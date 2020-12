PSOE Badajoz subraya que polideportivo de Valdepasillas debería estar YA terminado

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha recordado que el polideportivo de gimnasia previsto en la barriada de Valdepasillas debería haberse iniciado en 2018 y terminado este 2020 pero aún no ha comenzado.

En nota de prensa, el PSOE ha sostenido que al equipo de gobierno "les da igual cuando empiece y cuando termine su construcción" puesto que "no entiende que gestionar tarde es gestionar mal".

En su opinión, el polideportivo de gimnasia de Valdepasillas "es la particular Carretera de Sevilla" del alcalde, Francisco Javier Fragoso, "pendiente de desdoblar desde hace años en un segundo tramo" y "dos años y medio intermitentes con el actual Gobierno de España y siete años sin hacer nada con el de Rajoy.

Sobre esta infraestructura deportiva, ha detallado que según el presupuesto municipal plurianual de 2017/2020 del Ayuntamiento de Badajoz la obra debía haber comenzado en 2018 y terminado en 2020, siendo su coste de 2,5 millones de euros, pero que estos trabajos, "de financiación 100 por cien municipal", "no han comenzado".

Ha apuntillado de igual modo que, según el nuevo replanteamiento presupuestario, se terminará en 2022, asignando una cantidad "testimonial" de 50.000 euros a este 2020 que, para los socialistas, es para la redacción del proyecto y "además se va a incumplir pues quedan 17 días hábiles para fin de año".

Y es que, según el Grupo Socialista, se trata de un presupuesto "falsario" para una barriada sin instalaciones deportivas y de un proyecto que ha figurado en los presupuestos plurianuales de 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 y se anunció en 2017.

"Seguro que el alcalde tiene alguna buena excusa para rectificarse cada dos años, pero le quita credibilidad cuando pide agilidad a los proyectos de otras administraciones o reclama consignaciones presupuestarias, que demostrado queda que no sirven para nada si no hay voluntad de sacarlas adelante", ha sostenido.

Igualmente, ha agregado que "si tiene algún pretexto para incumplir el calendario de este proyecto no quiere que se conozca", puesto que desde enero de 2020 "no incluye deliberadamente" en el orden del día de los plenos una moción del PSOE registrada el 9 de enero y en la que los socialistas exigen al gobierno local que impulse en 2020 la licitación del proyecto y también la primera anualidad del "prometido y presupuestado" polideportivo de gimnasia de Valdepasillas. "No han querido".