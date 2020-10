Diputación Badajoz subvenciona redacción de proyectos de obras en municipios de provincia

La Diputación de Badajoz ha publicado este viernes, 9 de octubre, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para financiar la redacción de proyectos de obras que contribuyan a impulsar el reto demográfico y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.



En concreto, se trata de una convocatoria a la que la Diputación de Badajoz destina 250.000 euros con lo que, según ha explicado el diputado delegado de Fomento, Francisco Farrona, durante una rueda de prensa este viernes en la capital pacense, se prevé la generación de un "potente estímulo" para la inversión pública en la provincia, de tal manera que los proyectos que se deriven de las subvenciones supondrán un caudal de obra pública de 5 millones de euros, según referencias generales de mercado.



Así pues, a través de estas ayudas, la Institución Provincial busca la "reactivación económica y el fomento del empleo", sobre todo, tal y como ha destacado Farrona, en aquellas poblaciones con menor capacidad económica y de gestión que han sido castigadas por la crisis sanitaria.



"Concretamente se pretende incentivar el sector de la construcción y dar impulso a aquellas infraestructuras, que siendo necesarias, no pueden desarrollarse por falta de técnicos cualificados o por insuficiencia presupuestaria", ha reafirmado el diputado, quien ha añadido que también fomenta la lucha contra la despoblación que sufren los pueblos de la provincia, así como la mejora de la habitabilidad de los entornos rurales.



En ese sentido, el reto demográfico afecta también al cambio climático, por cuanto "el abandono de estos entornos afecta al equilibrio de los ecosistemas", variables todas ellas que deben considerarse en el establecimiento de políticas públicas eficientes, ha apuntado.



Con esta línea de subvenciones, la Diputación de Badajoz contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible enmarcados en salud y bienestar, trabajo decente y crecimiento económico e industria, innovación e infraestructuras.



En ese sentido, ha avanzado el diputado que la dotación de 250.000 euros podrá verse incrementada en una cuantía adicional, cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria.



ESTÍMULO A LA INVERSIÓN PÚBLICA



Por tanto, en su intervención, Francisco Farrona ha explicado que se prevé la "generación de un potente estímulo para la inversión pública en la provincia", de tal forma que a cada entidad beneficiaria se le subvencionará el importe total del presupuesto presentado, siempre que no supere individualmente la cantidad de 15.000 euros, IVA excluido, y se admite además que los proyectos puedan estar financiados por otras entidades, siempre y cuando la suma de las subvenciones no supere el 100 por ciento del presupuesto total del proyecto.



Así, se establece un plazo de 20 días hábiles para la presentación de solicitudes, contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, generada este mismo viernes, 9 de octubre.



A su vez, los gastos subvencionados serán los honorarios de redacción de proyectos de obra, si bien no podrán incluirse gastos de dirección de obra ni los de coordinación de seguridad y salud, según informa la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.



Respecto a los criterios para fijar el orden de prelación de las solicitudes, se tendrá en cuenta la población conforme al último censo del padrón municipal publicado por el Instituto Nacional de Estadística, aplicándose una discriminación positiva para con los municipios de pequeña dimensión; la inexistencia de personal cualificado, dentro de la estructura de personal de la Entidad solicitante, para la redacción del proyecto de obra, así como el que la solicitud tenga un impacto relevante en políticas de desarrollo social y económico.



Así, Farrona lo ha ejemplificado en proyectos relacionados con polígonos industriales y centros de naturaleza socio-sanitaria, proyectos de fomento de la actividad turística, escuelas infantiles municipales, conservación y mantenimiento de colegios de educación primaria y otros proyectos generadores de empleo.



Cabe destacar que los modelos de solicitud, modificación, prórroga y justificación de la subvención, así como el resto de certificaciones y declaración de responsables, se podrán a disposición de los municipios en la sede electrónica de la Diputación de Badajoz y en la página web del Área de Fomento.