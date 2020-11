Centenar de hosteleros se concentran en Badajoz para reivindicar que locales son "seguros"

Ep.



Un centenar de hosteleros se ha concentrado este miércoles, día 11, en la Plaza de España de Badajoz, convocados por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura (Acocyrex), para reivindicar que sus establecimientos son "seguros" frente a la Covid-19 y que dejen de "criminalizar" a la hostelería.



Tras una pancarta en la que se podía leer 'Salvemos la hostelería. Somos establecimientos seguros', los hosteleros han leído un manifiesto en el que Acocyrex lamenta que son "muchos" los mensajes que día a día les convierten "en foco de contagios y responsables de la irresponsabilidad ciudadana" y que "prácticamente" todas las medidas tienen como protagonista al sector de la hostelería.



En Extremadura, este sector antes de la pandemia aportaba un 8 por ciento al Producto Interior Bruto (PIB), estaba compuesto por cerca de 11.000 establecimientos y empleaba a cerca de 24.000 personas, según Acocyrex, que detalla que actualmente son "bastantes menos" y que cerca de 500 establecimientos han tenido que cerrar porque "la batalla sanitaria les ha vencido", aunque "su caída sin embargo no la provoca únicamente el Covid".



"Salvar la hostelería no es sólo una cuestión de los hosteleros, ni de los políticos sino también una tarea de los medios de comunicación y de la ciudadanía. A ambos les dedicamos el mismo mensaje: dejen por favor de criminalizar a la hostelería, dejen de ejemplificar contagios en restaurantes o bares", reivindica, y aboga por no culparse unos a otros, por asumir su "parcela de acción" y por comenzar "a trabajar unidos por recuperar todo lo que teníamos".



CIERRES Y ESTABLECIMIENTOS INVIABLES



En declaraciones a los medios, el miembro vocal de la junta directiva de Acocyrex, Eugenio Garrido, ha explicado que han convocado esta concentración en Badajoz "para reivindicar que nuestros establecimientos son seguros", y que "no" se les puede "maldecir ni criticar" que la hostelería es "responsable" de "todos los problemas que existen con el tema del covid".



Respecto a la situación del sector en la región, ha recordado que los aforos están limitados tanto en terrazas como en interior pero que "muchísimos" que no tienen terraza "son inviables" desde el punto de vista económico y "se ven abocados al cierre", sobre lo cual ha lamentado que "de hecho" en Extremadura y en Badajoz en particular hay "muchísimos" bares que están cerrados al carecer de veladores.



No obstante, y con las inclemencias del tiempo en los próximos meses, en aquellos que sí tienen terraza se van a incrementar esos cierres, según Garrido, que ha insistido en que los establecimientos hosteleros son "seguros" y ha planteado que las celebraciones se siguen llevando a cabo pero, en lugar de en espacios hosteleros, en otros como las casas, por lo que se debe "mirar y enfocar hacia otro lado".



Ha agregado igualmente que algunos optan por alternativas como llevar las comidas a domicilio, pero que "no es la solución" al ser "muy complicado" y que "de hecho muchas empresas lo han intentado y han fracasado", a la vez que ha reconocido que por parte de las administraciones se están impulsando ayudas aunque "muchas veces no llegan cuando uno quiere", como en el caso del Ayuntamiento de Badajoz y la exención de la tasa de veladores en 2021 cuando "algunos" no llegarán al próximo año.



"Si se está cerrando mucha hostelería evidentemente las cuentas no salen, es muy difícil que los números a final de año te salgan", ha expuesto Eugenio Garrido, que ha abundado en que los hosteleros "no" tienen "muchas esperanzas" de cara a la próxima campaña de Navidad dado que las cifras de contagios van aumentado.



La protesta ha contado con la presencia de hosteleros como Manuel Corbacho, de Come y Calla Catering, que ve la situación del sector "en la UCI, ya en las últimas" y que, en concreto, el del catering está "totalmente hundido" al no hacerse eventos, congresos o reuniones de trabajo, mientras que Javier García, del restaurante Lugaris, ha explicado algunas de las medidas por las que los restaurantes son "seguros", como mesas separadas a dos metros "mínimo" y desinfectadas, al igual que las sillas, por lo que "hay una seguridad que no la encuentras fuera del restaurante".



APOYO DE POLÍTICOS AL SECTOR



También han estado presentes políticos de distintos partidos y representantes públicos como el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, que con su presencia en la concentración ha querido transmitir la "convicción" que tienen de que la hostelería "es una actividad segura", además de ser "fundamental" para la ciudad por todo lo que genera a nivel económico o de empleo, y un sector que debe ayudar a la recuperación de la crisis económica "ahora que nos llegan mensajes de esperanza desde el punto de vista sanitario, a través de las vacunas".



Ha defendido además que el ayuntamiento fue "rápido" en la ampliación de veladores, ha sacado ayudas para autónomos y recientemente ha aprobado la eliminación de la tasa de veladores para 2021, a la vez que ha invitado a la ciudadanía de Badajoz a que hagan uso de la hostelería "con responsabilidad".



Por su parte, el secretario general y portavoz de Turismo del Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea de Extremadura, Juan Parejo, ha manifestado el "firme apoyo y respaldo" de los 'populares' al sector de la hostelería y el turismo en la región, cuya actividad "ha caído en picado" con el cierre de unos 500 establecimientos hosteleros en lo que va de año, por lo que ha abogado por ayudar a paliar esta situación con "soluciones".



En ese sentido, ha anunciado que el próximo jueves, día 19, el PP llevará al pleno del Parlamento un plan de "rescate" y apoyo a ambos sectores, que contempla ayudas directas o que pide al Gobierno de España que se baje el IVA a los tipos de otros países europeos, porque "no tiene sentido que en el resto de Europa se estén bajando los impuestos al turismo y a la hostelería y en España, sin embargo, tener la fiscalidad que tenemos", entre otras medidas como ampliar los periodos de carencia de los préstamos ICO o los ERTE.



A su vez, el presidente provincial de Vox en Badajoz, Ángel Borreguero, ha mostrado el apoyo de su formación a las movilizaciones en la capital pacense, al sector hostelero y "por supuesto" a todas las que se produzcan en la provincia; y ha exigido al Gobierno central y al regional que "se indemnice" al sector hostelero y a sus trabajadores con el dinero de las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y patronal.



También el coordinador provincial de Ciudadanos en Badajoz, Ignacio Gragera, ha mostrado el apoyo de su grupo político hacia la hostelería y ha explicado que desde el partido tanto a nivel regional y provincial como en todos los gobiernos de los que forma parte han estado "desde el principio dispuestos y absolutamente flexibles para intentar maximizar las posibilidades de negocios que tenga este sector", "muy castigado" y en el que las distintas administraciones deben hacer lo que esté en su "mano" para que el actual cierre "parcial" de la hostelería no sea "definitivo".