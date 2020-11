Gallardo cree que es el Gobierno y no las CCAA, el que debe decidir el confinamiento

Ep.

El presidente de la Diputación de Badajoz y alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, ha abogado por que quien tiene que decidir si el país "se cierra y se confina no es una Comunidad Autónoma" sino el Gobierno de España con su ministro de Sanidad a la cabeza, "que para eso es la autoridad competente", y con la "colaboración y escucha activa" de los distintos consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas.

"Aquí no hay 17 países, hay 17 Comunidades Autónomas y todas tienen que hacer lo mismo si es que queremos realmente resolver el problema", ha planteado Gallardo, para quien la "mejor" forma de hacer país "es que todos vayamos a una", y "un país no se puede confinar por comunidades autónomas".

De este modo, y a preguntas de los periodistas por su valoración ante un posible confinamiento y la petición por parte de algunas Comunidades Autónomas, el presidente de la Institución Provincial pacense ha sostenido que si hay que ir a un confinamiento "lo dirán los datos" y "lo tiene que valorar y decidir el Gobierno de España en colaboración con las Comunidades Autónomas", pero que "no se puede ir aquí cada uno en función de la última idea que se puede plantear".

En este sentido, ha agregado que hay foros como la Interministerial de Salud o la Conferencia de presidentes y, "en cualquier caso", ha compartido las palabras del presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, quien hace unos días decía que un país no tiene fronteras dentro de su propio país y lo que tiene es administraciones territoriales, mientras que el coronavirus "no conoce las fronteras cuando no son físicas".

Así, ha continuado, Francia con España se pueden cerrar "y se han cerrado de hecho" porque son países distintos o Portugal se puede cerrar y "aislarse" de España, pero una parte de España no se puede aislar de la otra parte, algo que "no es posible" y ante lo cual ha insistido en que solo se podrá aislar si así lo indica la autoridad sanitaria, y si por parte del Gobierno de España "se decide por que sea bueno para la salud de las personas".

También ha recalcado que "la única forma de ganar la batalla en la economía también es acabar con el virus" y que, para ello, es necesario que todos asuman su "parte de responsabilidad individual", que se conoce y que es "manida".

"Algo no debemos estar haciendo bien cuando los datos de contagios se fueron este fin de semana a cincuenta y tantos mil y volvían a batir un nuevo récord", ha incidido acto seguido.

"Creo que debemos hacer un esfuerzo todos, este país como el mundo en general está sufriendo de forma muy importante y sufriremos más mientras más dure la pandemia. Ahora, quien tiene que decidir si el país se cierra y se confina no es una Comunidad Autónoma, es el Gobierno de España con su ministro de Sanidad a la cabeza que para eso es la autoridad competente", ha concluido Miguel Ángel Gallardo.

El presidente de la Diputación de Badajoz ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa en la que ha presentado en la Institución Provincial el Plan de Sostenibilidad Turística de la Reserva de la Biosfera de la Siberia.