en este ayuntamiento y que ahora mismo no lo hace", ha subrayado al tiempo que ha añadido que "lo estamos peleando en vía judicial y administrativa, en vía política y vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir peleando contra los despidos que se están incitando desde el ayuntamiento, despidos encubiertos, un ERE encubierto que está instando a los trabajadores a pedir la baja voluntaria porque no pueden pagar las nóminas porque es un ayuntamiento en bancarrota".