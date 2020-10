Cabezas: El cambio periodicidad de plenos en Badajoz responde al "capricho" de Fragoso

Ep

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha sostenido que el cambio de periodicidad de los plenos que se debate este viernes, día 16, en una sesión plenaria extraordinaria responde a un "capricho" del alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, en calidad de senador.

En una rueda de prensa telemática, Cabezas ha sostenido que las declaraciones de Fragoso de este miércoles sobre este mismo tema "evidencian una vez más" su "estilo" de "la mentira a la falta de sinceridad" pues, "quien cambia la periodicidad de los plenos no es el alcalde de Badajoz, no es el señor Fragoso, es el senador del PP Fragoso".

Ha agregado en todo caso que el PSOE "se negó a cambiar la fecha" dado que "es mejor que cambie sus planes uno que no 26", más el secretario, la interventora o el personal de actas y demás trabajadores del ayuntamiento, y "nunca pidió cambiar nada" y le "consta" que Podemos "tampoco ha pedido cambiar nada".

"Es decir, el alcalde cambia la agenda del ayuntamiento para adaptarla a su agenda de senador. Esa es la única verdad", ha incidido el portavoz socialista, que ha explicado que la pasada semana le llamó el primer teniente de alcalde Ignacio Gragera en relación al cambio del día del pleno "y el motivo era la agenda del alcalde", y se ha preguntado si no hay evento "más importante" en la agenda de un regidor que presidir el pleno de su corporación.

Ha agregado igualmente que cuando el pleno del ayuntamiento "coincide" con el de la sesión plenaria "entramos en un conflicto de intereses" y "se ve la prioridad del señor Fragoso, que es la de ser senador de España, no la de ser regidor de esta institución"; y que por eso los socialistas se negaron y, en concreto, le dijo a Gragera que "no".

NINGUNEAR A LOS COMPAÑEROS

Ricardo Cabezas ha hecho hincapié al respecto en que "una vez más sale a relucir el capricho, la voluntad de una única persona en esta institución que es el señor Fragoso", al que ha acusado de "ningunear" al resto de compañeros de la corporación e "incluso" a sus compañeros del equipo de gobierno, al tiempo que ha lamentado esta situación y el "esfuerzo" de los ediles socialistas, que no están liberados, para reubicar sus agendas.

También ha incidido en que la "negativa" del PSOE al cambio se debe analizar en el contexto que se vive en el ayuntamiento y el "maltrato" que reciben los socialistas por parte del alcalde, sobre lo cual ha recordado que ya alertó en rueda de prensa de que "las cosas habían cambiado" desde que el primer edil, en un pleno el 14 de agosto, ni llamase la atención ni pidiese retirar del acta del pleno las manifestaciones del concejal Alejandro Vélez sobre la Matanza de Badajoz.

En esa comparecencia también explicó, ha continuado, que "no se puede consentir" que en el último pleno el alcalde manifestara que los concejales del PSOE eran "indignos" de los votos que habían recibido y les "culpe del mal ambiente que se vive en el ayuntamiento en solitario, siendo él el principal radical y el principal agitador".

EL DÍA DEL PLENO ESTÁ FIJADO

"El día del pleno está fijado desde hace 15 meses y el alcalde nos niega siempre el pan y la sal, quiero que tengan claro este adverbio, siempre, siempre nos insulta, nos ignora, nos maltrata, nos ningunea. Estamos hartos de poner la otra mejilla, estamos hartos de su soberbia y estamos hartos de que considere unas cosas institucionales y otras no, a su antojo", ha recalcado Cabezas, que ha relacionado la actitud de Fragoso con la perdida de las elecciones municipales.

En referencia también a Francisco Javier Fragoso, ha asegurado que el Grupo Socialista está "cansado" de que no consensúe "nada" con ellos, ni les responda sobre propuestas como el anexo de inversiones al presupuesto general, al Plan de Impulso o en materia de transparencia y participación ciudadana.

"No vamos a colaborar en decir que sí a alguien que está continuamente despreciando a su adversario político y que busca única y exclusivamente dañarle o dañarnos con sarna", ha concluido Ricardo Cabezas, para quien Fragoso "se comporta como un auténtico tirano con el Partido Socialista" y "no puede esperar" que los socialistas le estén "bailando el agua" en unos momentos de crisis sanitaria y económica, en los que la ciudadanía les pide "unión", aunque el primer edil "desde el minuto uno ha hecho todo lo posible para que esto no se de".