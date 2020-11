El arzobispo de Mérida-Badajoz muestra su preocupación por aspectos de la 'Ley Celaá'

Ep.

El arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, ha mostrado la "preocupación" de la Iglesia por aspectos de la reforma educativa del Gobierno de Pedro Sánchez, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe) más conocida como 'Ley Celaá', como los relativos a la educación concertada, la religiosa o la Especial.



A preguntas de los periodistas sobre qué opinión le merece el citado proyecto de Ley Educativa, Morga ha compartido la valoración de la Conferencia Episcopal española, sobre lo cual ha hecho hincapié en que la Iglesia "siempre defenderá" el derecho de los padres a la libertad de educación de sus hijos y en que ello "hay que hacerlo compatible" con el derecho de todos los ciudadanos a tener una educación, un aspecto en el que es "obligación" del Estado dárselo.



En este punto, ha sostenido que el papel del Estado en la educación es "subsidiario" y "de apoyo a los padres"; y que si "quiere hacerse el único responsable" de la educación de los ciudadanos y "avasalla o no tiene en cuenta suficientemente la libertad primaria de los padres para educar a sus hijos" se da un "conflicto".



"El Estado no puede prescindir de esa libertad de los padres porque es un derecho originario, es un derecho fundamental de los padres para educar a sus hijos conforme a sus convicciones de todo tipo, y que puedan elegir el tipo de centro que les parece mejor para educar a sus hijos", ha resaltado, para añadir que también debe hacerse "compatible" con el derecho de todos a la educación y reiterar que ve "muy claro que el Estado es subsidiario".



Y es que, para el arzobispo, "vivimos en una sociedad donde el Estado siempre tiende a acaparar cada vez más ámbitos que, en principio, son ámbitos que tienen que estar en la sociedad", a la vez que ha mostrado su "preocupación" en relación a esta ley respecto a la educación religiosa, en torno a la cual la Conferencia Episcopal ha presentado una propuesta que espera sea "recibida" por parte del Ministerio de Educación.



También le "preocupa" lo concerniente a la Educación Especial para todos aquellos niños o jóvenes que tienen "más dificultad", y ha comentado que ha oído la opinión de los padres de esos chavales, para quienes "esos centros son necesarios porque hacer todo igualitario a veces no es posible" y "hay niños que necesitan una educación especial".



"Son aspectos que están ahí en esta ley que a la Iglesia preocupan", ha concluido Morga, que ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha presentado la memoria de actividades de la Archidiócesis con motivo del Día de la Iglesia Diocesana.