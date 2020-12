Fragoso augura un 2021 "de esperanza" en Badajoz, tras un 2020 "durísimo y terrible"

Ep.



El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha augurado un 2021 "de esperanza" en la ciudad, tras un 2020 "durísimo y terrible" con motivo de la pandemia de la Covid-19, y en el que la capital pacense "ha demostrado que, incluso en los peores momentos, es capaz de tener vida y pulso".



"El ayuntamiento creo sinceramente que ha estado a la altura de las circunstancias, ha sido leal en la colaboración con las otras administraciones y ha estado más cercana que nunca de quien peor lo estaba pasando, a través de las políticas sociales y a través de las políticas de ayudas a nuestros autónomos y a nuestras pequeñas y medianas empresas", ha aseverado.



En una rueda de prensa en la Casas Consistoriales acompañado del primer y la segunda teniente de alcalde, Ignacio Gragera y María José Solana, respectivamente, Fragoso ha lamentado en primer lugar que 2020 ha sido un año "durísimo" que "ha sesgado muchas vidas, en muchos casos vidas de gente a las que conocíamos y de las que en muchos casos no hemos podido, ni siquiera, ir a su velatorio o a su entierro" y en el que "mucha" gente ha sufrido las consecuencias en su propio cuerpo de la pandemia sanitaria o en su entorno más cercano y familiar.



Por eso, ha querido dedicar sus primeras palabras al recuerdo de los fallecidos en este año que, no obstante, empezó con noticias "francamente positivas" como el inicio de las obras en la piscina de la Margen Derecha, el aumento de turistas de forma exponencial o las cifras récord batidas, por ejemplo, por el Desfile de Comparsas del Carnaval.



No obstante, "la ilusión desgraciadamente" para todo el mundo, el país, la región y la propia ciudad "se vio truncada por la llegada de un virus y por el sufrimiento de una pandemia", ha lamentado, para matizar que, pese a que el coronavirus ha sido el "desgraciado protagonista de todo el año", también se deben trasladar "cuestiones positivas" y "la ciudad ha demostrado en su conjunto comportarse de forma ejemplar en momentos difíciles", al mostrar solidaridad con quienes "peor lo estaban pasando" y querer "echar una mano".



Así, se ha referido a iniciativas solidarias como la gente que planteaba hacer máscaras de acetato o la presentación de voluntarios para ayudar a los más mayores que no podían salir de sus casas, y ha valorado "sinceramente" que el "comportamiento" del ayuntamiento y todos los concejales con responsabilidades y de todos los trabajadores municipales ha sido "ejemplar en momentos difíciles donde todo el mundo estuvo dispuesto a arrimar el hombro y a colaborar".



PRIMERAS MEDIDAS



De este modo, ha continuado el primer edil, hubo que tomar medidas "de forma inmediata" ante una crisis "que no sabíamos cómo afrontar" y que era "nueva", y el consistorio se comportó de forma "eficaz y además anticipándose en muchos casos a medidas que, después para satisfacción, fueron replicadas en otros puntos de Extremadura y de España", acerca de lo cual ha asegurado que al equipo de gobierno no les "titubeó la mano" cuando fueron los primeros en cerrar los mercadillos.



Una medida a la que ha sumado el cambio del horario de recogida de la basura o la desinfección semanal de todos los centros de mayores, como también ha tachado de "espectacular" el despliegue de los trabajadores de Limpieza, a los que ha felicitado por estar "al pie del cañón" cada día y, en concreto, el 25 de abril con la desescalada y apertura de espacios y con motivo de lo cual hubo 34 vehículos o unas 60 personas desinfectando la ciudad y sus pedanías.



"Creo sinceramente que tomamos medidas ejemplares para momentos de crisis", ha considerado el alcalde, que ha recordado también el reparto de mascarillas infantiles a través de las farmacias cuando había problemas de provisión de las mismas o la "absoluta lealtad y colaboración con el resto de administraciones" y, pese a que se ha dado "alguna polémica" como con el reparto de los alimentos de las becas comedor, "enseguida" la "obviaron" y volvieron a un "absoluto esfuerzo de colaboración institucional".



RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD



Pasados los primeros momentos de crisis sanitaria con medidas para evitar su propagación "con eficacia", se necesitaba empezar a colaborar para que la ciudad fuera recuperando la actividad "que necesitaba" y la que contribuyera a ir paliando el segundo efecto de la pandemia como es, a su juicio, el económico, y ante ello los trabajadores municipales "se volcaron" por un lado en facilitar servicios telemáticos, junto a llenar de contenidos las redes para los niños, para hacer deporte o el seguimiento personal de las 2.000 personas mayores apuntadas al Programa de Atención al Mayor.



Además, se facilitaron teléfonos de atención de Servicios Sociales, se creó un servicio de catering en domicilios para los mayores o se lanzó una convocatoria de ayudas por 1,8 millones de euros, mientras que, en clave económica, se ha referido a una medida "drástica" como lanzar los impuestos municipales a finales de año, la exención de las tasas de veladores y mercadillos en la etapa de confinamiento y posteriormente de cara a 2021, o la convocatoria de 3 millones en ayudas para autónomos y pymes de la que se siente "profundamente orgulloso".



El Ayuntamiento de Badajoz también ha querido aportar actividad económica y ha licitado en estos meses más de 31 millones de euros, según Fragoso, que ha rememorado las obras en La Galera, Santa Catalina, las plataformas únicas o el soterramiento de contenedores en el Casco Antiguo, y ha valorado que ello permite "mirar el futuro con mucha esperanza", junto a la dinamización de sectores como el hostelero con el concurso 'Saborea Badajoz' o las medidas relativas a veladores, o el cultural con la Feria del Libro, con medidas de seguridad replicadas en el Mercado Navideño.



"MENSAJE DE ESPERANZA"



Ya de cara a 2021, Francisco Javier Fragoso ha querido lanzar "un mensaje de esperanza" cuando se empieza a ver "la luz al final del túnel de la crisis sanitaria" y ha augurado que será un año "magnífico para la ciudad de Badajoz porque se han puesto las bases para ello" y, pese a la crisis económica, la capital pacense "como había hecho los deberes" puede afrontarla "en mejores condiciones que los demás".



En este sentido, ha destacado que este martes se ha firmado el préstamo de 20 millones de euros que ha enmarcado en un acuerdo político "conseguido por todos los miembros de la corporación" y plasmado en un plan de reactivación que permitirá generar inversión, además de las partidas de la segunda anualidad del presupuesto plurinanual que, unido a la actividad privada o de otras administraciones como las obras de la nueva Facultad de Medicina, la Ronda Sur o las siguientes etapas de la Plataforma Logística, hacen que 2021 sea "magnífico y de esperanza para la ciudad".



Por último, ha citado "retos" como seguir trabajando por el Casco Antiguo y el patrimonio con las obras en el Palacio de Godoy, la Alcazaba, el nuevo 'Ayuntamiento administrativo' o el Corredor verde de la Calle Stadium; además de "reforzar" los Servicios Sociales y volverlo a dotar de partidas económicas que permitan ayudar a quienes "lo necesiten" o el "esfuerzo" en trasladar a final de año los impuestos; el desarrollo de planes de formación para desempleados; o iniciativas relativas a la eficiencia energética.